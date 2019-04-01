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Быстрый завтрак: воздушная яичница с сыром в духовке

Надоела на завтрак банальная яичница? Попробуйте оригинальный вариант «глазуньи», запечённой в духовке в виде воздушных белковых гнёзд с натёртым сыром и ярким желтком посередине. Воздушная яичница с сыром в духовке  - это просто и вкусно. 

 

Воздушная яичница с сыром в духовке рецепт фото

 

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Ингредиенты для приготовления воздушной яичницы с сыром в духовке:

  • яйца – любое количество,
  • сыр (любой, но лучше всего подойдёт сыр мягких сортов) – 25 г (для двух яиц).

Ингредиенты для приготовления воздушной яичницы с сыром в духовке

Рецепт приготовления воздушной яичницы с сыром в духовке:

1) Разделите желтки и белки. Белки интенсивно взбейте до твёрдых пиков. Если сыр, который вы будете использовать, не очень солёный, белки можно слегка посолить.

 

Белки интенсивно взбейте фото 1

 

2) Белковая основа для «гнёзд» готова, осталось только для неё натереть сыр.

 

Добавить тертый сыр фото 2

 

3) Белки с сыром осторожно смешайте, не допуская уменьшения пышности белка (оседания).

 

Белки с сыром осторожно смешайте фото 3

 

4) Противень застелите ковриком или пекарской бумагой. Разложите сырно-белковую массу на противень кучками диаметром примерно 9 см. Придайте им форму «гнёзд»,  сделав ложкой в середине небольшие углубления. В эти углубления осторожно поместите желтки.

 

Выложите белковую массу, добавьте желток фото 4

 

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5) А теперь поставьте «глазунью» в разогретую духовку для запекания. Режим запекания: температура – 180 градусов, время – 7 мин.

Запечённая «глазунья» очень аппетитно выглядит и имеет сырный вкус.

 

Воздушная яичница с сыром в духовке


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