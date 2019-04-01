Быстрый завтрак: гренки с яйцом и сыром

Представьте себе картину: выходной день, солнышко светит, так хочется быстро полакомиться завтраком и отправиться на увлекательную прогулку. А ещё дети требуют от мамы «быстрый завтрак». А хочется, чтоб было также полезно и питательно для ребёнка, как, скажем, салат из брокколи, который он ни за что не станет кушать.

К таким быстрым (около 10 минут) и аппетитным блюдам относятся гренки с яйцом и сыром, которые мы научим вас готовить.

Приготовление блюда не только экономит расход времени и сил с утра, но и даёт возможность рационально использовать зачерствевший батон или забытую в холодильнике городскую булочку. Также подвяленный сыр идеально подойдёт для незамысловатой закуски, в топлёном виде он сделает блюдо калорийным, сытным и ароматным.

Ингредиенты для приготовления быстрого завтрака - гренок с яйцом и сыром:

Кусок твёрдого сыра, можно недорогого – 100 г;

Куриное яйцо – 1 шт.;

Ломоть хлеба (батон, круглый или «кирпичик»).

Метод приготовления быстрого завтрака - гренок с яйцом и сыром:

1. Отрежем необходимое количество ломтиков хлеба. Приготовим другие ингридиенты.

2. Разбиваем одно яйцо в тарелку и тщательно взбиваем венчиком или миксером до однородного состояния. Желательно полученную смесь немного посолить.

3. Вымачиваем ломти хлеба в яйце с обеих сторон. Следим, чтоб хлеб был укрыт смесью равномерно.

4. Хорошенько разогреваем сковородку. Выкладываем наши ломтики в кипящее масло и жарим на среднем огне.

5. Обжариваем гренки с обеих сторон до румяной корочки.

6. Снимаем гренки со сковородки и, пока не остыли, посыпаем их сыром. Сыр предварительно натираем на крупной тёрке.

7. Аппетитные греночки под сырной шапкой подаются как тёплыми, так и холодными, можно украсить их овощами и листьями салата. Также приятно подчеркнёт вкус зелёный лук – нарежьте его и посыпьте ваше блюдо!

После приготовления гренок на кухне обязательно воцарится замечательный сырный аромат, который поможет пробудить младших жителей и даже приобщить их к приготовлению. Детям будет интересно взбить венчиком яйцо, натереть сыр или посыпать им горячие гренки.

Такое питательное блюдо можно оформить как тормозок для мужа или ребёнка, ведь сырные гренки хороши даже холодными.

Также этот рецепт незаменим в той ситуации, когда нагрянули незваные гости или приехали нежданые родственники, голодные с дороги. Вы планировали отдохнуть и не обременяться сегодня готовкой, но кормить гостей нужно незамедлительно и вкусно, чтоб все отметили, какая хорошая вы хозяйка. Вот именно для таких случаев придумали рецепт идеального завтрака – гренки с сыром.