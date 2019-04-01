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Бутерброды со свежим огурцом с маслом и укропом: рецепт с фото

Бутерброды со свежим огурцом с маслом и укропом - простой рецепт для завтрака или перекуса. Это отличный вариант для здорового завтрака. В этом случае для приготовления бутербродов используйте бездрожжевой хлеб с отрубями. 

 

Бутерброды со свежим огурцом с маслом и укропом рецепт фото

 

Также Вы можете приготовить бутерброды с огурцом и на фуршетный стол, он смотрится красиво и получается вкусно. Если Вы будете готовить бутерброды по нашему пошаговому рецепту для фуршета, нарежьте хлеб небольшими кусочками.

 

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Ингредиенты для приготовления бутербродов со свежим огурцом с маслом и укропом

На три порции:

  • чёрный хлеб (хлеб с отрубями) - 3 кусочка
  • свежие огурцы - 2 шт.
  • сливочное масло - 70 г
  • укроп - несколько веточек
  • соль и чёрный перец по вкусу

Время приготовления - 10 минут.

 

Ингредиенты для приготовления бутербродов со свежим огурцом с маслом и укропом

Способ приготовления бутербродов со свежим огурцом с маслом и укропом

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления бутербродов со свежими огурцами. Вам понадобятся свежие огурцы, сливочное масло, чёрный хлеб, укроп, соль и чёрный молотый перец. 

 

Количество ингредиентов можно увеличить или, наоборот, взять поменьше, в зависимости от того, на сколько человек вы готовите.

 

Укроп вымойте, обсушите полотенцем и мелко нарежьте. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.

 

В небольшой тарелке соедините размягчённое сливочное масло, мелко нарезанный укроп, соль и чёрный перец. Перемешайте все ингредиенты. Получится вкусное масло для бутербродов.

 

соедините сливочное масло, укроп, соль и черный перец фото 1

 

2) Чёрный хлеб порежьте не слишком толстыми кусочками и разрежьте пополам. Огурцы вымойте и нарежьте кружочками.  

 

Вместо чёрного хлеба можно использовать любой по вашем вкусу, но мне кажется, что с чёрным вкусней получается.

 

Если вы готовите бутерброды с огурцом для детей, можно вырезать из хлеба разные фигурки (это можно сделать с помощью формочек для печенья). 

 

Нарежьте огурцы фото 2

 

3) На чёрный хлеб намажьте сливочное масло с укропом. 

 

Смажьте маслом хлеб фото 3

 

4) Сверху разложите порезанные кружочками огурцы. Сверху можно украсить веточкой укропа.

 

Разложите огурцы фото 4

 

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5) Подавайте бутерброды с огурцом сразу после приготовления.

 

Бутерброды со свежим огурцом с маслом и укропом


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:12

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