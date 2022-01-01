8 главных причин переедания у женщин

У вас бывали такие периоды в жизни, когда вы не могли перестать есть, притом ели без разбора и не чувствуя голода? Часто причины переедания у женщин, согласно психологии, - стресс, невозможность справиться с чувствами, а также эмоции. Поэтому в первую очередь нужно разобраться со своим внутренним состоянием. Как только оно стабилизируется, тут же исчезнет желание без меры есть нездоровую пищу. Давайте разберёмся.

Какие 8 основных причин переедания у женщин

Еда – источник комфорта. Пища для вас, скорее всего, утешение, которое вы ищете в трудные жизненные периоды. Но ведь существуют и другие способы утешить себя, например, плаванье, тренажёрный зал, общение или же походы по магазинам. Конечно, еда – это самый быстрый метод, но постепенно можно привыкнуть и к использованию более трудоёмких утешителей. Еда – жизненная необходимость. Если вы не голодны, то вам просто не нужна еда, а желание поесть – это ложное убеждение. Ведь человек может спокойно не есть около 4 часов, нормально функционируя. Когда приходит мысль поесть, нужно сразу же себя спросить: «Что мне действительно нужно?» Если вы не голодны физически, то вам нужна помощь в эмоциональном плане. Главное выяснить, как себе помочь без использования еды. Еда – счастье. Если для вас это аксиома, то стоит задуматься, чего вам реально не хватает. Здоровых и приятных отношений, высокооплачиваемой работы, стабильности или ещё чего-то. Вы сами кузнец своего счастья. И если только еда может сделать вас счастливым, то самое время переоценить сложившуюся ситуацию и подумать, что сделать, чтобы найти счастье в чём-то другом. Еда – друг. Еда - не человек. Она – необходимое «топливо» для нормального функционирования организма и средство для достижения поставленных целей. У вас с ней не могут быть отношения, близость и связь. Да, вы можете наслаждаться пищей, но вы не можете с ней построить взаимовыгодные отношения – невозможно с ней поделиться своими мыслями, пойти на уступки или же поговорить, попросить о помощи. Поэтому и не стоит к ней относиться, как к другу. Еда – просто еда. Если вы ловите себя на мысли, что столько едите, потому что ничего не представляете в этой жизни, поэтому можете позволить себе не следить за фигурой, то пора обратиться к психологу. Нужно поднимать свою самооценку. Проработав собственный образ мышления, можно исправить ситуацию с перееданием, поняв, что много еды вредит. Еда – единственная забота о себе. Это образ мышления жертвы. Если вы не можете никак о себе позаботиться, кроме как дать много еды, то стоит пересмотреть собственное видение мира. Конечно, у вас может не быть средств отправиться в желаемое путешествие к морю, но вы можете поехать в ближайший город и насладиться его колоритом. Да, вы не можете позволить себе купить дорогущее фирменное платье, но вы можете отыскать фирменные вещи в секонд-хенде. Там нередко попадаются интересные вещички. Перестаньте себя жалеть, иначе вы так и застрянете в эмоциональном цикле еды. Еда – пристрастие. У каждого своя зависимость, у кого-то шопинг, у кого-то – разговоры по телефону, а у кого-то – алкоголь. Вы тоже зависимый человек, который, как и другие зависимые, сможет при большом желании справиться со своим пристрастием. Да, это непросто, но это возможно. Главное – помнить о том, что всегда есть выбор: жить по-старому или же попробовать что-то новое, которое, возможно, сделает вас счастливее. Еда – наслаждение. И от него невозможно оторваться. Еда действительно очень вкусная, но тогда голодный человек будет наслаждаться каждым её кусочком, смаковать и восторгаться. Если же вы едите, будучи не голодным, то это вред. Научитесь есть и блаженствовать, но при этом вовремя останавливаться, почувствовав довольство. Остатки этой вкуснотищи можно отложить на потом, чтобы поесть, когда проголодаетесь.





Если вы стали заложницей еды, то первым вашим шагом должно быть выяснение причины переедания у женщин. Психология вам в помощь. Скорее всего, как только вы научитесь контролировать свои эмоции, то и эта проблема тут же исчезнет.