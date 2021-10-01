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Фриттата из кабачков, рецепт быстрого завтрака, итальянского омлета с фото

Фриттата - итальянский омлет с разнообразными начинками. Так что, если вам надоел обычный омлет, приготовьте фриттату из кабачка. Этот рецепт вкусного и полезного блюда из кабачков я нашла совсем недавно, но оно уже стало одним из любимых блюд в нашей семье. Фриттату можно готовить на сковороде или запекать в духовке. Но в духовке фриттата готовится дольше, потому я предпочитаю более простой вариант приготовления.

 

Фриттата из кабачков, рецепт быстрого завтрака, итальянского омлета с фото

 

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Этот быстрый завтрак – отличная идея. Приготовьте фриттату из кабачков или, проще говоря, омлет по нашему рецепту с фото. И вас уже есть новая, замечательная идея начать свой день вкусно.

Фриттату из кабачков готовить очень просто. Воспользуйтесь этим рецептом итальянского омлета с фото и всего за 20 минут можно сделать вкусный летний завтрак, обед или ужин. Это блюдо понравится всем любителям кабачков.

Ингредиенты для фриттаты из кабачков

  • кабачки - 1 небольшой (200 г)
  • куриные яйца - 6 шт.
  • репчатый лук - 1 шт.
  • растительное масло - 1 ст.л.
  • соль - щепотка
  • перец чёрный молотый - по вкусу
  • свежая зелень - для подачи

Время приготовления: 20 минут.

 

Ингредиенты для фриттаты из кабачков

Способ приготовления фриттаты из кабачков или итальянского омлета

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления фриттаты из кабачков. Вам понадобятся кабачки, куриные яйца, лук, соль и растительное масло. Репчатый лук очистите от шелухи, вымойте и нарежьте кубиками.

 

Лук нарезать. фото 1

 

2) Кабачок вымойте и нарежьте небольшими кубиками. Если кабачок старый, его нужно почистить и удалить семена.

 

Кабачок нарезать кубками, фото 2

 

3) Сковородку разогрейте, налейте растительное масло и обжарьте кабачки с луком в течение 5 минут на среднем огне. Кабачки должны стать мягкими. 

 

Обжарьте овощи 5 минут, фото 3

 

4) Посолите и поперчите тушёные кабачки по вкусу. 

 

Добавить соль и специй, фото 4

 

5) В миску разбейте куриные яйца и перемешайте их венчиком или вилкой. 

 

Перемешать яйца, фото 5

 

6) Полученной яичной смесью равномерно залейте тушёные кабачки. 

Накройте крышкой сковородку и сделайте самый маленький огонь. 

 

залить яичной массой овощи, фото 6

 

7) Через 5 минут фриттата из кабачка будет готова.

 

Готовить фриттату 5 минут, фото 7

 

8) Разрежьте её на небольшие кусочки и разложите по тарелкам. Кушать фриттату можно с овощным салатом или просто нарезать свежие овощи.

 

Нарезать фриттату на кусочки, фото 8

 

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Фриттата с кабачками готова! При подаче украсьте фриттату из кабачков свежей зеленью.


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Автор:
Вчера, 07:38

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