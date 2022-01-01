Лучшее время для беременности по знаку Зодиака: когда лучше забеременеть?

Беременность – один из самых прекраснейших этапов в жизни женщины, поэтому хотелось бы наверняка знать идеальное время для зачатия. Узнать его поможет астрология, которая предскажет будущее каждому зодиакальному созвездию, в том числе и даты, когда лучше забеременеть.

Когда лучше забеременеть? Лучшее время для беременности по знаку Зодиака

Овен. Этот знак привык всё планировать, а будучи прирождённым лидером, Овен приложит все силы, чтобы зачать ребёнка. Поэтому женщинам, рождённым под этим созвездием, рекомендуется задуматься о беременности с 20 июня по 15 июля, с 15 сентября по 18 октября и с 25 января по 10 марта. Именно в этот период звёзды будут способствовать исполнению желания стать матерью. Телец. Это один из самых семейных знаков Зодиака среди земных зодиакальных созвездий, поэтому ему очень важно, чтобы в семье царил мир, покой и любовь, которую смогут дать, по мнению Тельцов, только детки. Поэтому для женщин этого знака цель жизни - стать матерью. И реализовать её возможно будет с 17 июля по 11 августа, с 12 ноября по 19 декабря и с 30 марта по 16 апреля, когда звёзды сойдутся в нужной комбинации. Близнецы. Этот знак умело справляются с беспокойством, присущим многим матерям, благодаря своему природному свободному духу, поэтому своих детей они воспитывают легко и непринуждённо, чего нельзя сказать о беременности. К зачатию малыша они относятся очень ответственно и волнительно, тщательно рассчитывая даты для идеального зачатия. И в 2022 году это будут периоды - с 11 августа по 11 октября, с 20 декабря по 22 января и с 13 апреля по 10 мая. Рак. Представительницы этого созвездия с невероятной заботой относятся к своим близким и родным. Ради безопасности детей они вовсе приложат все усилия, поэтому из них получаются идеальные матери. Лучшее время для зачатия в 2022 году - с 22 июля по 22 августа, с 4 ноября по 4 декабря и с 5 марта по 10 апреля, когда велик шанс зачать малыша. Лев. Независимые Львицы олицетворяют мощь и силу. Они профессионально балансируют между карьерой и материнством. Благодаря своей сильной личности эти женщины много добиваются без особых усилий. Даже звёзды не могут устоять перед их харизмой, давая им шанс зачать ребёнка в более длительный период в сравнении с другими зодиакальными созвездиями - с 16 июня по 16 августа, с 4 октября по 4 ноября и с 5 февраля по 5 марта. Дева. Этот знак настолько педантичен, что к беременности Дева готовится с особой тщательностью – перед зачатием проходит всех врачей, чтобы оценить своё общее состояние здоровья, при необходимости пролечивается и лишь после начинает беременеть. Но сколько бы ни готовились Девы, лучшее время для зачатия в 2022 году - с 17 сентября по 18 октября, с 15 января по 20 февраля и с 11 мая по 11 июня. Весы. Женщины этого знака полны мудрости, поэтому держат себя в руках, если вдруг не получается забеременеть с первого раза, не теряя надежду, что в следующий раз всё будет отлично. Но как только это произойдёт с ними, Весы обязательно будут следовать всем рекомендациям своего врача-гинеколога. В 2022 году, чтобы зачать малыша, звёзды советуют запомнить идеальное время для этого - с 18 сентября по 11 октября, с 22 декабря по 15 января и с 25 мая по 15 июня. Скорпион. Женщины этого знака могут несколько раз подумать, прежде чем сделать свою семью больше. Им сложно принять это решение, но, однажды решив, они никогда не откажутся от своей цели. Если вдруг в 2022 году Скорпион придёт к мысли, что желает стать матерью, то им стоит помнить, что лучшее время для зачатия - с 15 июня по 10 июля, с 11 октября по 11 ноября и с 15 февраля по 15 марта. Стрелец. Женщины этого солнечного знака всегда полны энергии и энтузиазма. И беременность – не исключение. Они много времени проведут за чтением книг, как зачать гения, не забудут о спорте, который поможет им держать себя в форме, а также о питании для будущей матери и лучшем времени зачатия, которое придётся на период - с 2 августа по 2 сентября, с 2 декабря по 2 января и с 22 апреля по 22 мая. Козерог. Для этого знака в приоритете карьера, поэтому о личной жизни они вспоминают вдруг. И тут же начинают активно ею заниматься, чтобы не упустить нужный момент для зачатия ребёнка, который в 2022 году будет с 19 июня по 19 июля, с 29 октября по 19 ноября и с 29 февраля по 19 марта. Однако это не значит, что в это идеальное для беременности время они забудут о работе: они выделят в своём плотном графике полчаса-час и побегут дальше трудиться. Водолей. Этот знак со страхом относится к рождению детей. Однако, как только вокруг все станут вдруг беременеть и рожать, Водолей тут же присоединится и, что удивительно, у неё сразу же получится зачать малыша, тем более если она этим займётся в период - с 13 июля по 13 августа, с 15 ноября по 2 декабря и с 17 марта по 14 апреля. Эта женщина постарается для своего ребёнка стать хорошей матерью, делая особый акцент на образовании. Рыбы. Женщины этого знака Зодиака чрезвычайно чувствительны и эмоциональны. У них хорошо развита интуиция, поэтому, как только внутренний голос им подскажет, что пора становиться матерью, Рыбы обязательно прислушаются к нему. Лучшее время для зачатия в 2022 году - с 25 августа по 9 сентября, с 11 января по 11 февраля и с 14 мая по 15 июня. Именно в этот период им нужно быть особенно внимательными к подсказкам своего подсознания. Оно не обманет.

Зная, когда лучше забеременеть, знаки Зодиака смогут спланировать время зачатия, чтобы в будущем насладиться радостью быть матерью самого лучшего малыша – своего малыша!