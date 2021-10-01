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Лучший способ похудеть женщине после 50 лет

Избыток веса никого не украшает и здоровью не способствует – это аксиома. Женщины, отметившие первый настоящий юбилей, частенько опускают руки. Оправдываются почтенным возрастом. Ссылаются на замедленный обмен веществ. Говорят про сложности, связанные с менопаузой. А вы знаете, что лучший способ похудеть после 50 лет женщине – задаться целью?! Это стратегия, которую, конечно же, нужно подкреплять тактическими действиями. Да, мало кому удаётся превратиться из слонопотама в Дюймовочку, но у самых упорных получается. Мы не обещаем чудесных метаморфоз, а знакомим вас с действенными советами диетологов. Объясняем, как подтянуть фигуру и сбросить пару-тройку определённо лишних килограммов.

 

Лучший способ похудеть женщине после 50 лет

 

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Почему трудно? Какая связь между весом и возрастом?

Увы, но физиологическое оправдание росту цифр на весах существует. Примерно в 40 лет запускается внутренний процесс снижения мышечной массы и основного метаболизма. Если ничего не предпринимать, увеличиваются жировые отложения, которые у женщин, вступивших в менопаузу, образуют внушительный животик.

 

Вместе с весом повышается риск развития сердечнососудистых заболеваний, меняется липидная картина.

 

Психологическое старение плюс гормональные метаморфозы сопровождаются снижением физиологической активности, эмоциональными проблемами: тревогами и депрессией.

 

Логический вывод: снижение расхода энергии требует уменьшения потребления калорий? Как бы не так! Дамы, оплакивая увядающую красоту, частенько заедают стресс жирненьким и сладеньким.

 

Угадайте, куда всё это девается?

Лучший способ похудеть после 50 лет: основные «нельзя» и «можно» 

Настоятельно рекомендуем сперва определиться с цифрами, а именно:

  • рассчитать ИМТ, учитывая не только вес-рост, но и возраст;
  • выяснить масштаб катастрофы, если таковая имеет место быть;
  • рассчитать свой идеальный вес.

А теперь, внимание, самые частые ошибки, которые допускают женщины в возрасте, желающие похудеть во что бы то ни стало.

1. Физические перегрузки.

Да здравствует движение и фитнес! Только без фанатизма. Больше прогулок. Желательны лёгкие пробежки. Отличный вариант – занятия в зале под присмотром опытного тренера, который скорректирует и программу упражнений, и вес спортивных снарядов. Неконтролируемые тренировки в лучшем случае просто бесполезны, в худшем заканчиваются растяжением мышц, болями перегруженного позвоночника и даже переломами.

2. Самостоятельный выбор диеты.

Захлопнуть рот и повесить замок на холодильник – плохая идея. Организму нужен сбалансированный рацион. Слишком жёсткие ограничения чреваты неврозами, потерей не только жира, но и мышечной массы. Выход: обратиться к дипломированному диетологу-нутрициологу, чтобы специалист расписал ежедневный рацион, рассчитал калораж и вес порций.

 

Категорически НЕЛЬЗЯ махнуть на себя-любимую рукой, рядиться в бесформенные балахоны, заедать тоску по красоте и молодости тортиками и шоколадками.

Кроме того, МОЖНО и очень даже нужно соблюдать следующие правила питания.

  1. Пить воду. Для здоровья костей предпочтительна негазированная, обогащённая бикарбонатом кальция. Дневная норма стандартная – 2 л.
  2. Есть овощи. Любимую картошечку замените помидорами, капустой, зеленью, кабачками, огурцами. Меньше крахмала, больше клетчатки и витаминов. Исключение – бобовые: источник растительного белка и фитоэстрогена, балансирующего гормональный фон.
  3. Заменить привычный хлеб и булки цельнозерновыми продуктами. Да, это тоже углеводы, но ещё и пищевые волокна, усиливающие перистальтику и ощущение сытости.
  4. Есть сезонные фрукты. Не увлекайтесь, лишние сахара фигуре вредят. 1-2 яблока, банана или мандарина в день достаточно.
  5. Добавлять в рацион молоко и пармезан. Полезно, чтобы предотвратить ломкость костей и остеопороз.
  6. Готовить рыбу. Анчоусы, лосось, сардина, скумбрия и даже простая килька – источник белка для роста мышц, «хороших» жиров и обязательной омега-3. Только берём не копчёную и не солёную, а сырую рыбку. Готовим самостоятельно на пару или в духовке.
  7. Использовать специи. Куркума, перчики и иже с ними уберегают от избытка соли, помогают сжечь калории и, конечно, улучшают вкус блюд.
  8. Есть орехи и сухофрукты. В период экстремальной сушки от этих лакомств придётся отказаться, но после нужно себя баловать. Во-первых, это вкусно, во-вторых, полезно из-за содержания антиоксидантов.
  9. Добавлять в еду оливковое масло первого отжима. Так мы заботимся о коже и кишечнике. Плюс, опять же, восполняем запас антиоксидантов.
  10. Попробовать спирулину. Выбор подходящей пищевой добавки доверьте врачу. Дополнительный источник растительного белка укрепляет кости, повышает выносливость, выводит токсины, улучшает кровообращение.

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Итак, лучший способ похудеть после 50 лет – заняться собой. Не хаотично, а системно. Обратиться за помощью к диетологу и фитнес-тренеру. Соблюдать вышеуказанные рекомендации по питанию.


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Автор: Анастасия Педич
Вчера, 08:07
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