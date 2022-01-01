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Флан с инжиром в духовке (десерт из овсянки), быстрый рецепт с фото

Сижу в кресле возле окна, поджав ноги и укутавшись в клетчатый плед, и наблюдаю за людьми, вернее за разноцветными зонтиками, под которыми они прячутся. Смотрю и думаю, как всё-таки замечательно сидеть в проливной дождь дома и пить свежезаваренный чай вприкуску с моим любимым сыром Маасдам. Интересно, о чём они сейчас там думают? Например, тот парень, что выбежал из маршрутки и стремглав пытается лавировать между людьми и забежать в ближайший магазин или на худой конец в подъезд жилого дома. Наверняка он мечтает, чтобы этот дождь, наконец, закончился, а может, он даже не обращает на него внимания и его мысли заняты совсем другим? Ну да ладно, ничем я ему помочь не смогу, кроме как просто по-человечески посочувствовать, а вот сделать возвращение моего мужа с работы более жизнерадостным – это точно в моих силах. А надо сказать, что это возвращение намечается не слишком весёлым, потому как зонт свой он тоже забыл (видела, валяется на пуфике в прихожей, хотя я напоминала два раза). Что бы ему такое сотворить или вытворить?.. Или всё-таки поберечь его нервы и просто чего-нибудь вкусненького приготовить? Наверное, на этом сегодня я и остановлюсь, потому что, учитывая данные обстоятельства, не ровён час можно наткнуться на обиженного сорокалетнего детину, которого успокаивать придётся довольно долго и, кстати, не всегда, как показала практика, это проходит успешно.

 

Флан с инжиром в духовке (десерт из овсянки), быстрый рецепт с фото

 

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Итак, приготовлю ему беспроигрышное блюдо – флан с инжиром, а чтобы сделать его более полезным и насыщенным, добавлю немного молотых овсяных хлопьев, ведь именно этот десерт доставит моему гурману истинное удовольствие, а его плохое настроение улетучится буквально после первой ложки (испытано не единожды). Бегу готовить, а вы непременно присоединяйтесь!

 

Итак, этот новый для вас быстрый рецепт десерта в духовке из овсянки - флан с инжиром - простой. По фото видно, что для приготовления понадобится около 30 минут. Рецепт рассчитан на 2 порции.

Ингредиенты для приготовления десерта в духовке из овсянки - флан с инжиром:

  • свежий инжир – 2 шт.;
  • сок лимона – 1 ст.л.;
  • яйцо куриное – 2 шт.;
  • сливки (10%) – 80 г;
  • сахар – 1 ½ ст.л.;
  • ванильный сахар – 1 ч.л.;
  • овсяные хлопья – 1 ст.л.

Ингредиенты для приготовления десерта в духовке из овсянки -флан с инжиром

Рецепт приготовления флана с инжиром

1) Сначала моем инжир, вытираем бумажным полотенцем насухо и нарезаем тонкими дольками.

 

Инжир нарезать, фото 1

 

2) Измельчаем до консистенции муки овсяные хлопья, используя кофемолку.

 

Измельчить овсяные хлопья, фото 2

 

3) В глубокую миску разбиваем яйца и добавляем ванильный и свекловичный сахар.

 

Разбить яйца, добавить сахао, фото 3

 

4) Взбиваем вручную или при помощи блендера так, чтобы объём продуктов увеличился как минимум вдвое. Далее добавляем сливки и взбиваем ещё около 2-3 минут.

 

Взбить яйца, добавить сливки, фото 4

 

5) Выдавливаем сок из свежего лимона и добавляем в полученную массу.

 

Добавить сок лимона, фото 5

 

6) Высыпаем муку из овсяных хлопьев, тщательно вымешиваем и взбиваем ещё 1 мин.

 

Добавить овсяную мкуку, фото 6

 

7) Берём огнеупорные формочки, заливаем крем и окунаем в него дольки инжира.

 

Выложить тесто в форму, добавить инжир, фото 7

 

8) Разогреваем духовку до 180ºС и отправляем туда формы на 15-20 минут.

 

Выпекать флан в духовке, фото 8

 

9) Для придания десерту золотистой корочки сверху, за несколько минут до конца приготовления (за 2-3 минуты) включаем режим гриль.

 

Запекать под грилем 2 минуты, фото 9

 

Флан с инжиром и овсяными хлопьями – готов!

 

быстрый рецепт десерта в духовке из овсянки флан с инжиром фото

 

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Подаём десерт к столу полностью остывшим.

Приятного вам аппетита и хорошего настроения!

 

Рецепт быстрого десерта из овсянки и инжира с фото


 (голосов: 2)
Автор:
Вчера, 08:15

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