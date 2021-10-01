Лучший способ похудеть женщине после 50 лет
Избыток веса никого не украшает и здоровью не способствует – это аксиома. Женщины, отметившие первый настоящий юбилей, частенько опускают руки. Оправдываются почтенным возрастом. Ссылаются на замедленный обмен веществ. Говорят про сложности, связанные с менопаузой. А вы знаете, что лучший способ похудеть после 50 лет женщине – задаться целью?! Это стратегия, которую, конечно же, нужно подкреплять тактическими действиями. Да, мало кому удаётся превратиться из слонопотама в Дюймовочку, но у самых упорных получается. Мы не обещаем чудесных метаморфоз, а знакомим вас с действенными советами диетологов. Объясняем, как подтянуть фигуру и сбросить пару-тройку определённо лишних килограммов.
Почему трудно? Какая связь между весом и возрастом?
Увы, но физиологическое оправдание росту цифр на весах существует. Примерно в 40 лет запускается внутренний процесс снижения мышечной массы и основного метаболизма. Если ничего не предпринимать, увеличиваются жировые отложения, которые у женщин, вступивших в менопаузу, образуют внушительный животик.
Вместе с весом повышается риск развития сердечнососудистых заболеваний, меняется липидная картина.
Психологическое старение плюс гормональные метаморфозы сопровождаются снижением физиологической активности, эмоциональными проблемами: тревогами и депрессией.
Логический вывод: снижение расхода энергии требует уменьшения потребления калорий? Как бы не так! Дамы, оплакивая увядающую красоту, частенько заедают стресс жирненьким и сладеньким.
Угадайте, куда всё это девается?
Лучший способ похудеть после 50 лет: основные «нельзя» и «можно»
Настоятельно рекомендуем сперва определиться с цифрами, а именно:
- рассчитать ИМТ, учитывая не только вес-рост, но и возраст;
- выяснить масштаб катастрофы, если таковая имеет место быть;
- рассчитать свой идеальный вес.
А теперь, внимание, самые частые ошибки, которые допускают женщины в возрасте, желающие похудеть во что бы то ни стало.
1. Физические перегрузки.
Да здравствует движение и фитнес! Только без фанатизма. Больше прогулок. Желательны лёгкие пробежки. Отличный вариант – занятия в зале под присмотром опытного тренера, который скорректирует и программу упражнений, и вес спортивных снарядов. Неконтролируемые тренировки в лучшем случае просто бесполезны, в худшем заканчиваются растяжением мышц, болями перегруженного позвоночника и даже переломами.
2. Самостоятельный выбор диеты.
Захлопнуть рот и повесить замок на холодильник – плохая идея. Организму нужен сбалансированный рацион. Слишком жёсткие ограничения чреваты неврозами, потерей не только жира, но и мышечной массы. Выход: обратиться к дипломированному диетологу-нутрициологу, чтобы специалист расписал ежедневный рацион, рассчитал калораж и вес порций.
Категорически НЕЛЬЗЯ махнуть на себя-любимую рукой, рядиться в бесформенные балахоны, заедать тоску по красоте и молодости тортиками и шоколадками.
Кроме того, МОЖНО и очень даже нужно соблюдать следующие правила питания.
- Пить воду. Для здоровья костей предпочтительна негазированная, обогащённая бикарбонатом кальция. Дневная норма стандартная – 2 л.
- Есть овощи. Любимую картошечку замените помидорами, капустой, зеленью, кабачками, огурцами. Меньше крахмала, больше клетчатки и витаминов. Исключение – бобовые: источник растительного белка и фитоэстрогена, балансирующего гормональный фон.
- Заменить привычный хлеб и булки цельнозерновыми продуктами. Да, это тоже углеводы, но ещё и пищевые волокна, усиливающие перистальтику и ощущение сытости.
- Есть сезонные фрукты. Не увлекайтесь, лишние сахара фигуре вредят. 1-2 яблока, банана или мандарина в день достаточно.
- Добавлять в рацион молоко и пармезан. Полезно, чтобы предотвратить ломкость костей и остеопороз.
- Готовить рыбу. Анчоусы, лосось, сардина, скумбрия и даже простая килька – источник белка для роста мышц, «хороших» жиров и обязательной омега-3. Только берём не копчёную и не солёную, а сырую рыбку. Готовим самостоятельно на пару или в духовке.
- Использовать специи. Куркума, перчики и иже с ними уберегают от избытка соли, помогают сжечь калории и, конечно, улучшают вкус блюд.
- Есть орехи и сухофрукты. В период экстремальной сушки от этих лакомств придётся отказаться, но после нужно себя баловать. Во-первых, это вкусно, во-вторых, полезно из-за содержания антиоксидантов.
- Добавлять в еду оливковое масло первого отжима. Так мы заботимся о коже и кишечнике. Плюс, опять же, восполняем запас антиоксидантов.
- Попробовать спирулину. Выбор подходящей пищевой добавки доверьте врачу. Дополнительный источник растительного белка укрепляет кости, повышает выносливость, выводит токсины, улучшает кровообращение.
Итак, лучший способ похудеть после 50 лет – заняться собой. Не хаотично, а системно. Обратиться за помощью к диетологу и фитнес-тренеру. Соблюдать вышеуказанные рекомендации по питанию.