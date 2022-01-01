Фаршированные помидоры с сыром, чесноком и майонезом, рецепт ужина на скорую руку недорого

В начале лета все с нетерпением ждут появления на прилавках магазинов свежих, недорогих ароматных помидоров с грядки. Однако уже через несколько недель они начинают нам казаться чем-то обыденным и повседневным. Чтобы освежить интерес к этому полезному овощу, предлагаю нафаршировать помидоры пикантной сырно-чесночной начинкой.

Такая закуска готовится не намного дольше, чем обычный салат, и прекрасно разнообразит ваш летний рацион. Чтобы приготовить помидоры, фаршированные сыром, с чесноком и майонезом — выбирайте одинакового размера плоды. А для того, чтоб сделать это быстро, нужно всего лишь полностью следовать рецепту, и вот вкусный ужин на скорую руку недорого уже готов.

Для приготовления фаршированных помидоров с чесноком и майонезом понадобится:

1 плавленый сырок;

1 варёное яйцо;

2 зубчика чеснока;

3 ст.л. сметаны или майонеза;

соль, петрушка, чёрный молотый перец;

10-14 маленьких помидоров, можно использовать, конечно, и черри, но тогда закуска получится совсем крошечной.

На приготовление у вас уйдёт не больше 15 минут.

Рецепт приготовления помидоров, фаршированных сыром с чесноком и майонезом

1) Сначала приготовим начинку. Для этого трём на мелкой тёрке сырок и яйцо, режем петрушку, добавляем соль, перец, сметану и выдавливаем чеснок.

2) Всё тщательно перемешиваем.

3) Помидоры разрезаем пополам, вырезаем основания плодоножек. Надрезы старайтесь делать неглубокие, иначе начинка потом будет выпадать.

Удаляем сердцевину помидора. Для этого аккуратно без нажима вставляем чайную ложку в мякоть и проворачиваем. Сердцевину можно использовать для приготовления соусов или овощных смузи.

4) Заполняем половинки помидоров начинкой. Украшаем петрушкой или любой другой зеленью. Такая закуска подойдёт как для праздничного, так и для повседневного меню.

Приятного аппетита!