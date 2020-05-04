4 признака, что этот мужчина заставит вас страдать

Отношения абсолютно провальные, если мужчина заставляет вторую половинку страдать. Склонность к мазохизму, которую часто приписывают славянским женщинам, - выдумка. Существуют, конечно, отдельные особы, гордо несущие любовь, как крест. Только это – единичные случаи, нормальные люди стремятся к гармонии.

Идеальный вариант – распознать опасность на стадии флирта. Логика проста: если тратить время и эмоции, то на продуктивные отношения с адекватным мужчиной. Расставаться проще, когда пару не отягощает общий быт и совместно нажитое имущество.

4 признака самых мерзких и неприятных типажей

Психическое расстройство

Маньяков исключаем сразу. Тихие шизофреники и скрытые психи в качестве пары подойдут разве что экстремалкам. Отношения с ними, как спуск по горной реке на байдарке.

Первый признак патологии, тайных комплексов и пороков – угрюмость и замкнутость. Кстати, человек ненормальный таковым себя не считает и ярлык на лбу не вешает. Шиза обычно проявляется в нестандартной ситуации. Внимание, "красные флажки", которые можно подметить в текущей жизни:

частые изменения настроения;

зацикленность;

немотивированная раздражительность;

приступы депрессии;

мания величия.

Особенности внешности: бегающие глаза, избыточное слюноотделение, беспокойные руки.

Одна из характеристик – не признак. Но при наличии нескольких, лучше насторожиться, понаблюдать, убедиться в своей правоте и… расстаться. История доказывает, что на грани безумия балансировали многие гении. Шанс на то, что он туда не скатится, есть. А вот рассказы о счастливых спутницах психов не попадаются.

Агрессия

Ударить женщину, отпихнуть ребёнка, пнуть собаку. Согласитесь, крайне неприятно обнаружить в любимом садистские наклонности. И абсолютно не хочется стать жертвой омерзительного бытового рукоприкладства.

«Бьёт – значит любит» - так себе оправдание.

В букетно-конфетный период агрессивные наклонности жениха распознать сложно, но возможно. Рассказы о сомнительных подвигах часто звучат после бокала вина за романтическим ужином. Угрозы иногда проскакивают мимоходом в разговоре.

Если приметили раз, распрощайтесь с розовыми очками. Проанализируйте встречи и разговоры объективно, включив мозг, а не сердце. Понимаете, что не показалось? Бегите от такого мужчины прочь или гоните в шею, если справитесь.

Инфантилизм и нарциссизм

Такие типы не обижают физически, страдания связаны с разочарованием. Особенно жаль перезрелых барышень, которые видят рыцаря в любом встреченном мужчине. А после первого свидания фантазируют о свадьбе, думают, как расставить мебель в общей уютной квартирке, чем кормить любимого на ужин.

Стоп. Не спешите мечтать. Присмотритесь.

Маменькин сынок показушно гордится собственной независимостью, но регулярно кредитуется у родительницы + чётко и во всём соблюдает её советы.

Нарцисс ухожен, ярок, харизматичен. Он позиционирует себя смелым и решительным, а в трудный момент прячет голову в песок, словно страус. Может пригласить на свидание, но в последнюю секунду отменить встречу и отправиться к парикмахеру.

Примеры слегка утрированы, хотя, поверьте, попадаются и такие экземпляры. С инфантильными мальчиками счастливы дамы с гипертрофированным материнским инстинктом. Нарциссам ищут подруг красивых, но безвольных. Чтобы и людям показать не стыдно, и самому блеснуть не страшно. Но вы ведь не такая!

Ваша интуиция

Если седьмое чувство подсказывает: «Беги от него», не сопротивляйтесь. Разворачивайтесь и включайте максимальную скорость. Потом подумаете, зачем это нужно было.

Инстинкт самосохранения – странная штука. Он может прозевать опасность, но, коли уж сработал, значит с этим типом точно не всё в порядке. Говорят, так действуют подсказки ангелов-хранителей.

Не тратьте жизнь на неправильных мужчин. Теперь, когда вы знаете их признаки, пользуйтесь информацией. Без сожалений бросайте психов, садистов и прочих неадекватов. Любовь должна приносить радость, а не страдания.