Топ-5: Самые несчастные в любви знаки Зодиака в 2022 году

2022 год – идеальное время для поиска второй половинки, так как Венера заняла доминирующую позицию, усиливающуюся к тому же положением Луны. Однако некоторых представителей зодиакальных созвездий ждут любовные разочарования. Астрологи даже составили список самых несчастных в любви знаков Зодиака в 2022 году.

5 самых несчастных в любви знаков Зодиака в 2022 году

Рыбы. Если раньше природная наивность и сентиментальность этого знака притягивала противоположный пол, то в 2022 году она будет иметь обратное действие. Может возникнуть некоторое раздражение по отношению к Рыбам, которые привыкли быть требовательными к своему партнёру, прикрываясь собственным благородством и возвышенностью. Никуда не уйдёт и другая проблема, присущая именно этому зодиакальному созвездию. Они любят придумывать себе идеальную вторую половинку, а потом разочаровываться в ней, почувствовав некую неудовлетворённость. Вернуть былую страсть будет очень сложно, особенно когда отношения перейдут из букетно-конфетного периода в банальную бытовуху. Дева. Этому знаку нужно будет в 2022 году поработать над своим внутренним миром, который просто запачкан негативом и болью прошлых обид. Если этого не сделать, то так и не получится избавиться от представления о себе, как человеке сухом и не способном любить. Именно это и мешает строить гармоничные отношения с противоположным полом. Девы просто никого не пускают в свой внутренний мир, считая всех неспособными и недостойными постигнуть его. Когда же кто-то пытается прорваться в него, они тут же включают моралиста, тем самым отталкивая любящего и любимого человека. Лев. В 2022 году представителей этого знака будет ждать удача в карьере, но вот в любви ожидается полный провал. Возможны измены и разочарования. Львы ещё долго будут залечивать свои раны, проводя время в одиночестве и тоске, выплёскивая весь негатив на окружающих, в том числе и на потенциальных партнёров. Необдуманные поступки и слова могут сильно ранить даже самого терпеливого и любящего человека, оттолкнуть его навсегда. Поэтому астрологи и рекомендуют держать свои эмоции под контролем, обдумывая каждое слово и действие, только тогда ситуация может постепенно измениться к лучшему. Скорпион. Этому знаку нужно быть внимательнее к своей второй половинке. Есть вероятность, что Скорпионам изменят. Однако не стоит придираться к любимому человеку, излишняя подозрительность может тоже негативно сказаться на отношениях. Нужно быть лояльнее к партнёру, тогда у него не возникнет желания искать уютное местечко, где его выслушают и поймут. Откровенный разговор поможет решить проблему и урегулировать шаткость положения. Водолей. Нужно контролировать свои эмоции и чувства – курортные и служебные романы могут не самым лучшим образом отразиться на отношениях с партнёром. Одинокие Водолеи тоже не должны терять голову от мимолётных увлечений. Сейчас не время растрачиваться на флирт. Можно пропустить настоящую любовь. В 2022 году вообще нежелательно легкомыслие, оно может привести к любовным разочарованиям.

Хотя гороскоп и предупреждает, что самые несчастные в любви знаки Зодиака в 2022 году будут страдать и обижаться, не стоит расстраиваться. Ведь всегда можно найти себя в чём-то другом, например, в работе или же в отдыхе. Перезагрузка обязательно благоприятно отразится и на личной жизни.