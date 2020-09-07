Вы едва знакомы, но ты уже решила, что покорила его сердце? Подобрала подвенечное платье и ждёшь признания? Хм, а не поспешила ли ты? Давай сперва проанализируем особенности поведения твоего мачо. Предлагаем 10 безошибочных признаков того, что ты нравишься мужчине. Если совпадёт хотя бы четыре, пора готовиться к романтическому свиданию. Будет меньше – симпатия зарождается, но нужны дополнительные стимулы. А если нет, - увы, дорогая, ты нафантазировала лишнего, ищи другого героя. Итак, приступаем.

10 признаков, что ты нравишься мужчине

1. Он часто смотрит на тебя

Постоянно ловишь его взгляд на себе? Не важно, пристальный или исподтишка. Людям свойственно изучать то, что им нравится. Да, это – безошибочный сигнал симпатии. Только перед тем, как делать выводы, посмотри в зеркало. Убедись, что ты действительно неотразима, а не забыла расчесаться, и вытащила веточку укропа, застрявшую между зубов.

2. Пытается обратить на себя внимание

Наследие инфантилизма, от которого взрослые мальчики не могут избавиться. Способы могут быть разными, порой даже откровенно глупыми. Цель – лишний раз напомнить о своей драгоценной персоне. Если ты не просто обратишь внимание, а ещё и придумаешь, как и за что похвалить, получишь приглашение на свидание в два раза быстрее.

3. Краснеет в твоём присутствии

Будь он трижды брутальным мачо, опытным ловеласом или застенчивым скромником, физиология срабатывает одинаково. В присутствии нравящейся дамы многие мужчины слегка краснеют. Можно подумать, что они сразу же представляют себе жаркие интимные сцены. Бери на заметку, признак стопроцентный.

4. Присылает приятные сообщения

Как жаль, что у людей, в отличие от животных, отсутствует чёткий ритуал ухаживаний. Вот и приходится женщинам интерпретировать и расшифровывать мужские заморочки. Знаем точно, просто так месседжи они не отправляют. Даже картинки и смайлики. Отвечай всегда. Только старайся вытащить писателя в люди, иначе отношения погрязнут на стадии сообщений.

5. Начинает заикаться при разговоре

Досадное дополнение к предательскому румянцу. Он чувствует слабость, не может её контролировать, волнуется и огорчается. Девчонки-кокетки балдеют, когда доводят парней до такого состояния. Но учти, заикание – не повод для насмешек. Ты не безразлична человеку, это – здорово!

6. Фиксируется на тебе при встрече

В смысле прячет телефон, не играет ключами, и убирает другие отвлекающие факторы. При общении, даже если рядом кто-то ещё, складывается ощущение, что вы только вдвоём. Такое поведение сигнализирует об очень глубокой симпатии. Это уже почти любовь.

7. Стремится казаться ярче

Вариант попытки привлечь к себе внимание. В ход идут мудрые цитаты, смешные анекдоты, истории из жизни. В общем товарищ делает всё, чтобы ты заметила, какой он классный. Весельчак. Интеллектуал. Душа компании. Выбор образа связан с особенностями характера, но он обязательно яркий. По крайней мере, кое-кому так кажется.

8. Понижает голос

Призывное урчание – приёмчик харизматичных альфа-самцов. Срабатывает инстинктивно, цель – подтолкнуть понравившуюся женщину к физическому сближению. Нет, это не признак чувств, а животный сигнал из серии «к интиму готов». Обижаться на такую откровенность глупо. Особи неопытные просто не до конца понимают, что и зачем делают.

9. Дразнит тебя

Помните, как в садике, влюблённый одногруппник дёргал за косичку? Да, мальчики растут, а суть методики ухаживаний особо не меняется. А ведь она срабатывает. Беззлобное поддразнивание привлекает внимание «жертвы», раззадоривает на продолжение общения. Пусть даже для мести.

10. Старается прикоснуться при любой возможности

Физический контакт – must have при чувстве симпатии. Неравнодушный мужчина-романтик ищет и находит повод дотронуться, чтобы почувствовать тепло. Он обязательно подаст руку, аккуратно поправит непослушную прядь волос, а мечтает поцеловать.

Вот такие нехитрые премудрости. Не пожалей времени, проанализируй поведение того, кого хотела бы видеть на месте второй половинки. Если признаки, что ты нравишься мужчине, совпадают, подумай, как простимулировать его решимость.