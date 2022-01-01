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Лучшее время для беременности по знаку Зодиака: когда лучше забеременеть?
Беременность – один из самых прекраснейших этапов в жизни женщины, поэтому хотелось бы наверняка знать идеальное время для зачатия. Узнать его поможет астрология, которая предскажет будущее каждому зодиакальному созвездию, в том числе и даты, когда лучше забеременеть.
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Когда лучше забеременеть? Лучшее время для беременности по знаку Зодиака
- Овен. Этот знак привык всё планировать, а будучи прирождённым лидером, Овен приложит все силы, чтобы зачать ребёнка. Поэтому женщинам, рождённым под этим созвездием, рекомендуется задуматься о беременности с 20 июня по 15 июля, с 15 сентября по 18 октября и с 25 января по 10 марта. Именно в этот период звёзды будут способствовать исполнению желания стать матерью.
- Телец. Это один из самых семейных знаков Зодиака среди земных зодиакальных созвездий, поэтому ему очень важно, чтобы в семье царил мир, покой и любовь, которую смогут дать, по мнению Тельцов, только детки. Поэтому для женщин этого знака цель жизни - стать матерью. И реализовать её возможно будет с 17 июля по 11 августа, с 12 ноября по 19 декабря и с 30 марта по 16 апреля, когда звёзды сойдутся в нужной комбинации.
- Близнецы. Этот знак умело справляются с беспокойством, присущим многим матерям, благодаря своему природному свободному духу, поэтому своих детей они воспитывают легко и непринуждённо, чего нельзя сказать о беременности. К зачатию малыша они относятся очень ответственно и волнительно, тщательно рассчитывая даты для идеального зачатия. И в 2022 году это будут периоды - с 11 августа по 11 октября, с 20 декабря по 22 января и с 13 апреля по 10 мая.
- Рак. Представительницы этого созвездия с невероятной заботой относятся к своим близким и родным. Ради безопасности детей они вовсе приложат все усилия, поэтому из них получаются идеальные матери. Лучшее время для зачатия в 2022 году - с 22 июля по 22 августа, с 4 ноября по 4 декабря и с 5 марта по 10 апреля, когда велик шанс зачать малыша.
- Лев. Независимые Львицы олицетворяют мощь и силу. Они профессионально балансируют между карьерой и материнством. Благодаря своей сильной личности эти женщины много добиваются без особых усилий. Даже звёзды не могут устоять перед их харизмой, давая им шанс зачать ребёнка в более длительный период в сравнении с другими зодиакальными созвездиями - с 16 июня по 16 августа, с 4 октября по 4 ноября и с 5 февраля по 5 марта.
- Дева. Этот знак настолько педантичен, что к беременности Дева готовится с особой тщательностью – перед зачатием проходит всех врачей, чтобы оценить своё общее состояние здоровья, при необходимости пролечивается и лишь после начинает беременеть. Но сколько бы ни готовились Девы, лучшее время для зачатия в 2022 году - с 17 сентября по 18 октября, с 15 января по 20 февраля и с 11 мая по 11 июня.
- Весы. Женщины этого знака полны мудрости, поэтому держат себя в руках, если вдруг не получается забеременеть с первого раза, не теряя надежду, что в следующий раз всё будет отлично. Но как только это произойдёт с ними, Весы обязательно будут следовать всем рекомендациям своего врача-гинеколога. В 2022 году, чтобы зачать малыша, звёзды советуют запомнить идеальное время для этого - с 18 сентября по 11 октября, с 22 декабря по 15 января и с 25 мая по 15 июня.
- Скорпион. Женщины этого знака могут несколько раз подумать, прежде чем сделать свою семью больше. Им сложно принять это решение, но, однажды решив, они никогда не откажутся от своей цели. Если вдруг в 2022 году Скорпион придёт к мысли, что желает стать матерью, то им стоит помнить, что лучшее время для зачатия - с 15 июня по 10 июля, с 11 октября по 11 ноября и с 15 февраля по 15 марта.
- Стрелец. Женщины этого солнечного знака всегда полны энергии и энтузиазма. И беременность – не исключение. Они много времени проведут за чтением книг, как зачать гения, не забудут о спорте, который поможет им держать себя в форме, а также о питании для будущей матери и лучшем времени зачатия, которое придётся на период - с 2 августа по 2 сентября, с 2 декабря по 2 января и с 22 апреля по 22 мая.
- Козерог. Для этого знака в приоритете карьера, поэтому о личной жизни они вспоминают вдруг. И тут же начинают активно ею заниматься, чтобы не упустить нужный момент для зачатия ребёнка, который в 2022 году будет с 19 июня по 19 июля, с 29 октября по 19 ноября и с 29 февраля по 19 марта. Однако это не значит, что в это идеальное для беременности время они забудут о работе: они выделят в своём плотном графике полчаса-час и побегут дальше трудиться.
- Водолей. Этот знак со страхом относится к рождению детей. Однако, как только вокруг все станут вдруг беременеть и рожать, Водолей тут же присоединится и, что удивительно, у неё сразу же получится зачать малыша, тем более если она этим займётся в период - с 13 июля по 13 августа, с 15 ноября по 2 декабря и с 17 марта по 14 апреля. Эта женщина постарается для своего ребёнка стать хорошей матерью, делая особый акцент на образовании.
- Рыбы. Женщины этого знака Зодиака чрезвычайно чувствительны и эмоциональны. У них хорошо развита интуиция, поэтому, как только внутренний голос им подскажет, что пора становиться матерью, Рыбы обязательно прислушаются к нему. Лучшее время для зачатия в 2022 году - с 25 августа по 9 сентября, с 11 января по 11 февраля и с 14 мая по 15 июня. Именно в этот период им нужно быть особенно внимательными к подсказкам своего подсознания. Оно не обманет.
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Зная, когда лучше забеременеть, знаки Зодиака смогут спланировать время зачатия, чтобы в будущем насладиться радостью быть матерью самого лучшего малыша – своего малыша!
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