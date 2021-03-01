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Энергетические вампиры: как распознать и защититься

Скандалист в общественном транспорте. Одиозная соседка по подъезду. Раздражающий коллега. В окружении каждого из нас есть люди, мягко говоря, неприятные. Не всегда можно чётко сформулировать, что же с ними не так. Одни, по поводу и без, лезут с советами. Вторые постоянно ввязываются в бессмысленные споры. Третьи смотрят на всех с чувством превосходства, хотя ровным счётом ничего из себя не представляют. Всех этих и им подобных неприятных личностей объединяет одно: после общения с ними пропадает настроение, желания и даже физические силы. Энергетические вампиры не всегда действуют осознанно, но последствия контакта откровенно напрягают. Хватит быть жертвой. Читайте, как распознать вредителя и защититься от негатива. Простые рекомендации сберегут ваши силы и нервы.

 

Энергетические вампиры: как распознать и защититься

 

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Энергетические вампиры, кто они?

В 99 случаев из 100 это яркие и харизматичные личности. Как правило, тайные манипуляторы. Энергетические вампиры с лёгкостью доминируют в коллективе и эксплуатируют слабых. Они просто не могут существовать иначе, вот и охотятся за эмоциональной подпиткой, самоутверждением, всеобщим признанием.

5 главных поведенческих характеристик пожирателя эмоций

  1. Не принимает ответ «нет». Может просить, требовать и даже угрожать. Добивается желаемого результата всеми способами.
  2. Всегда в центре внимания. Для него важно лишний раз подпитать эго. Он найдёт повод выделиться из толпы. Положительно или отрицательно – неважно.
  3. Существуют только его интересы. Любую тему сводит к озвучиванию личных проблем. Послушать или посочувствовать другим? Ах, оставьте!
  4. Он всегда прав. Умудряется обставлять дела так, чтобы ответственным казался кто-нибудь другой. Если всё отлично, он впереди. В случае неприятностей, хата с краю.
  5. Для него не существует правил. А также очереди, требований скоростного режима, понятия пунктуальности, уважения к окружающим.
Хуже всего, что поведенческие характеристики свойственны новичкам и совсем уж наглым субъектам. Матёрые хищники умеют маскироваться. Их не вычислить с ходу. Жертвам приходится анализировать собственные ощущения и эмоции.

Признаки общения с энергетическим вампиром

Подозреваете, что в вашем окружении появился упырь? Хотите утвердиться в предположениях? Разберите собственные впечатления от встречи с потенциальным энергетическим вампиром. О том, что вы правы, свидетельствуют 7 признаков:
  1. Ощущение эмоциональной опустошённости: беспокойство, нервозность, меланхолия, сонливость.
  2. Усталость и необоснованные комплексы.
  3. Физическое напряжение и плохое самочувствие.
  4. Депрессия.
  5. Ощущение психологического давления.
  6. Состояние замешательства, мешающее принимать решения и провоцирующее глупые ошибки.
  7. Внутренний блок, препятствующий успехам в учёбе, работе, личных отношениях.

10 типов энергетических вампиров

Да, многие питаются эмоциями непроизвольно. И не факт, что все мы периодически этого не делаем. Крайне важно анализировать собственную манеру общения, всегда помня, что здоровые отношения основаны на обмене, привязанности и позитиве. А теперь, внимание, типажи.
  1. Высший. Самый хитрый. Манипулятор космической категории. Как правило, занимает высокую должность. Подпитывается, культивируя чувство неполноценности у подчинённых.
  2. Человек-катастрофа. Ходячее несчастье, к которому так и липнут неприятности. Его цель - привлечь внимание и сочувствие, чтобы нивелировать собственные недостатки, оставив жертв истощёнными и лишёнными энергии.
  3. Завистник. Унижает и презирает всех вокруг, одновременно пытается привлечь преданных слабаков, чтобы было кем командовать и за чей счёт самоутверждаться.
  4. Сплетник. Знает всё обо всех. Привлекает внимание слухами, внушающими сомнения и неуверенность.
  5. Вспыльчивый. Сеет гнев вокруг себя. Подманивает жертв, побуждая их поделиться своим плохим настроением, созданным из ненависти и жалоб.
  6. Контролёр. Перфекционист, который никому не доверяет. Стремится доминировать в любом деле.
  7. Спекулянт. Этакий «душка», доступный и снисходительный к чужим недостаткам. Вооружившись доверием, тонко завладевает идеями и заслугами других людей.
  8. Моралист. Манипулирует мнением толпы. Виртуозно использует шантаж. Создаёт группу последователей, которые за ним «в огонь и в воду», а чаще – на митинги и общественные слушания.
  9. Болтун. Специалист-теоретик широкого профиля. Он всегда знает, как нужно, но не факт, что умеет.
  10. Ипохондрик. Чтобы сосредоточить на себе заботу и внимание, которые никак иначе не заслужил, давит на жалость, чувство заботы и сострадания.

Меры предосторожности. Как защититься от энергетического вампира?

Неприятного общения не избежать? Не отчаивайтесь! Запоминайте простые приёмы, которые помогут сохранить здоровые эмоции, психику и нормальное физическое состояние.
  1. Барьеры. Эзотерики учат создавать ментальный щит одной лишь силой мысли. Слишком сложно? Ок. Просто поставьте возле себя открытую ёмкость с водой.
  2. Спокойствие. Не поддавайтесь на провокации. Ни под каким предлогом. Бить не будут 100%.
  3. Улыбка. Искренняя. На все 32. Улыбка отлично защищает от манипуляций.
  4. Без драмы. Чтобы не поддаться энергетическому вампиру, просто не играйте в его игру. Нет спорам и печали. Не верьте всему, что он говорит.
  5. Уходите. Сложно, но правильно. Невозможно установить сбалансированные отношения с теми, кто осознанно причиняет боль другим. Вероятность изменения их образа жизни и поведения минимальна, а ваше здоровье не резиновое.

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Энергетические вампиры – реальная проблема. Увы, избавиться от них насовсем не получается. Вот и приходится вычислять и защищаться. А как вы справляетесь в таких ситуациях?


 (голосов: 1)
Автор: Анастасия Педич
Вчера, 08:05

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