10 причин, почему мужчины предпочитают, чтобы их бросили

Как жаль! Подвиды «джентльмен» и «настоящий мужик» исчезают, как когда-то динозавры. Их место занимают приспособленцы, оставляющие решение всех жизненных сложностей женщинам. Вот вы, например, знаете, почему мужчины предпочитают, чтобы их бросили? 10 причин, подробно расписанных ниже, можно объединить в одну – берегут нервы. Тактические подходы при этом могут быть разными: измена, грубость, предвзятая критика и прочие варианты невыносимого поведения. Стратегическая цель одна – расставание.

Почему мужчины предпочитают, чтобы их бросили?

Итак, разбираем причины.

1. Не хотят брать на себя ответственность

Элементарная, но неимоверно удобная страховка. Женская инициатива разрыва автоматически сводит на нет его чувство вины и её претензии.

2. Предпочитают обойтись без лишних объяснений

«Я не хочу быть с тобой. Прощай!», - представьте, до какого состояния нужно довести вторую половинку, чтобы она ушла так просто без выяснения отношений. Особенно, если роман длился несколько лет. Зато отпадает необходимость признаваться в собственной несостоятельности или других грехах.

3. Не готовы меняться

Специально или неосознанно, но все женщины пытаются перевоспитать партнёра, перекроить его поведение или даже мировоззрение. Умные особы делают это деликатно и незаметно. Дамы неопытные пилят, ворчат, одёргивают. Мужчины не готовы меняться по щелчку, потому и ищут пути к отступлению.

4. Выгодно выставляют себя в роли жертвы

Во-первых, образ страдальца можно использовать в будущих отношениях. Во-вторых, даже брутальные мачо склонны периодически играть в жертвенность. Не верите? Мы докажем! Вспомните, например, как вёл себя экс-бойфренд, когда градусник показывал 37,1.

5. Не желают признавать собственные недостатки

Ну а что, ведь легче обвинить недостойную женщину, чем признать свои минусы и недоработки. Хрупкое и ранимое мужское эго не терпит самокритики. Зачем обзаводиться лишними комплексами, если можно вменить даме чёрствость и бесчувственность, сохранив гордость.

6. Страдают от чувства вины

Нежелание признать собственные ошибки не избавляет от подсознательного ощущения неправильности ситуации. Сугубо мужской инстинкт самосохранения срабатывает интуитивно. А дальше идёт другая игра: она – бессовестная стерва, он - её несчастная жертва.

7. Не готов к важным решениям

Ситуация развивается, когда женщина требует определённости в отношениях или, чего доброго, замуж хочет. Когда он понимает, что не хочет менять статус и бесконечно объясняться по этому поводу, начинает показывать характер. В итоге женщина осознаёт, что ей нужен другой герой.

8. Боятся слёз и сцен

Милые дамы, тут уж ваша вина. Возможно, вы донимали своего ненаглядного слезливыми просьбами или напугали приступами ярости. Мужчины нынче ранимые, для них девичья несдержанность хуже тайфуна и военной угрозы.

9. Новая любовь

Пожалуй, один из немногих вариантов развития событий, когда мужчина действует во благо экс-партнёрши. Выгнала мерзавца, неважно по какой причине, пострадала и забыла. Минимум лицемерия. Ему – свобода, ей – непострадавшая самооценка. Хуже, когда любовный треугольник высасывает силы всех участников.

10. Не хотят хлопот

Объяснения на предмет окончания романа – занятие не из приятных. Оно нередко сопровождается скандалом со слезами, оскорблениями, битьём посуды. Не исключено членовредительство. Вот и берегут нервную систему, минимизируют вероятность разборок.

Как бы обидно ни было, девочки, отпускайте с миром. Кстати, мужчины, которые предпочитают, чтобы их бросили, считают себя героями. Настаивают, что жалеют женщин. С ними можно поспорить, но как-нибудь в следующий раз.