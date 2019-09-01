Салат со свеклой и брынзой для похудения. Диетический рецепт с фото
Этот диетический салат со свеклой и брынзой понравится всем, кто следит за своей фигурой и придерживается здорового образа жизни. Салат со свеклой и брынзой для похудения можно приготовить на обед или ужин, а также подать к праздничному столу.
Я готовила этот салат для романтического ужина. Моему мужу салат понравился, но он вегетарианец. Если Ваш мужчина любит мясо, рекомендую добавить к нему несколько кусочков отварного мяса. Получится не только сытно, но ещё и полезно.
Из этого количества ингредиентов получается 2 тарелки вкусного диетического салата. Если Вы хотите приготовить больше (или меньше) салата, просто увеличьте (или уменьшите) количество ингредиентов.
Время приготовления салата по этому рецепту с фото не займёт много времени, я приготовила его меньше чем за 10 минут.
Ингредиенты для приготовления салата со свеклой и брынзой
- свекла вареная - 1 шт.
- брынза - 100 г
- салат - 1 пучок
- оливковое масло - 2 ч.л.
- прованские травы (по желанию) - щепотка
Способ приготовления салата со свеклой и брынзой
1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления вкусного салата со свеклой и брынзой. Вам понадобится свекла, брынза, салат и оливковое масло.
Свеклу заранее отварите в кожуре до готовности.
Листья салата помойте под проточной водой и немного обсушите.
Если листья салата большие, порвите их на несколько частей. Выложите на тарелку.
2) Свеклу очистите и нарежьте соломкой или кубиками. Я порезала свеклу фигурными кусочками.
3) Выложите порезанную свеклу на листья салата.
4) Поверх свеклы выложите порезанную кубиками брынзу. Я использовала для этого салата маринованную брынзу, но можно взять и обычную или фету.
Сверху полейте салат небольшим количеством оливкового масла и посыпьте прованским травами. В состав смеси прованских трав обычно входит орегано, базилик, розмарин, тимьян и чабер.
Подавайте диетический салат со свеклой и брынзой к столу.
Если Вы хотите приготовить салат именно с маринованной брынзой, воспользуйтесь простым рецептом.
Чтобы приготовить маринованную брынзу, нарежьте её кубиками, смешайте с прованскими травами и залейте оливковым маслом. Поставьте на 1-2 дня в холодильник. Использовать маринованную брынзу можно не только в салатах, но и добавлять к пасте или в пиццу.
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