Как приготовить оладьи из тыквы с малиновым соусом на завтрак, быстрый рецепт с фото

Тыква - чудо-овощ, из неё можно приготовить всё, что угодно. Существует множество рецептов из тыквы - супы, рагу, салаты, десерты, заготовки на зиму, напитки. Тыква содержит большое количество витаминов и очень полезна для нашего организма.

Тыквенные оладушки получаются сладкими, мягкими и ароматными. Если вы пока не знаете, как приготовить оладьи из тыквы на завтрак — то простой и быстрый рецепт с фото поможет в этом.

К тыквенным оладьям можно приготовить малиновый соус, но если нет малины или лень готовить, подавайте их с мёдом, сгущёнкой или вареньем.

Ингредиенты для тыквенных оладий на завтрак

Для оладьев:

тыквенное пюре - 1 стакан

пшеничная мука - 150 г

сахар - 50 г

куриное яйцо - 1 шт.

разрыхлитель - 1 ч.л.

растительное масло - 3-4 ст.л.

Для малинового соуса:

малина замороженная - 100 г

сахар - 2-3 ст.л.

Время подготовки - 5 минут. Время приготовления - 20 минут.

Способ приготовления оладьев из тыквы с малиновым соусом

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления оладьев из тыквы с малиновым соусом. Для оладушков вам понадобится пюре из тыквы, сахар, куриное яйцо, пшеничная мука, разрыхлитель и рафинированное растительное масло. Для малинового соуса понадобится малина и сахар.

Готовое тыквенное пюре переложите в миску.

Для того, чтобы приготовить тыквенное пюре, тыкву нужно очистить от кожуры и нарезать кусочками. Очищенную тыкву отварить в воде или приготовить в пароварке, а затем измельчить блендером.

2) Добавьте к тыквенному пюре сахар, куриное яйцо, просеянную муку и 1 чайную ложку разрыхлителя.

3) Хорошо перемешайте. У вас получится густое однородное тесто. Если тесто очень густое, добавьте немного молока или воды.

4) На сковородку налейте 2 столовые ложки растительного масла. Ложкой возьмите немного теста и выкладывайте на раскалённую сковородку.

Жарьте оладушки из тыквы с двух сторон до золотистого цвета.

5) Готовые тыквенные оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, а затем переложите их на тарелку.

6) Приготовьте малиновый соус. В небольшой мисочке соедините сахар и замороженную малину. Можно приготовить соус и из свежих ягод малины.

7) Измельчите блендером до полного растворения сахара. Выложите малиновый соус в соусник.

8) Тыквенные оладьи выложите на тарелку и полейте малиновым соусом.

Приятного аппетита!