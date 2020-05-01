8 признаков, что ты встречаешься с психопатом

Ни много, ни мало, а около 1% взрослого населения планеты – психопаты. Только не путайте с маньяками и буйными шизофрениками. Это адекватные вроде как люди, но без совести и стыда. Они наслаждаются чужой болью, мастерски имитируют эмоции, ничего на самом деле не испытывая. Сочувствие, доверие, симпатия, любовь – чувства, которые делают нас уязвимыми, а психопаты уверенно ими манипулируют. Они выворачивают наизнанку душу и мозг.

Вычислить психопата при первом знакомстве не по силам даже опытным сердцеедкам. Нет такого сервиса, и бегущая строка на лбу подробностей не сообщит. Но love story с неадекватом постепенно превращается в триллер, состоящий из изощрённых интеллектуальных издевательств. Не хочешь жить в кошмаре? Предлагаем 8 «красных флажков», которые предупреждают о том, что ты встречаешься с психопатом.

Достоверные признаки того, что ты встречаешься с психопатом

1. Форсирование событий

После первого знакомства его действия – непрекращающаяся любовная атака. Телефон пестрит сообщениями, новый друг с завидной регулярностью «случайно» оказывается на пути и обязательно с цветами. Он – человек-хамелеон, отражающий твои надежды, чутко реагирующий на любые желания. А когда в голове окончательно созревает мысль, что вот оно – счастье, небо послало идеальную вторую половинку, ситуация внезапно меняется. Он теряется, если и общается, то резко и односложно. И вот уже ты строчишь сообщения, ищешь поводы для встречи.

2. Давление на жалость

Послушаешь его, сердце разрывается. Такой несчастный и милый человечище. Нет, твой парень не имеет ничего общего с киношным прототипом мужчины-психопата – жестоким мэном с презрительной ухмылкой в дорогом автомобиле. Он наверняка расскажет, какой стервой оказалась его бывшая, которая не оставляет его в покое. Акцентирует внимание на том, что ненавидит драмы, а мечтает об умиротворении. Ты не сразу заметишь, но со временем почувствуешь, что стала участницей глупого фарса. Из-за него жизнь наполнена именно драматическими событиями.

3. Любовная геометрия

Как только он поймёт, что завоевал твоё сердце, романтика улетучится. Ваша пара превратится в треугольник, а может, и многоугольник. Психопатам нравится купаться в женском внимании. Вас бесконечно будут тревожить его бывшие и другие непонятные тётки. Он обязательно расскажет, что ни при чём, и ты во всём их лучше. Только это не поможет. В душе зародится комплекс и стойкое желание отвоевать своего мужчину. Так начинается психоз.

4. Манипуляции с реальностью

Он, как кукловод, дёргает за ниточки, а ты послушно выполняешь команды. Да только ничего не докажешь. Психопат категорически отрицает манипуляции. На факты реагирует агрессивно-пренебрежительно или рассказывает сказки. А когда предъявишь неопровержимые доказательства, представит тебя дурочкой, которая не разобралась в ситуации или слишком эмоционально ко всему отнеслась. Это происходит так мастерски, что остаётся чёткое убеждение: проблема не в нём, а в неправильном восприятии событий.

5. Провокация неадекватности

Тебе свойственны истеричность, прилипчивость, любовь к выяснению отношений? Не спеши говорить «нет». Психопат найдёт способы изменить твой характер так, что сама себя не узнаешь. Он может игнорировать общение несколько дней, а потом сказать, что ты – прилипала. Демонстративно флиртовать с другими, чтобы спровоцировать с твоей стороны выяснение: вы вместе или как? Это делается намеренно, а потом показывается и рассказывается подружкам, чтобы надавить уже на их жалость.

6. Лживость и постоянные отговорки

У него всегда есть развёрнутый «правдивый» убедительный ответ на любой вопрос. И ты понимаешь, что опутана ложью, но ничегошеньки не можешь доказать. Набора отговорок хватает на все обвинения, он никогда и ни в чём не виноват. Психопат категорически не желает исправляться. И, даже если подловить его на откровенном обмане, ни смущения, ни раскаяния не дождёшься.

7. Игры с верностью и ревностью

Он добился: ты очарована и, можно сказать, завоёвана. Ха, не время расслабляться. Мужчина, которого ты уже присвоила, вдруг переключается на другую. Пытаясь выяснить, что происходит, получаешь в ответ непонятные отговорки. Он постоянно провоцирует ревность и сомнения. Банально не понятно, вместе ли вы. Психопат находится в перманентном состоянии поиска новых жертв, но старых не бросает, держит на «коротком поводке».

8. Подрыв самооценки

Мерзкий паук уже высосал из тебя всю радость и энергию. Внутри всё перевернулось. Ты созрела на разрыв. Не тут-то было! Он утешит, если дойдёт до скандала. Надавит на жалость или на комплексы. Запустит новый букетно-конфетный период. Найдёт другой способ доказать твою неправоту и продолжить отношения. Его мысли и стремления – непостижимая загадка. Ты никогда не поймёшь своей значимости для этого человека.

Если признаки психопата совпали, беги. Такие отношения не просто токсичны, они затягивают, как чёрная дыра. Исключи любые контакты с ним. Заблокируй в соцсетях, поменяй номер телефона. Сперва будет трудно, но со временем ты обязательно восстановишь нервы и наведёшь порядок в жизни.