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Рецепт ужина из куриного филе с сыром и черри, в духовке на скорую руку недорого, с фото

Куриное филе, запечённое в духовке с помидорами черри под сыром – отличная закуска, для которой не потребуются какие-то экзотические ингредиенты. Например, помидоры черри, как красные, так и жёлтые, уже растут у многих в огородах. Маленькие и сладкие помидоры стали очень популярными сейчас.

 

Рецепт ужина из куриного филе с сыром и черри, в духовке на скорую руку недорого, с фото

 

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Чтобы приготовить такую горячую закуску, вам нужно потратить около часа времени, и это с учётом приготовления и непосредственно запекания. Этот рецепт ужина из куриного филе с сыром и черри - просто находка, особенно когда вы узнаете, что к вам на ужин планирует кто-то зайти. Готовить будем в духовке на скорую руку. Выходит быстро, недорого и красиво, вы только посмотрите на фото!

Ингредиенты для приготовления куриного филе с сыром и черри

  • куриное филе – 2 шт.,
  • помидоры черри – 20 шт.,
  • твёрдый сыр – 100-150 граммов,
  • соль – по вкусу,
  • орегано – ½ ч. ложки,
  • укроп свежий – 2-3 веточки.

Подготовка – 15 минут. Приготовление – 30-40 минут.

Рецепт приготовления куриного филе с сыром и черри в духовке

1) Филе острым ножом вдоль разрежьте на большие, но не слишком толстые кусочки. Отбейте молоточком с обеих сторон и притрусите солью.

 

Филе отбить и посолить, фото 1

 

2) Помидоры черри помойте и нарежьте колечками. Подбирайте плотные плоды, и делайте нарезку острым ножом.

 

Филе нарезать, фото 2

 

3) Противень застелите пергаментом. Кулинарной кистью нанесите рафинированное растительное масло. Уложите на него филе, поверх колечки помидор.

 

Выложить филе, слой черри, фото 3

 

4) Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.

 

Сыр натереть, фото 4

 

5) Притрусите каждый кусок филе с помидорами твёрдым сыром. Добаьте пряные травы, но сделать это нужно перед сыром. Обильно притрусите орегано.

 

Посыпать сыром филе, фото 5

 

6) Сверху каждый кусок филе накройте фольгой. Только сделать это надо так, чтобы она не прикасалась к сыру.

 

Филе накройте фольгой, фото 6

 

7) Готовьте в духовке примерно 30-40 минут. Перед подачей притрусите свежим укропом.

 

Запекать филе 40 минут, фото 6

 

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Переложите лопаткой, добавьте гарнир или свежих овощей по желанию. Вкусный и простой ужин готов!

Такое филе можно подать и за праздничным ужином. Помидоры можно дополнить кружочками лука, его лучше предварительно обдать кипятком, чтобы убрать горечь. Также можно добавить тонко нарезанный болгарский перец.

 

рецепт ужина из куриного филе с сыром и черри в духовке на скорую руку недорого фото


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Автор:
Сегодня, 11:31

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