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Фаршированные помидоры с сыром, чесноком и майонезом, рецепт ужина на скорую руку недорого

В начале лета все с нетерпением ждут появления на прилавках магазинов свежих, недорогих ароматных помидоров с грядки. Однако уже через несколько недель они начинают нам казаться чем-то обыденным и повседневным. Чтобы освежить интерес к этому полезному овощу, предлагаю нафаршировать помидоры пикантной сырно-чесночной начинкой.

 

Фаршированные помидоры сыром с чесноком и майонезом, рецепт ужина на скорую руку не дорого

 

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Такая закуска готовится не намного дольше, чем обычный салат, и прекрасно разнообразит ваш летний рацион. Чтобы приготовить помидоры, фаршированные сыром, с чесноком и майонезом — выбирайте одинакового размера плоды. А для того, чтоб сделать это быстро, нужно всего лишь полностью следовать рецепту, и вот вкусный ужин на скорую руку недорого уже готов.

Для приготовления фаршированных помидоров с чесноком и майонезом понадобится:

  • 1 плавленый сырок;
  • 1 варёное яйцо;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3 ст.л. сметаны или майонеза;
  • соль, петрушка, чёрный молотый перец;
  • 10-14 маленьких помидоров, можно использовать, конечно, и черри, но тогда закуска получится совсем крошечной.

На приготовление у вас уйдёт не больше 15 минут.

 

Для приготовления фаршированных помидоров с чесноком и майонезом понадобиться

Рецепт приготовления помидоров, фаршированных сыром с чесноком и майонезом

1) Сначала приготовим начинку. Для этого трём на мелкой тёрке сырок и яйцо, режем петрушку, добавляем соль, перец, сметану и выдавливаем чеснок.

 

Соединяем ингредиенты начинки, фото 1

 

2) Всё тщательно перемешиваем.

 

Перемешать начинку, фото 2

 

3) Помидоры разрезаем пополам, вырезаем основания плодоножек. Надрезы старайтесь делать неглубокие, иначе начинка потом будет выпадать.

Удаляем сердцевину помидора. Для этого аккуратно без нажима вставляем чайную ложку в мякоть и проворачиваем. Сердцевину можно использовать для приготовления соусов или овощных смузи.

 

Удалить из помидор серединку, фото 3

 

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4) Заполняем половинки помидоров начинкой. Украшаем петрушкой или любой другой зеленью. Такая закуска подойдёт как для праздничного, так и для повседневного меню.

Приятного аппетита!

 

Заполняем половинки помидоров начинкой, фото 4

 

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 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:07

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