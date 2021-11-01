Один знак, с которым не стоит строить отношения в 2022 году, в зависимости от вашего знака Зодиака

Наш мир – не прост, особенно это замечаешь, строя любовные отношения. У одних пар они складываются как в красивом романтическом кино, другие же устраивают баталии страшнее Армагеддона. Как же сразу понять, возможно создать с этим человеком крепкий союз или же с ним нереально ужиться? На помощь придёт астрология. Она подскажет, каков тот знак, с которым не стоит строить отношения в 2022 году, в зависимости от вашего знака Зодиака.

Знаки Зодиака, в которых лучше не влюбляться

Овен и Козерог. У Овнов будет настроение строить свою жизнь в 2022 году вне правил, что очень не понравится Козерогу, привыкшему всё планировать и ни в коем случае не отступать от своего жизненного плана. Он будет злиться и выводить из себя Овна своими упрёками, а тот очень не любит, когда его учат жизни. В итоге он взорвётся и просто снесёт всё со своего пути, разрушив свой союз с Козерогом. Телец и Водолей. Две сильные личности просто не смогут перетерпеть серьёзные изменения в жизни, которые принесут им их отношения. Телец не справится с нетерпеливостью и безрассудностью Водолея, а тот не станет идти на компромисс, чтобы угодить партнёру. В конце концов, мелкие ссоры перерастут в большой скандал, который и приведёт к окончательному разрыву. Близнецы и Раки. В 2022 году Близнецы решили ничего не планировать, а жить здесь и сейчас, развлекаясь и радуясь каждому дню. Ракам такой расклад не понравится, потому что они жаждут стабильности и романтики, которую партнёр не готов давать. В данный жизненный период Близнец заскучает от такой предсказуемости и размеренности, что и станет причиной разрыва. Рак и Весы. Последние будут заниматься поиском истины и целей на будущее, поэтому им просто не до построения серьёзных отношений. Рак же, напротив, именно сейчас задумался о браке и семье, к чему и станет склонять своего партнёра. Не увидев ответного желания, Рак решит уйти молча, сильно обидевшись. Со своей раной он ещё долго не сможет справиться, поэтому лучше и не начинать отношения. Лев и Скорпион. Они идеально подойдут друг другу только в интимной жизни, но дальше их отношения просто не смогут зайти. Встреча с таким же эгоистичным знаком, как и сам Лев, будет слишком драматичной и эгоистичной. В этот период жизни Львам нужен тот, кто действительно поймёт и полюбит просто так, а не ради соревнований за место под солнцем. В Скорпионе у него не получится найти поддержку и душевность, так как он сам в 2022 году будет в ней нуждаться. Дева и Телец. Деве нужна доброта и внимание, а для Тельца 2022 год - время перемен и действий, поэтому ему некогда обращать внимание на чьи-то чувства и желания. Им сейчас нужен тот, кто поддержит их во всех начинаниях. Но для Девы это пройденный этап, у неё в прошлом году были свои взлёты и падения, а сейчас она хочет стабильности и нежности. Весы и Близнецы. Эти знаки будут находиться на пути самоисследования, поэтому объединить две заблудшие души непросто. Хотя они будут стараться, но ничего не получится. Близнецы станут искать поддержку, а Весы сами в ней нуждаются, поэтому все жалобы партнёра для них покажутся преувеличенными и абсурдными, что и станет причиной ссор, которых так избегают Весы. Именно такое положение дел и приведёт к болезненному расставанию. Скорпион и Стрелец. В 2022 году Скорпионы выйдут из зоны своего комфорта, поэтому будут очень ранимы. Они станут искать того, кто поддержит, но Стрелец не тот человек, который способен на помощь. Будучи эгоистом от природы, он просто исчезнет, почувствовав давление со стороны партнёра, чем сильно ранит Скорпиона, такого трепетного и чувственного в этот период своей жизни. Стрелец и Дева. Стрелец по своей натуре спонтанен, поэтому просто не может вытерпеть живущую по правилам Деву, которая будет замедлять его, тем самым не давая дышать полной грудью. У него же генеральные планы на будущее, которые не устроят расчётливых Дев, что и станет основной причиной их расставания. Козерог и Овен. Трудолюбивому и целеустремлённому Козерогу не подойдёт импульсивность Овна. Их отношения будут напоминать зону боевых действий, где никто никому не уступает, а тщательно планирует, как же ранить партнёра. В итоге Козерог решится на разрыв с таким слишком экспрессивным для него партнёром. Водолей и Рыбы. Водолей - умный реалист, уважающий индивидуальность и образ мышления партнёра, отличающийся от его. Но в 2022 году он не сможет спокойно реагировать на фантазии Рыбы, которые просто невозможно воплотить в жизнь. Витания в облаках партнёра будут действовать Водолею на нервы, вызывая постоянные споры и конфликты. Рыбы и Лев. Рыбки мечтают о внимании и благодарном слушателе, поддерживающем их во всех начинаниях и желаниях. Но Лев просто не готов сейчас играть роль мамочки, утирающей слёзы своему малышу при каждом его промахе. А у Рыб они будут один за другим. Это и приведёт к полному недопониманию и разочарованию друг в друге.

Если этот один знак, с которым не стоит строить отношения в 2022 году в зависимости от вашего знака Зодиака, ваш давний брачный партнёр, то просто наберитесь терпения и выдержки. Любви вам и гармонии в паре!