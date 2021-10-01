Фриттата с овощами и креветками, рецепт быстрого завтрака по-итальянски с фото

Сегодня хочу вам предложить приготовить омлет, но по-итальянски. А называется он - фриттата. Что такое фриттата? Фриттата - это омлет, практически такой, как мы его готовим, только с разными начинками. Он может быть с цуккини, с помидорами, и с любыми другими овощами и не только. Вы можете использовать в приготовлении фриттаты любые овощи и рыбу или мясо, которое у вас есть в холодильнике.

Такой быстрый завтрак — отличная замена привычному омлету или гренкам. Фриттата с овощами и креветками - замечательный рецепт итальянской кухни, дополненный красочными фото. Приготовив однажды, вы сможете экспериментировать — менять и дополнять ингредиенты, создавая своё, уникальное блюдо.

На приготовление этого блюда у вас уйдёт 30-40 минут, из предложенных продуктов у вас получится 4 порции. Калорийность такого блюда для отличного завтрака составит примерно 80 ккал на 100 грамм.

Ингредиенты для фриттаты с овощами и креветками:

молодая капуста - 500 грамм,

яйца - 4 шт.,

креветки очищенные - 150 грамм,

молоко - 100 грамм,

зелёный лук,

горошек зелёный,

смесь перцев,

соевый соус,

рыбный соус,

специи по вкусу,

сухари панировочные,

сыр пармезан,

масло растительное для обжарки.

Способ приготовления фриттаты с овощами и креветками

1) Молодую капусту порежьте тонко ножом. Нагрейте масло растительное в сковороде и киньте туда капусту.

2) Обжаривайте капусту на маленьком огне. Капуста должна как бы тушиться, необходимо добиться, чтобы капуста стала мягкой, но не зажарилась. Приправьте капусту специями по вкусу.

3) Приправляя еду специями, вы насыщаете её вкусом и ароматами. Очень удобно покупать смеси специй для определённых блюд, там подобрано сочетание специй, которое будет хорошо звучать в вашем блюде. Кстати, специи добавляют еде не только аромат, они имеют также полезные для организма свойства.

4) Добавьте измельчённый зелёный лук к капусте, и обжарьте всё это ещё пару минут.

5) Подберите подходящую огнеупорную посуду, в которой будете запекать фриттату. Смажьте её сливочным маслом и расположите в ней капусту.

6) Очистите молодой горошек и высыпьте его на капусту. Количество его зависит от того, насколько вы сильно любите употреблять зелёный горошек.

7) Следующим слоем будут очищенные креветки, предварительно размороженные. Вместо них можно использовать крабовые палочки.

8) Теперь возьмите глубокую миску и разбейте в неё яйца. Хочу отметить: не бейте яйца сразу в миску. Сначала разбивайте по одному яйцу в отдельную посуду, а из неё так же по одному переливайте в миску. Это я веду к тому, что нужно всегда проверять яйца на свежесть, потому что могут попасться несвежие и испортить сразу всё блюдо, а так, вбивая по одному, вы обережёте себя.

9) Налейте молоко (можно использовать сливки) к яйцам.

10) Взбейте миксером яйца с молоком. Добавьте к ним, по вкусу, соевый соус и рыбный соус, приправьте всё это смесью перцев.

11) Вылейте взбитую массу к овощам с креветками, не мешая.

12) Чтобы придать корочку при запекании фриттате, посыпьте её сверху сухарями панировочными и сыром пармезан, или любым другим твёрдым и ароматным сыром.

13) Выпекайте фриттату в духовке при температуре 190-200 градусов в течение 15-20 минут, до коричневой корочки.

14) Готовую фриттату достаньте из духовки, и дайте ей остыть в течение 5-10 минут.

15) Подавайте это блюдо порционно, и не забудьте украсить фриттату на тарелке по своему вкусу, это усилит аппетит ваших домашних.

Фриттата с овощами и креветками готова! Приятного аппетита!