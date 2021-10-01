Фасоль в томатном соусе в духовке , рецепт быстрого ужина на скорую руку недорого

Фасоль в духовке готовится очень просто, а если Вы заранее отварите фасоль, приготовление не займёт много времени. Также такую фасоль в томатном соусе можно подать на гарнир к любому мясному блюду.

Этот рецепт приготовления фасоли в томатном соусе в духовке - отличный вариант для ужина на скорую руку. Выходит довольно недорого, вкусно и с минимумом усилий.

Ингредиенты для приготовления фасоли в томатном соусе в духовке

фасоль - 250-300 г

репчатый лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

томатная паста - 2 ст.л.

чёрный перец - по вкусу

соль - 0,5 ч.л.

растительное масло - 2 ст.л.

тёплая вода - 1 стакан

Время подготовки - 1,5 часа (варка фасоли). Время приготовления - 40 минут.

Способ приготовления фасоли в томатном соусе в духовке на ужин

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления фасоли в духовке.

Сухую фасоль замочите на ночь, она впитает воду и быстрей сварится. Утром воду с фасоли слейте и залейте новой. Отварите фасоль до готовности.

2) Репчатый лук и морковь очистите. Морковку натрите на крупной тёрке, а лук измельчите кубиками.

3) На сковородку налейте растительное масло. Прогрейте его и жарьте лук с морковкой в течение 3-5 минут.

4) Далее томатный соус, кетчуп или пасту разведите тёплой водой и добавьте в сковородку с обжаренными овощами. Вместо тёплой воды можно использовать отвар, в котором варилась фасоль. Посолите и поперчите по вкусу. Можно добавить любимые специи или несколько зубочков чесночка. Потушите овощи с томатным соусом 5 минут на небольшом огне.

5) Отварную фасоль выложите в огнеупорную форму для выпечки.

6) Сверху выложите тушёные овощи с томатом. Если будет недостаточно жидкости, долейте немного воды, чтобы фасоль была полностью покрыта.

7) Поставьте форму с фасолью в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.

Готовую фасоль в томатном соусе выложите на тарелку и подавайте к столу.