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Фасоль в томатном соусе в духовке, рецепт быстрого ужина на скорую руку недорого

Фасоль в духовке готовится очень просто, а если Вы заранее отварите фасоль, приготовление не займёт много времени. Также такую фасоль в томатном соусе можно подать на гарнир к любому мясному блюду.

 

Фасоль в томатном соусе в духовке , рецепт быстрого ужина на скорую руку недорого

 

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Этот рецепт приготовления фасоли в томатном соусе в духовке - отличный вариант для ужина на скорую руку. Выходит довольно недорого, вкусно и с минимумом усилий. 

Ингредиенты для приготовления фасоли в томатном соусе в духовке

  • фасоль - 250-300 г
  • репчатый лук - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • томатная паста - 2 ст.л.
  • чёрный перец - по вкусу
  • соль - 0,5 ч.л.
  • растительное масло - 2 ст.л.
  • тёплая вода - 1 стакан

Время подготовки - 1,5 часа (варка фасоли). Время приготовления - 40 минут.

 

Ингредиенты для приготовления фасоли в томатном соусе в духовке

Способ приготовления фасоли в томатном соусе в духовке на ужин

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления фасоли в духовке. 

Сухую фасоль замочите на ночь, она впитает воду и быстрей сварится. Утром воду с фасоли слейте и залейте новой. Отварите фасоль до готовности.

 

Фасоль отварите, фото 1

 

2) Репчатый лук и морковь очистите. Морковку натрите на крупной тёрке, а лук измельчите кубиками. 

 

Лук и морковь измельчить, фото 2

 

3) На сковородку налейте растительное масло. Прогрейте его и жарьте лук с морковкой в течение 3-5 минут. 

 

Обжарьте морковь и лук, фото 3

 

4) Далее томатный соус, кетчуп или пасту разведите тёплой водой и добавьте в сковородку с обжаренными овощами. Вместо тёплой воды можно использовать отвар, в котором варилась фасоль. Посолите и поперчите по вкусу. Можно добавить любимые специи или несколько зубочков чесночка. Потушите овощи с томатным соусом 5 минут на небольшом огне.

 

Добавить пасту, фото 4

 

5) Отварную фасоль выложите в огнеупорную форму для выпечки.

 

Выложите фасоль в форму, фото 5

 

6) Сверху выложите тушёные овощи с томатом. Если будет недостаточно жидкости, долейте немного воды, чтобы фасоль была полностью покрыта.

 

Поверх овощи с томатом, фото 6

 

7) Поставьте форму с фасолью в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.

 

Запекаем фасоль в духовке 40 минут, фото 7

 

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Готовую фасоль в томатном соусе выложите на тарелку и подавайте к столу.

 

Как приготовить фасоль в духовке на ужин

 

Простой рецепт на ужин фасоли с фото

 

Вкусная фасоль в томатном соусе, рецепт с фото

 

Как приготовить вкусный ужин из фасоли, пошаговый рецепт с фото


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:05

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