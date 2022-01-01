4 признака, что ваш мужчина пытается вас изменить

В начале отношений влюблённые не замечают недостатков друг друга, считая даже их маленькими прелестями партнёра. Однако, как только розовые очки спадают с глаз и всё видится по-другому, могут возникнуть претензии ко второй половинке, связанные как с внешним видом, так и с жизненными целями. С одной стороны, это неплохо, когда мужчина хочет сделать свою возлюбленную лучше, но с другой, если это желание навязчиво, то стоит задуматься, возможно, она ему просто не нужна, поэтому он и лепит из неё свой идеал. Обратите внимание на поведение своего парня по этим признакам, и поймёте, что ваш мужчина пытается вас изменить с помощью давления под себя.

Вот основные четыре признака, что ваш мужчина пытается вас изменить для своего комфорта

Его раздражают ваши черты характера. Его женский идеал – тихая и спокойная женщина, живущая интересами любимого, полностью под него подстраиваясь. И если вдруг вы не соответствуете образу его совершенной второй половинки, то он начинает ругаться, психовать или же оказывать эмоциональное давление. Например, вы коммуникабельная девушка, у которой большой круг знакомых, и избавляться от него не собираетесь, даже вступив в серьёзные отношения с парнем. У него же другое видение любовных отношений. Их он не скрывает и злится, когда любимая не прислушивается к его мнению – раствориться только друг в друге, полностью исключив общение с окружающими, особенно мужского пола. Ему не нравится ваше стремление совершенствовать профессионализм. Он сам ничего не добился в работе и того же ждёт и от вас. Или же, например, парень все молодые годы был спортсменом, но из-за травмы вынужден отказаться от него и ему очень не нравится, что ваша карьере идёт в гору. Он критикует ваших коллег и начальство, которые, на его взгляд, вас используют, вашу работу в целом или же рабочий график. Для него норма – придираться. Ему не нравится ваш стиль или внешность. Он может придираться к тому, что вы некрасиво одеваетесь, например, несоответствие цветовой гаммы в выборе вещей для работы, или советовать изменить цвет волос, рекомендуя стать шатенкой вместо блондинки, или же вовсе начать давить, что пора увеличить грудь, стать стройнее. Одним словом, он ненавязчиво делает из вас другого человека. Пытается дистанцировать вас от ваших близких и друзей. Может контролировать, с кем вы общаетесь, ограничивать время для встреч с родными или вовсе запрещает с ними контактировать, объясняя это тем, что волнуется, так как не знает их хорошо. Но при этом и не пытается с ними сблизиться. Постепенно ваш круг общения сужается, а после вы и вовсе можете остаться одна.

Причины такого мужского поведения:

Стремление к превосходству. У него возникает иллюзия, что меняя вас, он властвует над вами.

Неприятие вашей личности. Вероятнее всего, родители игнорировали его «Я», теперь он так же ведёт себя с вами.

Неуверенность. Собственная неуверенность взрастила в нём комплекс быть самым лучшим. Соответственно, и его вторая половинка должна быть идеалом в его представлении, например, красивой, умной, с длинными ногами и большой грудью, стильной блондинкой с мягкими губами. Пока он из вас не создаст этот образ, не успокоится.

Если вы заметили эти 4 признака, что ваш мужчина пытается вас изменить, и от этого вам неуютно и некомфортно с ним, а через время и с собой, то срочно поговорите со второй половинкой, обозначив свои границы и игнорируя его манипуляции. Если он не принимает вас такой, какая вы есть, то подумайте о расставании. Вы получите больше радости и удовольствия в любви к себе, чем в угождении любимому мужчине-тирану.