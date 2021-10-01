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Фриттата с овощами и креветками, рецепт быстрого завтрака по-итальянски с фото

Сегодня хочу вам предложить приготовить омлет, но по-итальянски. А называется он - фриттата. Что такое фриттата? Фриттата - это омлет, практически такой, как мы его готовим, только с разными начинками. Он может быть с цуккини, с помидорами, и с любыми другими овощами и не только. Вы можете использовать в приготовлении фриттаты любые овощи и рыбу или мясо, которое у вас есть в холодильнике.

 

Фриттата с овощами и креветками, рецепт быстрого завтрака по-итальянски с фото

 

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Такой быстрый завтрак — отличная замена привычному омлету или гренкам. Фриттата с овощами и креветками - замечательный рецепт итальянской кухни, дополненный красочными фото. Приготовив однажды, вы сможете экспериментировать — менять и дополнять ингредиенты, создавая своё, уникальное блюдо.

 

На приготовление этого блюда у вас уйдёт 30-40 минут, из предложенных продуктов у вас получится 4 порции. Калорийность такого блюда для отличного завтрака составит примерно 80 ккал на 100 грамм.

Ингредиенты для фриттаты с овощами и креветками:

  • молодая капуста - 500 грамм,
  • яйца - 4 шт.,
  • креветки очищенные - 150 грамм,
  • молоко - 100 грамм,
  • зелёный лук,
  • горошек зелёный,
  • смесь перцев,
  • соевый соус,
  • рыбный соус,
  • специи по вкусу,
  • сухари панировочные,
  • сыр пармезан,
  • масло растительное для обжарки.

Ингредиенты для фриттаты с овощами и креветками

Способ приготовления фриттаты с овощами и креветками

1) Молодую капусту порежьте тонко ножом. Нагрейте масло растительное в сковороде и киньте туда капусту.

 

Капусту нарежьте, фото 1

 

2) Обжаривайте капусту на маленьком огне. Капуста должна как бы тушиться, необходимо добиться, чтобы капуста стала мягкой, но не зажарилась. Приправьте капусту специями по вкусу.

 

Добавьте специи, фото 2

 

3) Приправляя еду специями, вы насыщаете её вкусом и ароматами. Очень удобно покупать смеси специй для определённых блюд, там подобрано сочетание специй, которое будет хорошо звучать в вашем блюде. Кстати, специи добавляют еде не только аромат, они имеют также полезные для организма свойства.

 

Подберите специи по вкусу, фото 3

 

4) Добавьте измельчённый зелёный лук к капусте, и обжарьте всё это ещё пару минут.

 

Добавить зеленый лук, фото 4

 

5) Подберите подходящую огнеупорную посуду, в которой будете запекать фриттату. Смажьте её сливочным маслом и расположите в ней капусту.

 

Выложите капусту в форму, фото 5

 

6) Очистите молодой горошек и высыпьте его на капусту. Количество его зависит от того, насколько вы сильно любите употреблять зелёный горошек.

 

Добавить зеленый горошек, фото 6

 

7) Следующим слоем будут очищенные креветки, предварительно размороженные. Вместо них можно использовать крабовые палочки.

 

Выложить слой креветок, фото 7

 

8) Теперь возьмите глубокую миску и разбейте в неё яйца. Хочу отметить: не бейте яйца сразу в миску. Сначала разбивайте по одному яйцу в отдельную посуду, а из неё так же по одному переливайте в миску. Это я веду к тому, что нужно всегда проверять яйца на свежесть, потому что могут попасться несвежие и испортить сразу всё блюдо, а так, вбивая по одному, вы обережёте себя.

 

Разбейте яйца, фото 8

 

9) Налейте молоко (можно использовать сливки) к яйцам.

 

Влейте молоко, фото 9

 

10) Взбейте миксером яйца с молоком. Добавьте к ним, по вкусу, соевый соус и рыбный соус, приправьте всё это смесью перцев.

 

Взбейте массу, добавьте специи, фото 10

 

11) Вылейте взбитую массу к овощам с креветками, не мешая.

 

Выложите массу поверх креветок, фото 11

 

12) Чтобы придать корочку при запекании фриттате, посыпьте её сверху сухарями панировочными и сыром пармезан, или любым другим твёрдым и ароматным сыром.

 

Посыпьте сухарями и сыром, фото 12

 

13) Выпекайте фриттату в духовке при температуре 190-200 градусов в течение 15-20 минут, до коричневой корочки.

 

Выпекать фритатту 20 минут, фото 13

 

14) Готовую фриттату достаньте из духовки, и дайте ей остыть в течение 5-10 минут.

 

Охладить 15 минут, фото 14

 

15) Подавайте это блюдо порционно, и не забудьте украсить фриттату на тарелке по своему вкусу, это усилит аппетит ваших домашних.

 

Подавать фритатту порционно, фото 15

 

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Фриттата с овощами и креветками готова! Приятного аппетита!

 

Как приготовить фритатту, рецепт с фото

 

Рецепт фритаты с креветками


 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 07:48

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