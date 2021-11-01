Беременность – это один из прекраснейших периодов в жизни женщины. Внутри её переполняет любовь, радость и светлое ожидание огромного чуда. И как обещают астрологи, познать его смогут 5 знаков Зодиака, которых ждёт беременность в 2022 году. Если же некоторые представительницы зодиакального созвездия не готовы прожить этот счастливый опыт, то им нужно быть осторожнее, потому что космос принял уже своё решение.

Знаки зодиака, которые имеют высокий шанс забеременеть в 2022 году

Близнецы. Для представительниц прекрасного пола, рождённых под этим знаком Зодиака, беременность станет неожиданностью, но очень приятной. Близнецы обрадуются новости о пополнении в семействе, так как считают, что дети – это лучшее, что может быть в этой жизни. Они с радостью будут вынашивать своего малыша, прислушиваясь к каждому его толчку и планируя его будущее. Ведь их ребёнок будет самым лучшим в мире, достижениями которого они станут гордиться. Дева. Этот знак почувствует нестерпимое желание стать матерью, и ради своей цели пойдёт на всё возможное. Будучи по своей природе перфекционистом, Дева обязательно должна забеременеть, даже если у неё нет второй половинки или же супруг против рождения ребёнка. И звёзды просто не смогут устоять против нестерпимого желания представительниц этого зодиакального созвездия, поэтому уже весной - в начале лета мечта станет реальностью, сделав Деву безумно счастливой. Скорпион. Мало кто может поверить в то, что холодные и сдержанные в эмоциях представительницы этого созвездия могут почувствовать нестерпимое желание полюбить и подарить любимому ребёнка, но это так. И в 2022 году Вселенная пошлёт Скорпионам беременность. Однако, узнав эту новость, они первоначально будут растеряны, решив, что пока не готовы к этому событию, но чем ближе будет дата родов, тем меньше сомнений будет у этого знака. Скорпион поймёт, что это самое лучшее событие в её жизни. Козерог. Женщины этого знака будут строить много планов на 2022 год, в большинстве своём связанных с карьерой, но судьба внесёт свои коррективы – к ним прилетит аист. И хотя Козероги очень не любят, когда что-то идёт не так, как они планировали, но эту новость примут с радостью. Она разбудит родительский инстинкт, создав неразрывную связь со своим малышом. Когда он появится на свет, счастью не будет предела, притом у всей семьи. Ребёнок укрепит брак и родственные отношения. Рыбы. В течение длительного времени представительницы этого знака будут чувствовать постоянные перепады настроения. И только новость про беременность поможет всё расставить по своим местам, притом что пополнение семейства они не планировали. Рыбы займутся подготовкой к родам, обустройством комнаты для малыша, а также другими вопросами, связанными с рождением наследника. В их жизни появится смысл, отчего они будут безумно счастливы.

Безусловно, не только 5 знаков Зодиака, которых ждёт беременность в 2022 году, могут стать родителями. Другие зодиакальные созвездия тоже смогут познать чудо материнства, но всё же именно вышеперечисленным знакам звёзды будут благоволить в этом вопросе.