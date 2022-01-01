Плюсы и минусы любовных отношений партнёров одного знака Зодиака

Считается, что притягиваются только плюс к минусу, но на самом деле многим очень комфортно, когда они имеют общие черты характера, темперамент, жизненные цели и многое другое, чем наделяет нас зодиакальное созвездие, под которым мы родились. Поэтому не стоит удивляться, когда партнёрам, рождённым под одним знаком Зодиака, так хорошо вместе. Хотя у каждого есть такие собственные недостатки, которые очень раздражают в партнёре, что и становится причиной ссор и недоразумений в отношениях. Какие чаще всего плюсы и минусы любовных отношений такого рода партнёров или даже супругов одного знака Зодиака? Стоит более детально разобраться в преимуществах и недостатках такого союза одинаковых зодиакальных созвездий.

Какие основные плюсы и минусы любовных отношений партнёров, если они одного знака Зодиака

Овен и Овен. Под этим созвездием рождаются смелые, уверенные и независимые люди. Они обожают приключения. Именно этот природный авантюризм и сближает партнёров одного зодиакального знака. К тому же, они оба стремятся к личностному росту, что благоприятно влияет на семейный бюджет. Но при этом Овны очень вспыльчивы и очень любят делать поспешные выводы, что приводит к частым конфликтам. Из-за этого их отношения напоминают качели – то они безумно любят друг друга, то враждуют.

Под этим созвездием рождаются смелые, уверенные и независимые люди. Они обожают приключения. Именно этот природный авантюризм и сближает партнёров одного зодиакального знака. К тому же, они оба стремятся к личностному росту, что благоприятно влияет на семейный бюджет. Но при этом Овны очень вспыльчивы и очень любят делать поспешные выводы, что приводит к частым конфликтам. Из-за этого их отношения напоминают качели – то они безумно любят друг друга, то враждуют. Телец и Телец. Они оба обожают стабильность и постоянство, что делает их союз гармоничным и долговечным. Тельцы счастливы идти по жизни с человеком, обладающим схожими жизненными ценностями. Готовы делить поровну все радости и горести, подставляя своё плечо партнёру. Но если их взгляды на что-то расходятся, то начинается бой, притом с применением тяжёлой артиллерии - физического и морального давления. Однако такие войны будут только в начале отношений. Со временем партнёры начинают идти на компромиссы, стараясь избегать всех острых углов.

Они оба обожают стабильность и постоянство, что делает их союз гармоничным и долговечным. Тельцы счастливы идти по жизни с человеком, обладающим схожими жизненными ценностями. Готовы делить поровну все радости и горести, подставляя своё плечо партнёру. Но если их взгляды на что-то расходятся, то начинается бой, притом с применением тяжёлой артиллерии - физического и морального давления. Однако такие войны будут только в начале отношений. Со временем партнёры начинают идти на компромиссы, стараясь избегать всех острых углов. Близнецы и Близнецы. Они обладают пытливым умом и огромным запасом энергии, поэтому их пара готова работать сутками, чтобы достичь желаемой цели, а потом тусить на всех возможных вечеринках, обзаводясь новыми знакомыми, нередко нужными для продвижения бизнеса. К тому же, они, имея миролюбивый характер, редко когда выясняют друг с другом отношения, ища пути избегания конфликтов. Не стоит верить их ссорам на людях. Это нужно для привлечения внимания, без которого Близнецы не могут. Но при этом их природная изменчивость иногда мешает их полной гармонии в отношениях, особенно когда один из партнёров будет не в настроении.

Они обладают пытливым умом и огромным запасом энергии, поэтому их пара готова работать сутками, чтобы достичь желаемой цели, а потом тусить на всех возможных вечеринках, обзаводясь новыми знакомыми, нередко нужными для продвижения бизнеса. К тому же, они, имея миролюбивый характер, редко когда выясняют друг с другом отношения, ища пути избегания конфликтов. Не стоит верить их ссорам на людях. Это нужно для привлечения внимания, без которого Близнецы не могут. Но при этом их природная изменчивость иногда мешает их полной гармонии в отношениях, особенно когда один из партнёров будет не в настроении. Рак и Рак. Они настолько домашние знаки, что таких больше не найдёшь, поэтому им очень комфортно друг с другом. Единственное, что может омрачить их идеальные отношения – это природная чрезмерная эмоциональность, выраженная пассивной агрессией. Открыто свои чувства стараются не выражать, так как боятся обидеть партнёра, и в то же время не могут скрыть эмоции. И если для другого знака Зодиака такое поведение было бы непонятно, то для партнёра-Рака это норма. Именно такое понимание друг друга и помогает выйти из любимой раковины, став более открытым перед второй половинкой.

Они настолько домашние знаки, что таких больше не найдёшь, поэтому им очень комфортно друг с другом. Единственное, что может омрачить их идеальные отношения – это природная чрезмерная эмоциональность, выраженная пассивной агрессией. Открыто свои чувства стараются не выражать, так как боятся обидеть партнёра, и в то же время не могут скрыть эмоции. И если для другого знака Зодиака такое поведение было бы непонятно, то для партнёра-Рака это норма. Именно такое понимание друг друга и помогает выйти из любимой раковины, став более открытым перед второй половинкой. Лев и Лев. Это очень яркий и страстный союз, романтика зашкаливает, а эмоции бурлят. Они обожают эксцентричные выходы в свет, о которых все говорят. Ради них Львы готовы на эксперименты с внешностью, одеждой и поведением. Однако им обоим нужно внимание, что и станет причиной разлада в паре, где каждый тянет одеяло на себя, так как такое поведение вредит их эго. Нормализовать отношения можно будет, только заранее договорившись, кто сегодня «звезда».

Это очень яркий и страстный союз, романтика зашкаливает, а эмоции бурлят. Они обожают эксцентричные выходы в свет, о которых все говорят. Ради них Львы готовы на эксперименты с внешностью, одеждой и поведением. Однако им обоим нужно внимание, что и станет причиной разлада в паре, где каждый тянет одеяло на себя, так как такое поведение вредит их эго. Нормализовать отношения можно будет, только заранее договорившись, кто сегодня «звезда». Дева и Дева. Практичные люди, привыкшие всё планировать, что помогает им добиться всех поставленных целей, как в работе, так и в семье. Им обоим комфортно в каждодневной рутине, где всё понятно и точно. Однако в этом союзе не всегда есть горячие чувства, скорее, расчёт, хороший и продуманный, но всё-таки расчёт. А иногда даже эти планировщики мечтают о чём-то романтичном и неожиданном. Если же в их жизни это не происходит, то возникают мелкие недопонимания, которые со временем перерастают в скандалы. Поэтому партнёрам нужно хотя бы иногда давать волю чувствам, они помогут сохранить гармонию в браке.

Практичные люди, привыкшие всё планировать, что помогает им добиться всех поставленных целей, как в работе, так и в семье. Им обоим комфортно в каждодневной рутине, где всё понятно и точно. Однако в этом союзе не всегда есть горячие чувства, скорее, расчёт, хороший и продуманный, но всё-таки расчёт. А иногда даже эти планировщики мечтают о чём-то романтичном и неожиданном. Если же в их жизни это не происходит, то возникают мелкие недопонимания, которые со временем перерастают в скандалы. Поэтому партнёрам нужно хотя бы иногда давать волю чувствам, они помогут сохранить гармонию в браке. Весы и Весы. Коммуникабельные, романтичные и очень привлекательные партнёры, постоянно ищущие правды в этом непростом и жестоком мире. Даже вдвоём они не способны справиться со всеми несправедливостями, которые постоянно встречаются на их пути. Это ранит Весов. Но они, будучи по своей природе нерешительными людьми, привыкли прятаться от всех жизненных сложностей под тёплым одеялом, прижавшись друг к другу и ожидая того, кто спасёт их. Когда же герой так и не появляется на горизонте, они начинают паниковать, что и становится причиной разлада. Весам нужно научиться быть твёрже, тогда их союз станет самым счастливым.

Коммуникабельные, романтичные и очень привлекательные партнёры, постоянно ищущие правды в этом непростом и жестоком мире. Даже вдвоём они не способны справиться со всеми несправедливостями, которые постоянно встречаются на их пути. Это ранит Весов. Но они, будучи по своей природе нерешительными людьми, привыкли прятаться от всех жизненных сложностей под тёплым одеялом, прижавшись друг к другу и ожидая того, кто спасёт их. Когда же герой так и не появляется на горизонте, они начинают паниковать, что и становится причиной разлада. Весам нужно научиться быть твёрже, тогда их союз станет самым счастливым. Скорпион и Скорпион. Между партнёрами страсть будет зашкаливать. Именно на ней станут строиться первоначально отношения. Немалую роль в их крепкий союз внесёт и общее желание завоевать весь мир. Они станут хитрить и изворачиваться, но достигнут своей цели быть богатыми и успешными. Казалось бы, разрушить настолько гармоничный брак невозможно, но это не так. Как только Скорпионы перестанут доверять другу, подозревая в измене, их отношениям придёт конец. Им нужно сразу решить для себя, что в союзе бывают взлёты и падения. Главное, не потерять любовь.

Между партнёрами страсть будет зашкаливать. Именно на ней станут строиться первоначально отношения. Немалую роль в их крепкий союз внесёт и общее желание завоевать весь мир. Они станут хитрить и изворачиваться, но достигнут своей цели быть богатыми и успешными. Казалось бы, разрушить настолько гармоничный брак невозможно, но это не так. Как только Скорпионы перестанут доверять другу, подозревая в измене, их отношениям придёт конец. Им нужно сразу решить для себя, что в союзе бывают взлёты и падения. Главное, не потерять любовь. Стрелец и Стрелец. Лёгкие, предприимчивые и импульсивные партнёры готовы дать друг другу свободу в отношениях для личностного и карьерного роста. Они готовы делиться опытом, чтобы достичь максимальных вершин своей общей мечты. И всё будет идеально, если только они не будут обманывать и перекладывать обязательства друг на друга. Это может привести к болезненному разрыву этих прекрасных отношений. Им нужно не забывать жить в моменте, ведь это натура Стрельцов.

Лёгкие, предприимчивые и импульсивные партнёры готовы дать друг другу свободу в отношениях для личностного и карьерного роста. Они готовы делиться опытом, чтобы достичь максимальных вершин своей общей мечты. И всё будет идеально, если только они не будут обманывать и перекладывать обязательства друг на друга. Это может привести к болезненному разрыву этих прекрасных отношений. Им нужно не забывать жить в моменте, ведь это натура Стрельцов. Козерог и Козерог. Они амбициозные личности, придерживающиеся единых жизненных целей. Именно это и делает данный союз очень прочным. Но так как Козероги привыкли всё контролировать и доминировать над всеми, при этом не терпя, когда давят на них, то им очень тяжело будет ужиться вместе. Но попробовать стоит. Тем более, если сделать целью долгосрочные партнёрские отношения. С этим Козероги точно справятся.

Они амбициозные личности, придерживающиеся единых жизненных целей. Именно это и делает данный союз очень прочным. Но так как Козероги привыкли всё контролировать и доминировать над всеми, при этом не терпя, когда давят на них, то им очень тяжело будет ужиться вместе. Но попробовать стоит. Тем более, если сделать целью долгосрочные партнёрские отношения. С этим Козероги точно справятся. Водолей и Водолей. Независимые личности привлекут друг друга общими жизненными принципами. Они предпочитают лёгкость в отношениях, но при этом могут быть довольно упрямы, если что-то идёт не по их. Именно эта противоречивость характера и вызовет трудности в общении партнёров. Довольно часто союз Водолеев из страстного перерастает в дружеский, именно в таком им проще общаться и быть в одной команде. Хотя можно попробовать поучиться стать друзьями и в любовных отношениях.

Независимые личности привлекут друг друга общими жизненными принципами. Они предпочитают лёгкость в отношениях, но при этом могут быть довольно упрямы, если что-то идёт не по их. Именно эта противоречивость характера и вызовет трудности в общении партнёров. Довольно часто союз Водолеев из страстного перерастает в дружеский, именно в таком им проще общаться и быть в одной команде. Хотя можно попробовать поучиться стать друзьями и в любовных отношениях. Рыбы и Рыбы. Творческая пара, вдохновляющая друг друга на создание шедевров в искусстве и музыке. Из них получится прекрасный тандем для творчества, но не для семейной жизни, где нужно уметь не только тратить, но и зарабатывать. Рыбы любят парить в облаках, поэтому им нужен тот, кто сможет спустить их на землю. Но партнёр того же зодиакального созвездия просто не способен на это, поэтому их союз обычно недолговечен, но зато плодотворен в плане творчества.

Конечно, есть плюсы и минусы любовных отношений партнёров одного знака Зодиака, как, в принципе, и в парах разных зодиакальных созвездий. Остаётся только помнить , что любовь затмит любые недостатки.