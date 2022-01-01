Рецепт ужина из куриного филе с сыром и черри, в духовке на скорую руку недорого, с фото

Куриное филе, запечённое в духовке с помидорами черри под сыром – отличная закуска, для которой не потребуются какие-то экзотические ингредиенты. Например, помидоры черри, как красные, так и жёлтые, уже растут у многих в огородах. Маленькие и сладкие помидоры стали очень популярными сейчас.

Чтобы приготовить такую горячую закуску, вам нужно потратить около часа времени, и это с учётом приготовления и непосредственно запекания. Этот рецепт ужина из куриного филе с сыром и черри - просто находка, особенно когда вы узнаете, что к вам на ужин планирует кто-то зайти. Готовить будем в духовке на скорую руку. Выходит быстро, недорого и красиво, вы только посмотрите на фото!

Ингредиенты для приготовления куриного филе с сыром и черри

куриное филе – 2 шт.,

помидоры черри – 20 шт.,

твёрдый сыр – 100-150 граммов,

соль – по вкусу,

орегано – ½ ч. ложки,

укроп свежий – 2-3 веточки.

Подготовка – 15 минут. Приготовление – 30-40 минут.

Рецепт приготовления куриного филе с сыром и черри в духовке

1) Филе острым ножом вдоль разрежьте на большие, но не слишком толстые кусочки. Отбейте молоточком с обеих сторон и притрусите солью.

2) Помидоры черри помойте и нарежьте колечками. Подбирайте плотные плоды, и делайте нарезку острым ножом.

3) Противень застелите пергаментом. Кулинарной кистью нанесите рафинированное растительное масло. Уложите на него филе, поверх колечки помидор.

4) Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.

5) Притрусите каждый кусок филе с помидорами твёрдым сыром. Добаьте пряные травы, но сделать это нужно перед сыром. Обильно притрусите орегано.

6) Сверху каждый кусок филе накройте фольгой. Только сделать это надо так, чтобы она не прикасалась к сыру.

7) Готовьте в духовке примерно 30-40 минут. Перед подачей притрусите свежим укропом.

Переложите лопаткой, добавьте гарнир или свежих овощей по желанию. Вкусный и простой ужин готов!

Такое филе можно подать и за праздничным ужином. Помидоры можно дополнить кружочками лука, его лучше предварительно обдать кипятком, чтобы убрать горечь. Также можно добавить тонко нарезанный болгарский перец.