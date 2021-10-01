Салат "Шуба" с консервой, фото-рецепт ужина на скорую руку недорого

Салат "Селёдка под шубой" знают и любят многие. Предлагаю вам приготовить этот салат с консервой, получается нежно и оригинально. Готовится салат не очень быстро, но если отварить овощи заранее, вы потратите примерно 30 минут на то, чтобы их почистить, натереть и уложить слоями.

Этот необычный салат "Шуба" с консервой понравится всем без исключения. На фото видно, как можно на скорую руку и недорого приготовить вкусный и красивый ужин. Такой рецепт выручит вас и тогда, когда совсем скоро придёт неожиданно гость. А вы сможете достойно его или её встретить, предложив такой красивый и вкусный салат.

Ингредиенты для приготовления салата Шуба с консервой недорого

консерва в масле - 1 банка

картошка - 3-4 шт.

морковь - 1-2 шт.

свекла - 1-2 шт.

майонез

зелень для украшения

Способ приготовления салата Шуба с консервой, на скорую руку

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата. Отварите свеклу, картофель и морковь в "мундире".

Я готовила салат в тарелке с помощью обрезанной бутылки. Так же салат можно приготовить в обычном салатнике.

Картофель очистите от кожуры и натрите на мелкой тёрке. Выложите натёртый картофель на тарелку. Смажьте слой небольшим количеством майонеза.

2) Откройте консерву и достаньте рыбу. Консерву можно брать любую в масле, я использовала скумбрию.

3) Разомните рыбу вилкой, но не сильно.

4) Выложите её следующим слоем и смажьте майонезом.

5) Морковь очистите и натрите на мелкой тёрке.

6) Выложите морковь в салатник.

7) Свеклу очистите от кожуры и натрите на мелкой тёрке. Выложите свеклу следующим слоем и смажьте майонезом.

8) Куриные яйца почистите и отделите белки от желтков. Можно добавить в салат и белки и желтки, но я добавляю только желток, вы смотрите по своему вкусу.

9) Желток натрите на тёрке и посыпьте им салат "Шуба" с консервой. Дайте салату немного настояться, чтобы все слои хорошо пропитались майонезом. Оставьте его на 1-2 часа.

Можно украсить салат "Шуба" зеленью петрушки и подавать к столу.