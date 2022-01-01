Сладкие бутерброды из батона с корицей и карамелизованными бананами, рецепт с фото быстрого завтрака

Рецепт этих бутербродов я узнала в одной из кулинарных телепрограмм, именно там их и называли французскими. За достоверность названия я не отвечаю, а вот бутерброды один раз попробовала, очень понравились, и теперь по выходным на завтрак частенько их готовлю, тем более, что я являюсь большим поклонником жареных бананов. Дети тоже едят такие бутерброды с удовольствием.

Сладкие французские бутерброды готовятся из ломтиков сдобного белого батона и отличаются особой нежностью.

Этот рецепт быстрого завтрака - идеальное спасение, если привычная яичница надоела. Сладкие бутерброды из батона с корицей и карамелизованными бананами — настоящий праздник вкуса. На фото выглядит очень аппетитно и заманчиво.

На их приготовление у вас уйдёт 15 минут, заливки для замачивания ломтиков хлеба хватит на 12 бутербродов.

Ингредиенты для приготовления сладких бутербродов из батона с корицей и карамелизованными бананами:

белый сдобный батон – 8 ломтиков,

яйца – 2 шт.,

сахар – 1 ст.л.,

молоко - 150 мл,

сливочное масло – 40-50 г,

растительное масло – 1 ст.л.,

молотая корица – ½ ч.л.,

крупные бананы – 1-2 шт.

Рецепт приготовления сладких бутербродов из батона с корицей и карамелизованными бананами:

1) Разбейте в миску яйца (2шт.), добавьте сахарный песок (1 ст. л.), взбейте яйца с сахаром.

2) К смеси добавьте молотую корицу (1/2 ч. л.)

3) Введите молоко (150 мл) и ещё раз взбейте смесь венчиком.

4) Белый сдобный батон нарежьте ломтиками. Ломтики батона погрузите в яично–молочную смесь на 1-2 минуты для того, чтобы они ею пропитались.

5) Сковороду разогрейте, и только потом влейте растительное масло (1 ст. л.), положите сливочное масло, перемешайте. Из-за особенностей сливочного масла, оно сразу начинает подгорать. Если же изначально прогреть растительное масло, этого не происходит. Когда смесь масел достаточно прогреется, выложите в сковороду ломтики батона, пропитавшиеся яично–молочной смесью. Обжаривайте ломтики на умеренном огне не более 1-1,5 минуты. Этого достаточно, чтобы они хорошо подрумянились с нижней стороны.

6) Пока ломтики батона обжариваются, вы успеете почистить банан и нарезать его кружочками толщиной 1–2 см.

7) Успели? Далее следует перевернуть ломтики батона на другую сторону и обжаривать ещё минутку.

8) Обжаренные ломтики батона снимите со сковороды, а кусочки банана выложите на сковороду. Поскольку бананы сами по себе очень сладкие, для их карамелизации вовсе не нужно добавлять сахар, как мы это обычно делаем. Обжарьте бананы точно так же, как и батон, сначала с одной стороны 1 мин.

9) Затем с другой стороны ещё 1 мин.

Вот собственно и всё! Сладкие французские бутерброды готовы, осталось на обжаренные ломтики сладкого хлеба положить карамелизованные кусочки банана, налить чашку утреннего кофе или чая и с удовольствием позавтракать.

Всё–таки французы знают толк в еде!