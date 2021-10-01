Фриттата из кабачков, рецепт быстрого завтрака, итальянского омлета с фото

Фриттата - итальянский омлет с разнообразными начинками. Так что, если вам надоел обычный омлет, приготовьте фриттату из кабачка. Этот рецепт вкусного и полезного блюда из кабачков я нашла совсем недавно, но оно уже стало одним из любимых блюд в нашей семье. Фриттату можно готовить на сковороде или запекать в духовке. Но в духовке фриттата готовится дольше, потому я предпочитаю более простой вариант приготовления.

Этот быстрый завтрак – отличная идея. Приготовьте фриттату из кабачков или, проще говоря, омлет по нашему рецепту с фото. И вас уже есть новая, замечательная идея начать свой день вкусно.

Фриттату из кабачков готовить очень просто. Воспользуйтесь этим рецептом итальянского омлета с фото и всего за 20 минут можно сделать вкусный летний завтрак, обед или ужин. Это блюдо понравится всем любителям кабачков.

Ингредиенты для фриттаты из кабачков

кабачки - 1 небольшой (200 г)

куриные яйца - 6 шт.

репчатый лук - 1 шт.

растительное масло - 1 ст.л.

соль - щепотка

перец чёрный молотый - по вкусу

свежая зелень - для подачи

Время приготовления: 20 минут.

Способ приготовления фриттаты из кабачков или итальянского омлета

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления фриттаты из кабачков. Вам понадобятся кабачки, куриные яйца, лук, соль и растительное масло. Репчатый лук очистите от шелухи, вымойте и нарежьте кубиками.

2) Кабачок вымойте и нарежьте небольшими кубиками. Если кабачок старый, его нужно почистить и удалить семена.

3) Сковородку разогрейте, налейте растительное масло и обжарьте кабачки с луком в течение 5 минут на среднем огне. Кабачки должны стать мягкими.

4) Посолите и поперчите тушёные кабачки по вкусу.

5) В миску разбейте куриные яйца и перемешайте их венчиком или вилкой.

6) Полученной яичной смесью равномерно залейте тушёные кабачки.

Накройте крышкой сковородку и сделайте самый маленький огонь.

7) Через 5 минут фриттата из кабачка будет готова.

8) Разрежьте её на небольшие кусочки и разложите по тарелкам. Кушать фриттату можно с овощным салатом или просто нарезать свежие овощи.

Фриттата с кабачками готова! При подаче украсьте фриттату из кабачков свежей зеленью.