Болгарский перец с плавленым сыром, морковью и орехами - закуска на скорую руку

Свежий болгарский перец с плавленым сыром, морковью и орехами – это холодная закуска, которая всегда выручит вас, когда надо быстро подготовиться к встрече гостей. Ведь готовится такое блюдо легко, а получается очень вкусно.

Время подготовки 15-20 минут. Приготовление не требуется.

Ингредиенты для приготовления болгарского перца с плавленым сыром, морковью и орехами:

болгарский перец – 3 шт.;

плавленый сырок – 2 пачки;

морковь – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

грецкие орехи – небольшая горсть;

петрушка;

майонез по вкусу.

Приготовление болгарского перца с плавленым сыром, морковью и орехами:

1) Подготовим продукты. Перец моем. Разрезаем его на 2 половинки или на четвертинки, если перец очень большой. Очищаем от семян и плодоножки. Мы используем болгарский жёлтый перчик, но особенно хорошо будет смотреться закуска, если использовать перцы разного цвета. Морковь моем, чистим, трём на средней тёрке. Грецкие орехи толчём в мелкую крошку. Плавленые сырки трём на средней тёрке. Предварительно можно положить сырки в морозилку на недолгое время, тогда их будет проще натереть на тёрке.

2) Приготовим начинку для закуски. В миске смешиваем морковь, тёртый плавленый сырок, грецкие орехи. Хорошо перемешиваем. Выдавливаем чеснок через пресс. Если смесь очень густая, можно добавить немного майонеза. Также ещё можно добавить зелень. Хорошо подойдёт петрушка, которую нужно мелко порубить.

3) Наполняем половинки перцев начинкой. Закуска из болгарского перца с плавленым сыром, морковью и орехами на скорую руку готова. Подавайте к столу!