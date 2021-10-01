Топ-5: самые здоровые знаки Зодиака в 2022 году

2022 год сулит насыщенную и богатую на события жизнь, поэтому нужно будет иметь много энергии, чтобы поддерживать своё состояние здоровья в тонусе. Кому-то для этого придётся постоянно следить за своими эмоциями, ведь многие болезни возникают на фоне стресса, а кому-то - за питанием, ведя активный образ жизни. Однако, как предсказывают звёзды, будут представители зодиакальных созвездий, которые без больших усилий будут чувствовать себя весь год бодрыми и здоровыми.

5 самых здоровых знаков Зодиака в 2022 году

Телец. В 2022 году у этого знака не будет поводов для тревог по поводу своего самочувствия. Тельцы не только укрепят свой иммунитет, но и смогут избавиться от давних болезней. Их весь год будет сопровождать прекрасное настроение, которое благоприятно отразится на эмоциональном и физическом состоянии. Они найдут время для разработки ежедневного режима здорового поведения, скорректируют диету и режим отдыха. Лев. Этот знак в 2022 году предпочтёт больше времени проводить в одиночестве, развиваясь умственно, что благоприятно скажется и на состоянии здоровья. У Львов получится выработать такой распорядок дня, в который будут включены и занятия по йоге, и посещение бассейна с тренажёрным залом, и правильное питание. Представители этого созвездия даже научатся сдерживать свои эмоции, что тоже положительно отразится на психическом состоянии. Дева. В 2022 году представители этого зодиакального созвездия будут полны энтузиазма и энергии. К тому же, они решат пересмотреть своё питание в пользу правильного, а также начать заниматься спортом. Чтобы лучше себя чувствовать, Девам рекомендуется попробовать SPA-процедуры, а также больше гулять на свежем воздухе. Они помогут не только освободить голову от плохих мыслей, но и сделать тело более выносливым. Скорпион. В 2022 году у этого знака не будет никаких поводов для тревог о здоровье. Поэтому они наконец-то перестанут нервничать по поводу и без. На пользу пойдёт и полноценный отдых, который Скорпионы смогут позволить себе, пересмотрев режим своей работы. Единственное, на что следует обратить внимание – артериальное давление. При необходимости, принимать успокоительное, так как колебания давления могут негативно отразиться на работе сердца. Козерог. Этот знак будет себя настолько хорошо чувствовать, что даже начнёт выискивать в себе симптомы болезней – простуды, растяжений или же болей в спине, голове, так ничего и не найдя. И всё же не стоит испытывать свой организм на прочность. Рекомендуется вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и питаться предпочтительно диетической пищей. Также на пользу пойдут пешие прогулки, во время которых нужно двигаться медленно и плавно, быстрая ходьба может нанести вред суставам.

В принципе, сохранить здоровье в норме может каждый, занимаясь физкультурой, правильно питаясь и не перерабатывая физически и морально. Однако именно эти 5 представителей зодиакальных созвездий будут здоровы в 2022 году без больших усилий со своей стороны. Им будут благоприятствовать звёзды!