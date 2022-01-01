5 счастливых пар по знаку зодиака в 2022 году

В 2022 году представители всех зодиакальных созвездий ощутят перемены в личной жизни. Кто-то решится освободиться от гнетущих отношений, другие же, напротив, задумаются о вступлении в брак, ну а третьи не только продолжат свои отношения, но и сделают их крепче и счастливее. Хотите узнать, кто эти везунчики?

Эти 5 пар по знаку зодиака будут счастливы в 2022 году

Овен и Водолей. У этих знаков настолько идентичны энергии, что они всегда на одной волне. Им никогда не бывает скучно, что делает их пару гармоничной и сплочённой. Они всегда будут действовать как команда, поэтому их союз в 2022 году увенчается головокружительным успехом, как в любовных отношениях, так и в денежном плане. Они станут зажиточными людьми, поэтому смогут позволить себе и покупку недвижимости, и путешествие, и другие дорогостоящие покупки, о которых так давно мечтали. Однако стоит заметить, что совместные капиталовложения не привязывают их друг к другу. Если Овен и Водолей решат какое-то время побыть в одиночестве, то это никого из них не смутит, потому что оба обладают сильным чувством индивидуальности, которое им необходимо для достижения внутренней гармонии. Телец и Козерог. Они весь год будут искать баланс в отношениях, чтобы сделать их стабильными и долгосрочными. Итальянские страсти не для них, представителей этих созвездий излишняя эмоциональность утомляет и даже раздражает. Постоянство, по их обоюдному мнению, - залог счастливой пары. Козерогу по нраву, что Телец никогда не обманет и не изменит, а Тельцу нравится в своём партнёре целеустремлённость: ради поставленной цели он готов горы свернуть. Они рады, что в их союзе на первом месте прямота и вежливость, так как Телец в жизни не нарушит дистанцию своей второй половинки, так как сам не терпит, когда нарушают его личные границы. У них есть понятие, что у каждого своя роль в жизни и не стоит ничего менять. Такой подход к жизни устраивает обоих партнёров, делая их союз гармоничным и духовно близким. Рак и Дева. Рациональность и педантичность Дев помогут в 2022 году Раку почувствовать себя защищённым от проблем и неверных решений, которые он часто допускает, так как обычно не подготовлен к сложным жизненным ситуациям. Дева же не только найдёт нужные слова утешения, но и подарит своей второй половинке покой и оптимизм. Отношения будут настолько комфортными, что у них даже не возникнет серьёзных конфликтов, а небольшие недоразумения только добавят изюминку интимной жизни. Кстати, здесь у них полная идиллия, так как партнёры доверяют и чувствуют желания друг друга даже лучше, чем собственные. Лев и Стрелец. Это одна из самых страстных пар. Их союз напоминает эмоциональный фейерверк. Их отношения как лезвие ножа, настолько они острые и, казалось бы, тонкие, но настолько же крепкие, что смогут пройти через любое испытание, не сломавшись. Вот этот коктейль эмоций и чувственности и объединит Льва и Стрельца в 2022 году. Они сделают всё, чтобы показать свою любовь друг к другу, сохранив её от чужих завистливых глаз. Главное, этим знакам нужно запомнить, что только их терпение поможет им быть вместе. Вспыльчивость же может всё разрушить, притом резко и навсегда. Восстановить былые отношения будет невозможно, так как эти созвездия не умеют прощать. Они всегда идут напролом, не задумываясь о последствиях. Рыбы и Скорпион. Удивительно, что такие разные знаки Зодиака будут настолько счастливы в 2022 году. Рыбы, привыкшие жаловаться на свою судьбу, такую несправедливую к ним, вдруг в лице Скорпиона найдут успокоителя, готового не только выслушать, но и помочь. Рядом с Рыбой этот знак почувствует себя супергероем, способным на любые подвиги ради любимого человека. Это придаст такой уверенности в себе, что Скорпион просто окутает вторую половинку заботой, о которой только и приходилось мечтать. К тому же, эти знаки одинаково смотрят на семейные ценности, что тоже добавляет бонуса их отношениям. В итоге они станут настоящей командой, где нет романтики, но полное взаимопонимание.

Итак, вы нашли себя среди этих счастливых пар по знаку зодиака в 2022 году? Если да, то порадуемся за вас! Если нет, не отчаивайтесь, доля счастья достанется каждому человеку, просто в чуть меньшей степени.

