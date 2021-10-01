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Салат "Шуба" с консервой, фото-рецепт ужина на скорую руку недорого

Салат "Селёдка под шубой" знают и любят многие. Предлагаю вам приготовить этот салат с консервой, получается нежно и оригинально. Готовится салат не очень быстро, но если отварить овощи заранее, вы потратите примерно 30 минут на то, чтобы их почистить, натереть и уложить слоями.

 

Салат "Шуба" с консервой, фото-рецепт ужина на скорую руку недорого

 

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Этот необычный салат "Шуба" с консервой понравится всем без исключения. На фото видно, как можно на скорую руку и недорого приготовить вкусный и красивый ужин. Такой рецепт выручит вас и тогда, когда совсем скоро придёт неожиданно гость. А вы сможете достойно его или её встретить, предложив такой красивый и вкусный салат.

Ингредиенты для приготовления салата Шуба с консервой недорого

  • консерва в масле - 1 банка
  • картошка - 3-4 шт.
  • морковь - 1-2 шт.
  • свекла - 1-2 шт.
  • майонез
  • зелень для украшения

Ингредиенты для приготовления салата Шуба с консервой недорого

Способ приготовления салата Шуба с консервой, на скорую руку

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата. Отварите свеклу, картофель и морковь в "мундире".

Я готовила салат в тарелке с помощью обрезанной бутылки. Так же салат можно приготовить в обычном салатнике.

Картофель очистите от кожуры и натрите на мелкой тёрке. Выложите натёртый картофель на тарелку. Смажьте слой небольшим количеством майонеза.

 

Выложить картофель слоем, фото 1

 

2) Откройте консерву и достаньте рыбу. Консерву можно брать любую в масле, я использовала скумбрию.

 

Выложить рыбу, фото 2

 

3) Разомните рыбу вилкой, но не сильно.

 

Немного разломайте рыбу, фото 3

 

4) Выложите её следующим слоем и смажьте майонезом.

 

Выложить слоем рыбу, фото 4

 

5) Морковь очистите и натрите на мелкой тёрке. 

 

Морковь натереть, фото 5

 

6) Выложите морковь в салатник.

 

Выложить морковь слоем, фото 6

 

7) Свеклу очистите от кожуры и натрите на мелкой тёрке. Выложите свеклу следующим слоем и смажьте майонезом.

 

Свеклу натереть, выложить слоем, фото 7

 

8) Куриные яйца почистите и отделите белки от желтков. Можно добавить в салат и белки и желтки, но я добавляю только желток, вы смотрите по своему вкусу.

 

Посыпать тертым желтком, фото 8

 

9) Желток натрите на тёрке и посыпьте им салат "Шуба" с консервой. Дайте салату немного настояться, чтобы все слои хорошо пропитались майонезом. Оставьте его на 1-2 часа.

 

Дайте салату пропитаться, фото 9

 

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Можно украсить салат "Шуба" зеленью петрушки и подавать к столу.

 

Рецепт вкусного салата Шуба с пошаговыми фото


 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 08:12

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