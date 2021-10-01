20 признаков, что вы нравитесь коллеге-мужчине

Социологический опрос показал, что 16% супружеских пар встречают друг друга там, где работают. В этом нет ничего удивительного. Ведь мы огромное количество времени проводим на работе. И если там разнополый коллектив, то в нём обязательно возникнут разные симпатии. Однако не всегда можно понять, просто это манера поведения или же реальные чувства, чтобы в случае взаимности дать ответную реакцию, поэтому нужно быть внимательнее. Вот признаки того, что вы нравитесь вашему коллеге-мужчине.

Признаки, которые подскажут, что вы нравитесь коллеге-мужчине

При виде вас он постоянно улыбается. Если, разговаривая с вами, он улыбается, особенно когда с другими коллегами он так не ведёт себя, то это верный признак, что он неравнодушен к вам. Всегда ищет способ оказаться рядом. Он может пробиваться через толпу сотрудников, чтобы просто оказаться рядом с вами. Или же часто просит подсказать по работе, садясь рядом за стол или же компьютер. Всё время просит о помощи. Когда вы нравитесь коллеге, то он находит способ получить вашу помощь хотя бы раз в день. Главное, чтобы взаимодействовать и быть ближе к вам. Предлагает помощь. Начинает заботиться о вас – приносить кофе или круасаны, разные вкусности или же, например, может подкрутить гайку на расшатавшемся стуле, перетащить тяжёлые вещи. Интересуется личным. Безусловно, все коллеги делятся информацией, касающейся личной жизни, но влюблённый коллега начнёт спрашивать об увлечениях, предпочтениях в книгах, фильмах, еде. Слишком часто «случайно» касается. Различные исследования показали, что прикосновения - это мощный психологический трюк, используемый для привлечения к себе людей. Если он проходит мимо вас «случайно» и нечаянно дотрагивается, и это происходит довольно часто, это не случайность. Изменение внешнего вида, чтобы привлечь к себе внимание. Если он заинтересован в вас, то он может вдруг изменить причёску, стиль одежды или же парфюм, которым начнёт обильно пользоваться. Таким образом он пытается привлечь к себе внимание. Всегда смотрит на вас. Если заглянуть в кабинет, где он работает, то он тут же поднимет глаза. Прямой зрительный контакт – верный признак его флирта с вами. Во время корпоратива или командных встреч садится рядом. Он обязательно найдёт возможность, чтобы оказаться рядом. От коллеги может восхитительно и притягательно пахнуть, чтобы свести вас с ума. Флиртует. Большинство коллег перебрасываются кокетливыми шутками, чтобы немного сбавить серьёзность работы, однако влюблённый коллега использует эту возможность для того, чтобы пофлиртовать с вами. Запоминает всё сказанное вами, даже мелочи. Возможно, совсем недавно вы упомянули, что без ума от книг Ремарка, но не можете найти определённую, и сегодня утром вас ждёт эта книга. Коллега всё помнит. Совпадение? Скорее всего, нет. Звонит и пишет в нерабочее время. Вы с коллегами можете общаться в групповом чате вне работы, но если парень звонит или пишет за его пределами, особенно на отвлечённые темы, то он влюблён в вас. Просит подвезти вас. Если среди коллег – владельцев машин, он просит подвезти именно вас, то это о многом говорит. Он помнит дату вашего рождения. Если он запомнил дату вашего рождения или тем более оригинально поздравил, то, вероятно, вы ему очень нравитесь, потому что он стремится заставить вас почувствовать себя особенной в этот день. Приносит кофе или завтрак. Вам даже не нужно его просить об этом. Время от времени он вдруг решает угостить именно вас вкусняшками или горячим ароматным напитком. У него есть для вас прозвище. Он дал вам прозвище, притом что для других коллег он этого не сделал. Обращает внимание на перемены в вашем образе. Вы покрасили волосы или сделали новую стрижку? Купили платье или же поменяли серёжки, он тут же это заметит. Просит проводить вас с работы. Это предложение говорит само за себя. Он хочет провести время только с вами, чтобы поговорить. Ваши коллеги интересуются, что между вами. Это означает, что они давно заметили, что между вами есть искра, а это уже что-то значит. Заглядывает в кабинет, чтобы поздороваться с вами. Возможно, он и с другими общается, но именно с вами разговаривает дольше всех.

Что делать, если вы нравитесь коллеге и это взаимно

Если вы заметили данные признаки симпатии, воспользуйтесь этим. Если он спросит, чем вы занимаетесь на выходных, пригласите его куда-нибудь! Он обязательно воспримет это как знак того, что вы так же заинтересованы, как и он.

Убедитесь, что вы осведомлены о политике вашей компании, когда дело касается свиданий с коллегами - флирт или даже потенциальные отношения не стоят того, чтобы ставить под угрозу оба ваших рабочих места.

Что делать, если вы нравитесь коллеге, а он вам – нет

Допустим, вы знаете, что ваш коллега влюблён в вас, но вам это не интересно. Самый простой способ - вежливо дать ему понять, что вы не хотите ничего, кроме рабочих отношений.

Это самое лучшее, что можно сделать, чтобы разрушить любую надежду на то, что вы можете в будущем быть вместе.