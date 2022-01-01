Ванга – болгарский мистик, травница и ясновидящая, слепая с самого детства, прославилась большой точностью своих прогнозов на будущее, 80% её предсказаний сбылись. Именно она предвидела, сколько продлится Вторая Мировая война, смерть Дианы, распад СССР и многие другие значимые исторические факты. Поэтому всем интересно, какие события предрекла ясновидящая на ближайшее будущее. Нашлось 6 неожиданных предсказаний Ванги на 2022 год, которые повлекут за собой весьма негативные последствия для человечества.

Предсказания Ванги на 2022 год, которых мы не ждали



Обнаружение на фоне глобального таяния ледников учёными смертельного вируса в Сибирских ледниках. Исследователи буквально летом 2021 года взяли на пробу образцы льда с Тибетского плато, Китай, и заметили в анализах вирус возрастом более 15000 лет. Он может очень быстро распространиться, приведя к смерти как людей, так и животных. Отсутствие питьевой воды. Многие города из-за высокой плотности населения и нехватки воды из близлежащих водоёмов вынуждены добывать её из земли, грунтовых вод. Потребности будут расти, поэтому источники иссякнут, что и станет причиной большой катастрофы – полное отсутствие воды. Приближение космического корабля пришельцев к земле. Таинственный астероид, получивший название «Оумуамуа» - космический корабль, отправленный для поиска жизни на земле. Он начнёт атаковать нашу планету, бомбя города и беря в плен землян. Саранча уничтожит все посевы в Индии. Голод во всём мире. В Нью-Дели температура воздуха долгое время будет держаться на отметке выше 50 градусов. Это экстремальное погодное явление затронет особенно зерновые земли, что приведёт к голоду населения: люди начнут есть жуков, грязные листья и траву. Такое положение дел может привести к вооружённому конфликту между близкими к Индии странами. Стихийные бедствия – ураганы, наводнения, пожары, смерчи и землетрясения. Экстремальные погодные явления захватят всю планету – полярный вихрь в США, жара в Скандинавии, наводнения в Европе и пожары в Австралии, которые унесут тысячи людских жизней. Потеря в виртуальных реальностях. Люди ещё больше времени станут проводить в виртуальном мире, что приведёт к нарушению памяти и обучения, а также к превращению человечества в зомби.

Возможно, эти 6 неожиданных предсказаний Ванги на 2022 год так и не исполнятся, как и некоторые другие её пророчества, однако нужно внимательнее относиться к себе и окружающему миру – больше читать книг, а не сидеть днями у компьютера, беречь природные ресурсы и, конечно, следить за своим здоровьем, отказываясь от вредных привычек, сильно подрывающих иммунитет.