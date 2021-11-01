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9 шокирующих предсказаний Нострадамуса на 2022 год

9 шокирующих предсказаний Нострадамуса на 2022 год

Если вы впечатлительны и слепо верите прорицателям, не читайте. Предсказания Нострадамуса на 2022 год любопытны, но отнюдь не радуют. Скептикам и людям со стальными нервами рекомендуем ознакомиться. Ведь не зря толкователи всех времён находят в катренах знаменитого астролога совпадения, которые ну никак не могут быть случайными. Тем более, что совсем скоро мы убедимся в правдивости расчётов и правильности их разъяснения. Расшифровка приведённых ниже катренов взята из опубликованной в 1955 году оригинальной центурии.

 

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Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2022 год

1. Роботы уничтожат человечество.

Не исключено, что сюжет прославленного Восстания машин позаимствован именно из этого катрена. Прорицатель говорит о том, что искусственный интеллект разовьётся до самостоятельного. Роботы, которых производят всё больше, выйдут из-под контроля и создадут собственную техногенную цивилизацию, уничтожая живых конкурентов.

2. Клонирование людей ввергнет Землю в хаос.

Согласно великой идее, удачные биотехнологические эксперименты должны улучшить генетику. Только нет гарантии, что они не уничтожат человечество.

 

Абсолютно идентичные особи подвержены одинаковым заболеваниям, восприимчивы к единым патогенам. Это значит, что очередная вспышка эпидемии грозит истребить популяцию на огромной территории, или даже целую расу.

 

Хорошая новость: есть основания утверждать, что прорицатель ошибся, поскольку практически во всех развитых странах клонирование человека запрещено законодательством и строго карается.

3. Следующим Папой станет Антихрист.

Одно из самых тревожных предсказаний Нострадамуса – воцарение посланника сатаны. В 2022 году ожидается третий эмиссар. Ранее земля уже плакала кровавыми слезами от действий легендарных разрушителей: Наполеона и Гитлера.

4. Война между людьми и вампирами.

Вряд ли в этом есть что-то сверхмистическое, скорее всего, толкователи просто не смогли чётко интерпретировать катрен. А теперь, внимание, читаем и вникаем в суть. Три сверхмогущественных брата, жаждущие власти над миром, распространят болезнь, которая унесёт миллионы жизней. В одном предложении Нострадамус несколько раз акцентирует: кровь, война, голод. Разрушительный вирус «подчистит» население планеты примерно на треть. Вам не кажется, что-то в этом есть?!

5. Взрывы в Лондоне.

Ситуация – аналог нью-йоркской трагедии 11 сентября 2001. Прорицатель прогнозирует реки крови в центре Лондона. По его словам, ужасающий масштабный террористический акт планируют исламисты.

6. Начало Третьей мировой войны.

Зловещая идея масштабного кровопролития пронизывает катрены нескольких десятилетий. До сих пор, к счастью, предсказания не сбылись. Толчком к началу Третьей мировой в 2022 году, по мнению Нострадамуса, станет политический кризис в США, а именно: падение позиций Республиканской партии.

7. Инопланетяне поработят Землю.

После роботов и прихода Антихриста такое пророчество не пугает, скорее, вызывает улыбку. Смысл его в том, что иномирная цивилизация захватит нашу планету, изменит человеческий ДНК, превратит людей в безмолвных послушных рабов.

8. Смерть Ким Чен Ына.

Лидер Северной Кореи уже пережил неудачное покушение, организованное в 2017 году южнокорейской разведкой и ЦРУ. Пожелаем ему многая лета. В 14 катрене IV Центурии говорится о неожиданной аварии, которая станет для руководителя КНДР последней. Остаётся надеяться, что национальная спецслужба позаботится о безопасности первого лица страны.

9. Появление чёрной дыры и переворот магнитных полюсов.

Пока физики скептически ухмыляются, мы обозначим суть пророчества. Близость чёрной дыры к Земле – явление недоказанное, зато разрушительное влияние экологии на все атмосферные слои – печальный факт. Прорицатель говорит о развороте магнитных полюсов под влиянием гравитации, из-за чего планета подвергнется усиленному влиянию вредного излучения.

 

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Несмотря на многовековую всемирную славу алхимика, лекаря, астролога, предсказания Нострадамуса на 2022 год кажутся совсем уж неправдоподобными. Время, конечно, покажет. А пока, цитируя не менее известную личность, хочется сказать: «Не верю!»


 (голосов: 1)
Автор: Александр
Сегодня, 08:09

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