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8 главных причин переедания у женщин
У вас бывали такие периоды в жизни, когда вы не могли перестать есть, притом ели без разбора и не чувствуя голода? Часто причины переедания у женщин, согласно психологии, - стресс, невозможность справиться с чувствами, а также эмоции. Поэтому в первую очередь нужно разобраться со своим внутренним состоянием. Как только оно стабилизируется, тут же исчезнет желание без меры есть нездоровую пищу. Давайте разберёмся.
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Какие 8 основных причин переедания у женщин
- Еда – источник комфорта. Пища для вас, скорее всего, утешение, которое вы ищете в трудные жизненные периоды. Но ведь существуют и другие способы утешить себя, например, плаванье, тренажёрный зал, общение или же походы по магазинам. Конечно, еда – это самый быстрый метод, но постепенно можно привыкнуть и к использованию более трудоёмких утешителей.
- Еда – жизненная необходимость. Если вы не голодны, то вам просто не нужна еда, а желание поесть – это ложное убеждение. Ведь человек может спокойно не есть около 4 часов, нормально функционируя. Когда приходит мысль поесть, нужно сразу же себя спросить: «Что мне действительно нужно?» Если вы не голодны физически, то вам нужна помощь в эмоциональном плане. Главное выяснить, как себе помочь без использования еды.
- Еда – счастье. Если для вас это аксиома, то стоит задуматься, чего вам реально не хватает. Здоровых и приятных отношений, высокооплачиваемой работы, стабильности или ещё чего-то. Вы сами кузнец своего счастья. И если только еда может сделать вас счастливым, то самое время переоценить сложившуюся ситуацию и подумать, что сделать, чтобы найти счастье в чём-то другом.
- Еда – друг. Еда - не человек. Она – необходимое «топливо» для нормального функционирования организма и средство для достижения поставленных целей. У вас с ней не могут быть отношения, близость и связь. Да, вы можете наслаждаться пищей, но вы не можете с ней построить взаимовыгодные отношения – невозможно с ней поделиться своими мыслями, пойти на уступки или же поговорить, попросить о помощи. Поэтому и не стоит к ней относиться, как к другу.
- Еда – просто еда. Если вы ловите себя на мысли, что столько едите, потому что ничего не представляете в этой жизни, поэтому можете позволить себе не следить за фигурой, то пора обратиться к психологу. Нужно поднимать свою самооценку. Проработав собственный образ мышления, можно исправить ситуацию с перееданием, поняв, что много еды вредит.
- Еда – единственная забота о себе. Это образ мышления жертвы. Если вы не можете никак о себе позаботиться, кроме как дать много еды, то стоит пересмотреть собственное видение мира. Конечно, у вас может не быть средств отправиться в желаемое путешествие к морю, но вы можете поехать в ближайший город и насладиться его колоритом. Да, вы не можете позволить себе купить дорогущее фирменное платье, но вы можете отыскать фирменные вещи в секонд-хенде. Там нередко попадаются интересные вещички. Перестаньте себя жалеть, иначе вы так и застрянете в эмоциональном цикле еды.
- Еда – пристрастие. У каждого своя зависимость, у кого-то шопинг, у кого-то – разговоры по телефону, а у кого-то – алкоголь. Вы тоже зависимый человек, который, как и другие зависимые, сможет при большом желании справиться со своим пристрастием. Да, это непросто, но это возможно. Главное – помнить о том, что всегда есть выбор: жить по-старому или же попробовать что-то новое, которое, возможно, сделает вас счастливее.
- Еда – наслаждение. И от него невозможно оторваться. Еда действительно очень вкусная, но тогда голодный человек будет наслаждаться каждым её кусочком, смаковать и восторгаться. Если же вы едите, будучи не голодным, то это вред. Научитесь есть и блаженствовать, но при этом вовремя останавливаться, почувствовав довольство. Остатки этой вкуснотищи можно отложить на потом, чтобы поесть, когда проголодаетесь.
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Если вы стали заложницей еды, то первым вашим шагом должно быть выяснение причины переедания у женщин. Психология вам в помощь. Скорее всего, как только вы научитесь контролировать свои эмоции, то и эта проблема тут же исчезнет.
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