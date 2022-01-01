7 вещей, которые произойдут, когда вы перестанете пить кофе

Польза и вред одного из самых востребованных в мире напитков – предмет бесконечных исследований и споров диетологов, медиков, учёных. Только мы сейчас не об этом. Представьте, а что произойдёт, если перестать пить кофе? Получилось? Если у вас 10 турок, 20 сортов арабики и робусты, 30 способов заваривать всё это добро, дальше не читайте. Остальным настоятельно рекомендуем ознакомиться и сделать выводы.

Что произойдёт, если перестать пить кофе?

1. Синдром отмены.

Ярым поклонникам бодрящего напитка вряд ли удастся избежать абстиненции после того, как они перейдут на чай или цикорий. Это – своеобразная «ломка». Наиболее вероятные симптомы: головная боль, усталость или раздражительность. Синдромом отмены обычно мучаются до трёх дней. Чаще всего люди жалуются на первый неприятный симптом. Причина в том, что при употреблении кофеина сужаются сосуды, кровоток замедляется. Медики говорят, что примерно на 25%. При отказе от кофе кровеносные сосуды восстанавливаются до нормального размера, но процесс сопровождается головной болью.

2. Стабилизация психики.

Господа-невротики, берите на заметку! Оказывается, всего 150 мг кофеина провоцируют симптомы тревоги и общее недомогание, учащают сердцебиение, стимулируют приступы панической атаки. Всё перечисленное усугубляется в стрессовые моменты. Мы не настаиваем, на том, что отказ от кофе, равно как и от крепкого чая, и от энергетиков, вылечит невроз, но учтите, каждая мелочь имеет значение.

3. Выравнивание гормонального фона.

Внимание, барышни с пышными формами, если хотите похудеть, не пейте кофе с утра. Напиток увеличивает уровень кортизола. Избыток гормона «просит» сладенького и мучного, что улучшению фигуры не способствует. Кроме того, кортизол негативно влияет на овуляцию и сдвигает время цикла.

4. Бодрость.

Скажете: «Нонсенс»? А вот и нет. Медики объясняют: кофе, в количестве больше трёх чашек в день, вызывает мочегонный эффект. Следствие: обезвоживание, сопровождающееся головокружением, усталостью, сонливостью. Так что, если хотите чувствовать себя бодро, ограничьтесь двумя чашками.

5. Похудение.

Да, двойной эспрессо содержит всего четыре ккал, американо - две. Не та цифра, из-за которой поправляются. Но много ли людей пьют его в чистом виде?! Обычно мы усиливаем вкус, добавляя сахар, сливки, сиропы. В итоге получаем калорийный коктейль, который часто закусываем бутербродами, печеньками и тортиками. Но, с другой стороны, ведь ничего не мешает есть всё то же и с чаем.

6. Экономия бюджета.

В первую очередь потяжелеют кошельки ценителей «Блэк айвори» и «Копи Лювак». Хотя, допускаем, что для людей, позволяющих себе тратить 50 долл. на чашку кофе, сумма будет не такой уж внушительной. Зато для остальных экономия может оказаться очень даже приятной. Просто прикиньте, сколько в месяц тратите лично вы.

7. Улучшение сна.

Если вариант полного отказа не рассматривать, время «Ч» - 14.00. Это касается любых энергетиков, содержащих кофеин. Попробуйте заряжаться бодростью только до обеда, убедитесь насколько улучшится качество сна. Для любителей ложиться и вставать попозже действует послабление: последняя чашка минимум за семь часов до того, как отправляться в объятия Морфея.

Согласитесь, есть над чем поразмыслить. А вы готовы перейти на напитки без кофеина?