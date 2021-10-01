20 признаков, что вы нравитесь коллеге-мужчине
Социологический опрос показал, что 16% супружеских пар встречают друг друга там, где работают. В этом нет ничего удивительного. Ведь мы огромное количество времени проводим на работе. И если там разнополый коллектив, то в нём обязательно возникнут разные симпатии. Однако не всегда можно понять, просто это манера поведения или же реальные чувства, чтобы в случае взаимности дать ответную реакцию, поэтому нужно быть внимательнее. Вот признаки того, что вы нравитесь вашему коллеге-мужчине.
Признаки, которые подскажут, что вы нравитесь коллеге-мужчине
- При виде вас он постоянно улыбается. Если, разговаривая с вами, он улыбается, особенно когда с другими коллегами он так не ведёт себя, то это верный признак, что он неравнодушен к вам.
- Всегда ищет способ оказаться рядом. Он может пробиваться через толпу сотрудников, чтобы просто оказаться рядом с вами. Или же часто просит подсказать по работе, садясь рядом за стол или же компьютер.
- Всё время просит о помощи. Когда вы нравитесь коллеге, то он находит способ получить вашу помощь хотя бы раз в день. Главное, чтобы взаимодействовать и быть ближе к вам.
- Предлагает помощь. Начинает заботиться о вас – приносить кофе или круасаны, разные вкусности или же, например, может подкрутить гайку на расшатавшемся стуле, перетащить тяжёлые вещи.
- Интересуется личным. Безусловно, все коллеги делятся информацией, касающейся личной жизни, но влюблённый коллега начнёт спрашивать об увлечениях, предпочтениях в книгах, фильмах, еде.
- Слишком часто «случайно» касается. Различные исследования показали, что прикосновения - это мощный психологический трюк, используемый для привлечения к себе людей. Если он проходит мимо вас «случайно» и нечаянно дотрагивается, и это происходит довольно часто, это не случайность.
- Изменение внешнего вида, чтобы привлечь к себе внимание. Если он заинтересован в вас, то он может вдруг изменить причёску, стиль одежды или же парфюм, которым начнёт обильно пользоваться. Таким образом он пытается привлечь к себе внимание.
- Всегда смотрит на вас. Если заглянуть в кабинет, где он работает, то он тут же поднимет глаза. Прямой зрительный контакт – верный признак его флирта с вами.
- Во время корпоратива или командных встреч садится рядом. Он обязательно найдёт возможность, чтобы оказаться рядом. От коллеги может восхитительно и притягательно пахнуть, чтобы свести вас с ума.
- Флиртует. Большинство коллег перебрасываются кокетливыми шутками, чтобы немного сбавить серьёзность работы, однако влюблённый коллега использует эту возможность для того, чтобы пофлиртовать с вами.
- Запоминает всё сказанное вами, даже мелочи. Возможно, совсем недавно вы упомянули, что без ума от книг Ремарка, но не можете найти определённую, и сегодня утром вас ждёт эта книга. Коллега всё помнит. Совпадение? Скорее всего, нет.
- Звонит и пишет в нерабочее время. Вы с коллегами можете общаться в групповом чате вне работы, но если парень звонит или пишет за его пределами, особенно на отвлечённые темы, то он влюблён в вас.
- Просит подвезти вас. Если среди коллег – владельцев машин, он просит подвезти именно вас, то это о многом говорит.
- Он помнит дату вашего рождения. Если он запомнил дату вашего рождения или тем более оригинально поздравил, то, вероятно, вы ему очень нравитесь, потому что он стремится заставить вас почувствовать себя особенной в этот день.
- Приносит кофе или завтрак. Вам даже не нужно его просить об этом. Время от времени он вдруг решает угостить именно вас вкусняшками или горячим ароматным напитком.
- У него есть для вас прозвище. Он дал вам прозвище, притом что для других коллег он этого не сделал.
- Обращает внимание на перемены в вашем образе. Вы покрасили волосы или сделали новую стрижку? Купили платье или же поменяли серёжки, он тут же это заметит.
- Просит проводить вас с работы. Это предложение говорит само за себя. Он хочет провести время только с вами, чтобы поговорить.
- Ваши коллеги интересуются, что между вами. Это означает, что они давно заметили, что между вами есть искра, а это уже что-то значит.
- Заглядывает в кабинет, чтобы поздороваться с вами. Возможно, он и с другими общается, но именно с вами разговаривает дольше всех.
Что делать, если вы нравитесь коллеге и это взаимно
Если вы заметили данные признаки симпатии, воспользуйтесь этим. Если он спросит, чем вы занимаетесь на выходных, пригласите его куда-нибудь! Он обязательно воспримет это как знак того, что вы так же заинтересованы, как и он.
Убедитесь, что вы осведомлены о политике вашей компании, когда дело касается свиданий с коллегами - флирт или даже потенциальные отношения не стоят того, чтобы ставить под угрозу оба ваших рабочих места.
Что делать, если вы нравитесь коллеге, а он вам – нет
Допустим, вы знаете, что ваш коллега влюблён в вас, но вам это не интересно. Самый простой способ - вежливо дать ему понять, что вы не хотите ничего, кроме рабочих отношений.
Это самое лучшее, что можно сделать, чтобы разрушить любую надежду на то, что вы можете в будущем быть вместе.
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