Бутерброды со свежим огурцом с маслом и укропом: рецепт с фото
Бутерброды со свежим огурцом с маслом и укропом - простой рецепт для завтрака или перекуса. Это отличный вариант для здорового завтрака. В этом случае для приготовления бутербродов используйте бездрожжевой хлеб с отрубями.
Также Вы можете приготовить бутерброды с огурцом и на фуршетный стол, он смотрится красиво и получается вкусно. Если Вы будете готовить бутерброды по нашему пошаговому рецепту для фуршета, нарежьте хлеб небольшими кусочками.
Ингредиенты для приготовления бутербродов со свежим огурцом с маслом и укропом
На три порции:
- чёрный хлеб (хлеб с отрубями) - 3 кусочка
- свежие огурцы - 2 шт.
- сливочное масло - 70 г
- укроп - несколько веточек
- соль и чёрный перец по вкусу
Время приготовления - 10 минут.
Способ приготовления бутербродов со свежим огурцом с маслом и укропом
1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления бутербродов со свежими огурцами. Вам понадобятся свежие огурцы, сливочное масло, чёрный хлеб, укроп, соль и чёрный молотый перец.
Количество ингредиентов можно увеличить или, наоборот, взять поменьше, в зависимости от того, на сколько человек вы готовите.
Укроп вымойте, обсушите полотенцем и мелко нарежьте. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.
В небольшой тарелке соедините размягчённое сливочное масло, мелко нарезанный укроп, соль и чёрный перец. Перемешайте все ингредиенты. Получится вкусное масло для бутербродов.
2) Чёрный хлеб порежьте не слишком толстыми кусочками и разрежьте пополам. Огурцы вымойте и нарежьте кружочками.
Вместо чёрного хлеба можно использовать любой по вашем вкусу, но мне кажется, что с чёрным вкусней получается.
Если вы готовите бутерброды с огурцом для детей, можно вырезать из хлеба разные фигурки (это можно сделать с помощью формочек для печенья).
3) На чёрный хлеб намажьте сливочное масло с укропом.
4) Сверху разложите порезанные кружочками огурцы. Сверху можно украсить веточкой укропа.
5) Подавайте бутерброды с огурцом сразу после приготовления.
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