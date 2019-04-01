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Быстрый завтрак: гренки с яйцом и сыром

Представьте себе картину: выходной день, солнышко светит, так хочется быстро полакомиться завтраком и отправиться на увлекательную прогулку. А ещё дети требуют от мамы «быстрый завтрак». А хочется, чтоб было также полезно и питательно для ребёнка, как, скажем, салат из брокколи, который он ни за что не станет кушать. 

 

К таким быстрым (около 10 минут) и аппетитным блюдам относятся гренки с яйцом и сыром, которые мы научим вас готовить.

Приготовление блюда не только экономит расход времени и сил с утра, но и даёт возможность рационально использовать зачерствевший батон или забытую в холодильнике городскую булочку. Также подвяленный сыр идеально подойдёт для незамысловатой закуски, в топлёном виде он сделает блюдо калорийным, сытным и ароматным.

 

Быстрый завтрак: Гренки с яйцом и сыром рецепт фото

Ингредиенты для приготовления быстрого завтрака - гренок с яйцом и сыром:

  • Кусок твёрдого сыра, можно недорогого – 100 г;
  • Куриное яйцо  – 1 шт.; 
  • Ломоть хлеба (батон, круглый или «кирпичик»).

Ингредиенты для приготовления быстрого завтрака - гренок с яйцом и сыром

Метод  приготовления быстрого завтрака - гренок с яйцом и сыром:

1. Отрежем необходимое количество ломтиков хлеба. Приготовим другие ингридиенты. 

2. Разбиваем одно яйцо в тарелку и тщательно взбиваем венчиком или миксером до однородного состояния. Желательно полученную смесь немного посолить.

 

Взбить яйцо фото 2

 

3. Вымачиваем ломти хлеба в яйце с обеих сторон. Следим, чтоб хлеб был укрыт смесью равномерно.

 

Вымачиваем ломти хлеба в яйце фото 3

 

4. Хорошенько разогреваем сковородку. Выкладываем наши ломтики в кипящее масло и жарим на среднем огне.

 

Выкладываем хлеб фото 4

 

5. Обжариваем гренки с обеих сторон до румяной корочки.

 

Обжариваем гренки с обеих сторон фото 5

 

6. Снимаем гренки со сковородки и, пока не остыли, посыпаем их сыром. Сыр предварительно натираем на крупной тёрке.

 

Посыпаем тертым сыром фото 6

 

7. Аппетитные греночки под сырной шапкой подаются как тёплыми, так и холодными, можно украсить их овощами и листьями салата. Также приятно подчеркнёт вкус зелёный лук – нарежьте его и посыпьте ваше блюдо!

 

Быстрый завтрак: Гренки с яйцом и сыром

 

После приготовления гренок на кухне обязательно воцарится замечательный сырный аромат, который поможет пробудить младших жителей и даже приобщить их к приготовлению. Детям будет интересно взбить венчиком яйцо, натереть сыр или посыпать им горячие гренки.

 

Как приготовить быстрый завтрак: Гренки с яйцом и сыром

 

Смотрите также: Быстрый завтрак: Сладкие гренки из батона с яйцом и молоком на сковороде.

 

Такое питательное блюдо можно оформить как тормозок для мужа или ребёнка, ведь сырные гренки хороши даже холодными.

Также этот рецепт незаменим в той ситуации, когда нагрянули незваные гости или приехали нежданые родственники, голодные с дороги. Вы планировали отдохнуть и не обременяться сегодня готовкой, но кормить гостей нужно незамедлительно и вкусно, чтоб все отметили, какая хорошая вы хозяйка. Вот именно для таких случаев придумали рецепт идеального завтрака – гренки с сыром.


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:07

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