Топ-10 причин, почему мужчина не слушает свою женщину

Ваш мужчина вас невнимательно слушает, если не сказать, вообще не слышит, что вы ему говорите? Не расстраивайтесь, вы не одна такая женщина на свете. Нас миллионы по всему миру недовольных тем, что сильный пол всё сказанное пропускает мимо ушей, из-за чего и возникают такие проблемы, как невыполненные просьбы, некупленные продукты и невысказанные чувства. Оказывается, существует 10 причин, почему мужчины не слушают своих женщин. Узнав их, возможно, вы сможете настроить его на внимательное восприятие сказанных вами слов.

10 причин, почему мужчина не слушает свою женщину

Думает о другом. Ничего личного, но иногда мужчины могут задуматься о своём, о мужском. И не стоит тут же их подозревать в мыслях о других женщинах. У них есть масса других проблем, о которых надо поразмыслить, - работа, машина, футбол, счета и т.п. В такой ситуации мужчин лучше оставить с их думами и подождать, когда любимый будет готов слушать вас внимательно, чётко отвечая на все ваши вопросы. Избегание темы разговора. Одна из причин, по которой мужчины не слушают, - это желание избежать темы разговора. Если, например, ваш партнёр забыл что-то важное, он постарается абстрагироваться, чтобы поскорее закончить разговор, и тогда, по его мнению, он тут же избавится от чувства вины. В такой ситуации вам нужно постараться перевести беседу в позитивное русло, возможно, даже в шутку. Тогда в следующий раз он признается в промахе, не боясь последствий, и будет внимателен. Без показа эмоций. Когда ваш мужчина игнорирует проблему, которая для вас является очень важной или же, напротив, суперсмешной, то возможно, он не хочет пропускать её через себя, через свою душу, думая лишь головой. Для вас происшедшее может быть серьёзной проблемой, которой вы хотели бы поделиться с любимым. Он же смотрит на неё совсем по-другому, рационально, считая, что не стоит вести себя так экспансивно. В этой ситуации вы должны поговорить с ним без эмоций, выслушав и его мнение на волнующий вас вопрос. Есть большая вероятность, что после беседы со своей второй половинкой, проблема и для вас покажется не такой уж и серьёзной. Хочет найти решение проблемы. Часто женщины говорят о проблеме только лишь для того, чтобы выпустить пар, не ища способов, как решить навалившиеся трудности. Мужчины же предпочитают действовать, а не размышлять, так как разговор о проблеме не решает проблему. Вот потому любимый и не слушает вас, вы перегружаете его проблемами, которые он хочет поскорее решить. В данной ситуации, во-первых, нужно понять, что вы мешаете ему думать, как найти выход из сложившейся ситуации, так как они считают, что вы от них ждёте именно решения. Ну, а во-вторых, будьте точны в своих просьбах к мужчине: хотите, чтобы просто выслушал, так и скажите; чтобы нашёл решение, значит, попросите его именно об этом. Нежелание участвовать в споре. Часто женщины всё драматизируют, доводя ситуацию до скандала. Поэтому мужчины, видя, как вы заводитесь, просто перестают вас слушать, чтобы не вступать в диалог. Для избегания данной ситуации постарайтесь не обвинять свою вторую половинку во всех грехах. Лучше расскажите ему, как вы его любите. Поверьте, только ласка заставит его сделать то, из-за чего был спор. Нежелание утешать. Он просто не в настроении. Вполне возможно, что мужчина отдаляется потому, что в этот момент занят решением других проблем, и просто не готов быть вашей подушкой для слёз. Это не значит, что ему всё равно, просто сейчас не время для этого. В такой ситуации нужно помнить, что если он с вами, то только потому, что любит вас и желает вам самого лучшего. Если в этот момент он вас игнорирует, наберитесь терпения, через некоторое время всё может измениться. У всех нас есть хорошие и плохие дни. Не поймите его неправильно. После он обязательно вас выслушает. Он злится. Он не слушает вас, потому что зол, раздражён, испытывает отвращение к чему-то... и эти эмоции не позволяют ему слушать или думать о чём-то хорошем. Поэтому дайте ему время успокоиться, прежде чем продолжить беседу. Ему нужно подумать и справиться со своей раздражительностью, прежде чем он сможет говорить или слушать. Не любит, когда его перебивают. Мужчины могут думать в определённый момент только об одном, кстати, и заниматься только одним делом. Если он делает что-то конкретное или говорит с вами на какую-то тему, и вдруг вы переходите на другую, он чувствует себя потерянным и может попытаться игнорировать вас, чтобы не потерять мысль. Поэтому нужно пытаться быть терпеливее, когда вы видите его занятым или сосредоточенным на чём-то. Дождитесь, когда он закончит монолог или начатое дело, а потом уже можете начинать говорить о своём. Возвращение в прошлое. Прошлое преследует нас, иногда слишком сильно. Он может не слушать вас, потому что разговор навеял ему мысли о ситуации, которая его ещё злит. Может быть, это то, что вы сказали ему некоторое время назад, или то, что напомнит ему о его вине. Как бы то ни было, прошлое может помешать. Поэтому прежде чем начинать разговор, спросите себя, может ли что-то из прошлого повлиять на вашего мужчину. Не допускайте, чтобы старые ошибки мешали нынешним отношениям. Желание защититься. Вы можете даже не заметить этого, но то, как вы разговариваете с ним, может блокировать его, заставляя защищаться. Это может быть, например, ваш тон голоса, или манера разговаривать, а также многое другое, что заставляет мужчину чувствовать себя атакованным вами. Постарайтесь говорить спокойно, не задевая его чувств. Например, вместо того, чтобы обзывать его ребёнком из-за некоторых поступков, скажите ему, что хотели бы, чтобы он действовал зрело, как человек, которого вы любите и знаете. Избегайте обид.

Как видите, вышеперечисленные причины, почему мужчины не слушают, связаны не с их желанием игнорировать вас, а с массой других проблем, которые, кстати, вы можете решить вместе.