Фасоль в томатном соусе в духовке, рецепт быстрого ужина на скорую руку недорого
Фасоль в духовке готовится очень просто, а если Вы заранее отварите фасоль, приготовление не займёт много времени. Также такую фасоль в томатном соусе можно подать на гарнир к любому мясному блюду.
Этот рецепт приготовления фасоли в томатном соусе в духовке - отличный вариант для ужина на скорую руку. Выходит довольно недорого, вкусно и с минимумом усилий.
Ингредиенты для приготовления фасоли в томатном соусе в духовке
- фасоль - 250-300 г
- репчатый лук - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- томатная паста - 2 ст.л.
- чёрный перец - по вкусу
- соль - 0,5 ч.л.
- растительное масло - 2 ст.л.
- тёплая вода - 1 стакан
Время подготовки - 1,5 часа (варка фасоли). Время приготовления - 40 минут.
Способ приготовления фасоли в томатном соусе в духовке на ужин
1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления фасоли в духовке.
Сухую фасоль замочите на ночь, она впитает воду и быстрей сварится. Утром воду с фасоли слейте и залейте новой. Отварите фасоль до готовности.
2) Репчатый лук и морковь очистите. Морковку натрите на крупной тёрке, а лук измельчите кубиками.
3) На сковородку налейте растительное масло. Прогрейте его и жарьте лук с морковкой в течение 3-5 минут.
4) Далее томатный соус, кетчуп или пасту разведите тёплой водой и добавьте в сковородку с обжаренными овощами. Вместо тёплой воды можно использовать отвар, в котором варилась фасоль. Посолите и поперчите по вкусу. Можно добавить любимые специи или несколько зубочков чесночка. Потушите овощи с томатным соусом 5 минут на небольшом огне.
5) Отварную фасоль выложите в огнеупорную форму для выпечки.
6) Сверху выложите тушёные овощи с томатом. Если будет недостаточно жидкости, долейте немного воды, чтобы фасоль была полностью покрыта.
7) Поставьте форму с фасолью в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.
Готовую фасоль в томатном соусе выложите на тарелку и подавайте к столу.
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