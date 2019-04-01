Бутерброды со свежим огурцом с маслом и укропом: рецепт с фото

Бутерброды со свежим огурцом с маслом и укропом - простой рецепт для завтрака или перекуса. Это отличный вариант для здорового завтрака. В этом случае для приготовления бутербродов используйте бездрожжевой хлеб с отрубями.

Также Вы можете приготовить бутерброды с огурцом и на фуршетный стол, он смотрится красиво и получается вкусно. Если Вы будете готовить бутерброды по нашему пошаговому рецепту для фуршета, нарежьте хлеб небольшими кусочками.

Ингредиенты для приготовления бутербродов со свежим огурцом с маслом и укропом

На три порции:

чёрный хлеб (хлеб с отрубями) - 3 кусочка

свежие огурцы - 2 шт.

сливочное масло - 70 г

укроп - несколько веточек

соль и чёрный перец по вкусу

Время приготовления - 10 минут.

Способ приготовления бутербродов со свежим огурцом с маслом и укропом

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления бутербродов со свежими огурцами. Вам понадобятся свежие огурцы, сливочное масло, чёрный хлеб, укроп, соль и чёрный молотый перец.

Количество ингредиентов можно увеличить или, наоборот, взять поменьше, в зависимости от того, на сколько человек вы готовите.

Укроп вымойте, обсушите полотенцем и мелко нарежьте. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.

В небольшой тарелке соедините размягчённое сливочное масло, мелко нарезанный укроп, соль и чёрный перец. Перемешайте все ингредиенты. Получится вкусное масло для бутербродов.

2) Чёрный хлеб порежьте не слишком толстыми кусочками и разрежьте пополам. Огурцы вымойте и нарежьте кружочками.

Вместо чёрного хлеба можно использовать любой по вашем вкусу, но мне кажется, что с чёрным вкусней получается.

Если вы готовите бутерброды с огурцом для детей, можно вырезать из хлеба разные фигурки (это можно сделать с помощью формочек для печенья).

3) На чёрный хлеб намажьте сливочное масло с укропом.

4) Сверху разложите порезанные кружочками огурцы. Сверху можно украсить веточкой укропа.

5) Подавайте бутерброды с огурцом сразу после приготовления.