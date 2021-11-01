Измены происходили, происходят и будут происходить, так как человек по своей природе не моногамен. Нередко даже в счастливой семейной паре бывают кризисы, приводящие к отдалению партнёров. И, как считают астрологи, часто в этом виноваты звёзды и планеты, которые соединяются друг с другом, создавая особую атмосферу, влияющую на поведение людей. Желаете узнать знаки Зодиака, которые изменят своим вторым половинкам в 2022 году?

Эти 5 знаков Зодиака готовы пойти на супружескую измену в 2022 году

Телец . В 2022 году на этот знак будет влиять планета Уран – некий дьявол, сидящий у Тельца на правом плече и подстрекающий к бесстыдным поступкам. Появится желание попробовать что-то этакое, так как его захлестнёт рутина, а скучные отношения - это то, чего этот знак очень боится. Находясь в поисках приключений, он наломает немало дров, что приведёт к весьма печальным последствиям – к разрыву крепких отношений, материальным потерям и даже депрессии.

. В 2022 году на этот знак будет влиять планета Уран – некий дьявол, сидящий у Тельца на правом плече и подстрекающий к бесстыдным поступкам. Появится желание попробовать что-то этакое, так как его захлестнёт рутина, а скучные отношения - это то, чего этот знак очень боится. Находясь в поисках приключений, он наломает немало дров, что приведёт к весьма печальным последствиям – к разрыву крепких отношений, материальным потерям и даже депрессии. Водолей . Хорошо известно, что Водолей довольно эгоистичен. И дело не в том, что он не спешит на помощь: просто заранее продумывает, что получит взамен. И любовные отношения – не исключение. К тому же, этот знак обычно не идёт на компромиссы, что тоже усложняет ситуацию. Толчком к измене станут ссоры и однообразие в отношениях – Водолей гибнет в монотонности и скандалах, поэтому ему нужен драйв и безопасность, которые он станет искать на стороне.

. Хорошо известно, что Водолей довольно эгоистичен. И дело не в том, что он не спешит на помощь: просто заранее продумывает, что получит взамен. И любовные отношения – не исключение. К тому же, этот знак обычно не идёт на компромиссы, что тоже усложняет ситуацию. Толчком к измене станут ссоры и однообразие в отношениях – Водолей гибнет в монотонности и скандалах, поэтому ему нужен драйв и безопасность, которые он станет искать на стороне. Рак . Возможно, тот факт, что самый семейный знак Зодиака вдруг решит изменить своему любимому человеку, кого-то удивит, но, к сожалению, в 2022 году это станет правдой. Причиной его похода налево станет безразличие второй половинки. Раненая душа отключит голову, и Рак поддастся эмоциям – решит поискать своё счастье на стороне, где его выслушают и поймут. Хотя не факт, что потом он об этом не пожалеет.

. Возможно, тот факт, что самый семейный знак Зодиака вдруг решит изменить своему любимому человеку, кого-то удивит, но, к сожалению, в 2022 году это станет правдой. Причиной его похода налево станет безразличие второй половинки. Раненая душа отключит голову, и Рак поддастся эмоциям – решит поискать своё счастье на стороне, где его выслушают и поймут. Хотя не факт, что потом он об этом не пожалеет. Скорпион . Этот знак просто не умеет контролировать себя, когда видит объект вожделения, так как у него очень высокое либидо. И если партнёр не соответствует его требованиям привлекательности, то он станет искать свой идеал в другом месте – стриптизе, ночных клубах или кафе. Отношения могут быть на одну ночь, главное, что Скорпион удовлетворил своё желание. Если его поймают на предательстве, то он даже не почувствует себя виноватым, обвинив во всём партнёра, который не приложил усилий, чтобы не допустить его измены.

. Этот знак просто не умеет контролировать себя, когда видит объект вожделения, так как у него очень высокое либидо. И если партнёр не соответствует его требованиям привлекательности, то он станет искать свой идеал в другом месте – стриптизе, ночных клубах или кафе. Отношения могут быть на одну ночь, главное, что Скорпион удовлетворил своё желание. Если его поймают на предательстве, то он даже не почувствует себя виноватым, обвинив во всём партнёра, который не приложил усилий, чтобы не допустить его измены. Рыбы. Они обожают тусовки и посиделки, поэтому сидеть дома с чашкой чая и пультом от телевизора в руках – не для них. И в принципе, вторые половинки знают об этом, но почему-то именно в 2022 году им вдруг захочется всё изменить. Они начнут «одомашнивать» Рыбок, которые приложат все силы, чтобы устремиться в свою любимую среду. Именно давление со стороны партнёра и подтолкнёт их к измене.

Следует заметить, что эти 5 знаков Зодиака готовы пойти на супружескую измену в 2022 году именно из-за поведения своих вторых половинок. Возможно, если они добавят изюминку в отношения, то смогут сохранить крепкий брак.