Лучший способ похудеть женщине после 50 лет

Избыток веса никого не украшает и здоровью не способствует – это аксиома. Женщины, отметившие первый настоящий юбилей, частенько опускают руки. Оправдываются почтенным возрастом. Ссылаются на замедленный обмен веществ. Говорят про сложности, связанные с менопаузой. А вы знаете, что лучший способ похудеть после 50 лет женщине – задаться целью?! Это стратегия, которую, конечно же, нужно подкреплять тактическими действиями. Да, мало кому удаётся превратиться из слонопотама в Дюймовочку, но у самых упорных получается. Мы не обещаем чудесных метаморфоз, а знакомим вас с действенными советами диетологов. Объясняем, как подтянуть фигуру и сбросить пару-тройку определённо лишних килограммов.

Почему трудно? Какая связь между весом и возрастом?

Увы, но физиологическое оправдание росту цифр на весах существует. Примерно в 40 лет запускается внутренний процесс снижения мышечной массы и основного метаболизма. Если ничего не предпринимать, увеличиваются жировые отложения, которые у женщин, вступивших в менопаузу, образуют внушительный животик.

Вместе с весом повышается риск развития сердечнососудистых заболеваний, меняется липидная картина.

Психологическое старение плюс гормональные метаморфозы сопровождаются снижением физиологической активности, эмоциональными проблемами: тревогами и депрессией.

Логический вывод: снижение расхода энергии требует уменьшения потребления калорий? Как бы не так! Дамы, оплакивая увядающую красоту, частенько заедают стресс жирненьким и сладеньким.

Угадайте, куда всё это девается?

Лучший способ похудеть после 50 лет: основные «нельзя» и «можно»

Настоятельно рекомендуем сперва определиться с цифрами, а именно:

рассчитать ИМТ, учитывая не только вес-рост, но и возраст;

выяснить масштаб катастрофы, если таковая имеет место быть;

рассчитать свой идеальный вес.

А теперь, внимание, самые частые ошибки, которые допускают женщины в возрасте, желающие похудеть во что бы то ни стало.

1. Физические перегрузки.

Да здравствует движение и фитнес! Только без фанатизма. Больше прогулок. Желательны лёгкие пробежки. Отличный вариант – занятия в зале под присмотром опытного тренера, который скорректирует и программу упражнений, и вес спортивных снарядов. Неконтролируемые тренировки в лучшем случае просто бесполезны, в худшем заканчиваются растяжением мышц, болями перегруженного позвоночника и даже переломами.

2. Самостоятельный выбор диеты.

Захлопнуть рот и повесить замок на холодильник – плохая идея. Организму нужен сбалансированный рацион. Слишком жёсткие ограничения чреваты неврозами, потерей не только жира, но и мышечной массы. Выход: обратиться к дипломированному диетологу-нутрициологу, чтобы специалист расписал ежедневный рацион, рассчитал калораж и вес порций.

Категорически НЕЛЬЗЯ махнуть на себя-любимую рукой, рядиться в бесформенные балахоны, заедать тоску по красоте и молодости тортиками и шоколадками.

Кроме того, МОЖНО и очень даже нужно соблюдать следующие правила питания.

Пить воду. Для здоровья костей предпочтительна негазированная, обогащённая бикарбонатом кальция. Дневная норма стандартная – 2 л. Есть овощи. Любимую картошечку замените помидорами, капустой, зеленью, кабачками, огурцами. Меньше крахмала, больше клетчатки и витаминов. Исключение – бобовые: источник растительного белка и фитоэстрогена, балансирующего гормональный фон. Заменить привычный хлеб и булки цельнозерновыми продуктами. Да, это тоже углеводы, но ещё и пищевые волокна, усиливающие перистальтику и ощущение сытости. Есть сезонные фрукты. Не увлекайтесь, лишние сахара фигуре вредят. 1-2 яблока, банана или мандарина в день достаточно. Добавлять в рацион молоко и пармезан. Полезно, чтобы предотвратить ломкость костей и остеопороз. Готовить рыбу. Анчоусы, лосось, сардина, скумбрия и даже простая килька – источник белка для роста мышц, «хороших» жиров и обязательной омега-3. Только берём не копчёную и не солёную, а сырую рыбку. Готовим самостоятельно на пару или в духовке. Использовать специи. Куркума, перчики и иже с ними уберегают от избытка соли, помогают сжечь калории и, конечно, улучшают вкус блюд. Есть орехи и сухофрукты. В период экстремальной сушки от этих лакомств придётся отказаться, но после нужно себя баловать. Во-первых, это вкусно, во-вторых, полезно из-за содержания антиоксидантов. Добавлять в еду оливковое масло первого отжима. Так мы заботимся о коже и кишечнике. Плюс, опять же, восполняем запас антиоксидантов. Попробовать спирулину. Выбор подходящей пищевой добавки доверьте врачу. Дополнительный источник растительного белка укрепляет кости, повышает выносливость, выводит токсины, улучшает кровообращение.

Итак, лучший способ похудеть после 50 лет – заняться собой. Не хаотично, а системно. Обратиться за помощью к диетологу и фитнес-тренеру. Соблюдать вышеуказанные рекомендации по питанию.