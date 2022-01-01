Флан с инжиром в духовке (десерт из овсянки), быстрый рецепт с фото

Сижу в кресле возле окна, поджав ноги и укутавшись в клетчатый плед, и наблюдаю за людьми, вернее за разноцветными зонтиками, под которыми они прячутся. Смотрю и думаю, как всё-таки замечательно сидеть в проливной дождь дома и пить свежезаваренный чай вприкуску с моим любимым сыром Маасдам. Интересно, о чём они сейчас там думают? Например, тот парень, что выбежал из маршрутки и стремглав пытается лавировать между людьми и забежать в ближайший магазин или на худой конец в подъезд жилого дома. Наверняка он мечтает, чтобы этот дождь, наконец, закончился, а может, он даже не обращает на него внимания и его мысли заняты совсем другим? Ну да ладно, ничем я ему помочь не смогу, кроме как просто по-человечески посочувствовать, а вот сделать возвращение моего мужа с работы более жизнерадостным – это точно в моих силах. А надо сказать, что это возвращение намечается не слишком весёлым, потому как зонт свой он тоже забыл (видела, валяется на пуфике в прихожей, хотя я напоминала два раза). Что бы ему такое сотворить или вытворить?.. Или всё-таки поберечь его нервы и просто чего-нибудь вкусненького приготовить? Наверное, на этом сегодня я и остановлюсь, потому что, учитывая данные обстоятельства, не ровён час можно наткнуться на обиженного сорокалетнего детину, которого успокаивать придётся довольно долго и, кстати, не всегда, как показала практика, это проходит успешно.

Итак, приготовлю ему беспроигрышное блюдо – флан с инжиром, а чтобы сделать его более полезным и насыщенным, добавлю немного молотых овсяных хлопьев, ведь именно этот десерт доставит моему гурману истинное удовольствие, а его плохое настроение улетучится буквально после первой ложки (испытано не единожды). Бегу готовить, а вы непременно присоединяйтесь!

Итак, этот новый для вас быстрый рецепт десерта в духовке из овсянки - флан с инжиром - простой. По фото видно, что для приготовления понадобится около 30 минут. Рецепт рассчитан на 2 порции.

Ингредиенты для приготовления десерта в духовке из овсянки - флан с инжиром:

свежий инжир – 2 шт.;

сок лимона – 1 ст.л.;

яйцо куриное – 2 шт.;

сливки (10%) – 80 г;

сахар – 1 ½ ст.л.;

ванильный сахар – 1 ч.л.;

овсяные хлопья – 1 ст.л.

Рецепт приготовления флана с инжиром

1) Сначала моем инжир, вытираем бумажным полотенцем насухо и нарезаем тонкими дольками.

2) Измельчаем до консистенции муки овсяные хлопья, используя кофемолку.

3) В глубокую миску разбиваем яйца и добавляем ванильный и свекловичный сахар.

4) Взбиваем вручную или при помощи блендера так, чтобы объём продуктов увеличился как минимум вдвое. Далее добавляем сливки и взбиваем ещё около 2-3 минут.

5) Выдавливаем сок из свежего лимона и добавляем в полученную массу.

6) Высыпаем муку из овсяных хлопьев, тщательно вымешиваем и взбиваем ещё 1 мин.

7) Берём огнеупорные формочки, заливаем крем и окунаем в него дольки инжира.

8) Разогреваем духовку до 180ºС и отправляем туда формы на 15-20 минут.

9) Для придания десерту золотистой корочки сверху, за несколько минут до конца приготовления (за 2-3 минуты) включаем режим гриль.

Флан с инжиром и овсяными хлопьями – готов!

Подаём десерт к столу полностью остывшим.

Приятного вам аппетита и хорошего настроения!