Быстрый завтрак: воздушная яичница с сыром в духовке

Надоела на завтрак банальная яичница? Попробуйте оригинальный вариант «глазуньи», запечённой в духовке в виде воздушных белковых гнёзд с натёртым сыром и ярким желтком посередине. Воздушная яичница с сыром в духовке - это просто и вкусно.

Ингредиенты для приготовления воздушной яичницы с сыром в духовке:

яйца – любое количество,

сыр (любой, но лучше всего подойдёт сыр мягких сортов) – 25 г (для двух яиц).

Рецепт приготовления воздушной яичницы с сыром в духовке:

1) Разделите желтки и белки. Белки интенсивно взбейте до твёрдых пиков. Если сыр, который вы будете использовать, не очень солёный, белки можно слегка посолить.

2) Белковая основа для «гнёзд» готова, осталось только для неё натереть сыр.

3) Белки с сыром осторожно смешайте, не допуская уменьшения пышности белка (оседания).

4) Противень застелите ковриком или пекарской бумагой. Разложите сырно-белковую массу на противень кучками диаметром примерно 9 см. Придайте им форму «гнёзд», сделав ложкой в середине небольшие углубления. В эти углубления осторожно поместите желтки.

5) А теперь поставьте «глазунью» в разогретую духовку для запекания. Режим запекания: температура – 180 градусов, время – 7 мин.

Запечённая «глазунья» очень аппетитно выглядит и имеет сырный вкус.