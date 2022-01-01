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6 неожиданных предсказаний Ванги на 2022 год

Ванга – болгарский мистик, травница и ясновидящая, слепая с самого детства, прославилась большой точностью своих прогнозов на будущее, 80% её предсказаний сбылись. Именно она предвидела, сколько продлится Вторая Мировая война, смерть Дианы, распад СССР и многие другие значимые исторические факты. Поэтому всем интересно, какие события предрекла ясновидящая на ближайшее будущее. Нашлось 6 неожиданных предсказаний Ванги на 2022 год, которые повлекут за собой весьма негативные последствия для человечества.

 

6 неожиданных предсказаний Ванги на 2022 год

 

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Предсказания Ванги на 2022 год, которых мы не ждали

  1. Обнаружение на фоне глобального таяния ледников учёными смертельного вируса в Сибирских ледниках. Исследователи буквально летом 2021 года взяли на пробу образцы льда с Тибетского плато, Китай, и заметили в анализах вирус возрастом более 15000 лет. Он может очень быстро распространиться, приведя к смерти как людей, так и животных.
  2. Отсутствие питьевой воды. Многие города из-за высокой плотности населения и нехватки воды из близлежащих водоёмов вынуждены добывать её из земли, грунтовых вод. Потребности будут расти, поэтому источники иссякнут, что и станет причиной большой катастрофы – полное отсутствие воды.
  3. Приближение космического корабля пришельцев к земле. Таинственный астероид, получивший название «Оумуамуа» - космический корабль, отправленный для поиска жизни на земле. Он начнёт атаковать нашу планету, бомбя города и беря в плен землян.
  4. Саранча уничтожит все посевы в Индии. Голод во всём мире. В Нью-Дели температура воздуха долгое время будет держаться на отметке выше 50 градусов. Это экстремальное погодное явление затронет особенно зерновые земли, что приведёт к голоду населения: люди начнут есть жуков, грязные листья и траву. Такое положение дел может привести к вооружённому конфликту между близкими к Индии странами.
  5. Стихийные бедствия – ураганы, наводнения, пожары, смерчи и землетрясения. Экстремальные погодные явления захватят всю планету – полярный вихрь в США, жара в Скандинавии, наводнения в Европе и пожары в Австралии, которые унесут тысячи людских жизней.
  6. Потеря в виртуальных реальностях. Люди ещё больше времени станут проводить в виртуальном мире, что приведёт к нарушению памяти и обучения, а также к превращению человечества в зомби.

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Возможно, эти 6 неожиданных предсказаний Ванги на 2022 год так и не исполнятся, как и некоторые другие её пророчества, однако нужно внимательнее относиться к себе и окружающему миру – больше читать книг, а не сидеть днями у компьютера, беречь природные ресурсы и, конечно, следить за своим здоровьем, отказываясь от вредных привычек, сильно подрывающих иммунитет.


 (голосов: 1)
Автор: Александр
Вчера, 08:02

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