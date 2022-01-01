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Как приготовить оладьи из тыквы с малиновым соусом на завтрак, быстрый рецепт с фото

Тыква - чудо-овощ, из неё можно приготовить всё, что угодно. Существует множество рецептов из тыквы - супы, рагу, салаты, десерты, заготовки на зиму, напитки. Тыква содержит большое количество витаминов и очень полезна для нашего организма.

 

Как приготовить оладьи из тыквы с малиновым соусом на завтрак, быстрый рецепт с фото

 

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Тыквенные оладушки получаются сладкими, мягкими и ароматными. Если вы пока не знаете, как приготовить оладьи из тыквы на завтрак — то простой и быстрый рецепт с фото поможет в этом.

 

К тыквенным оладьям можно приготовить малиновый соус, но если нет малины или лень готовить, подавайте их с мёдом, сгущёнкой или вареньем.

Ингредиенты для тыквенных оладий на завтрак

Для оладьев:

  • тыквенное пюре - 1 стакан
  • пшеничная мука - 150 г
  • сахар - 50 г
  • куриное яйцо - 1 шт.
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • растительное масло - 3-4 ст.л.

Для малинового соуса:

  • малина замороженная - 100 г
  • сахар - 2-3 ст.л.

Время подготовки - 5 минут. Время приготовления - 20 минут.

 

Ингредиенты для тыквенных оладий на завтрак

Способ приготовления оладьев из тыквы с малиновым соусом

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления оладьев из тыквы с малиновым соусом. Для оладушков вам понадобится пюре из тыквы, сахар, куриное яйцо, пшеничная мука, разрыхлитель и рафинированное растительное масло. Для малинового соуса понадобится малина и сахар.

 

Готовое тыквенное пюре переложите в миску. 

Для того, чтобы приготовить тыквенное пюре, тыкву нужно очистить от кожуры и нарезать кусочками. Очищенную тыкву отварить в воде или приготовить в пароварке, а затем измельчить блендером.

 

Приготовить пюре из тыквы, фото 1

 

2) Добавьте к тыквенному пюре сахар, куриное яйцо, просеянную муку и 1 чайную ложку разрыхлителя. 

 

Добавить яйцо, муку, разрыхлитель, фото 2

 

3) Хорошо перемешайте. У вас получится густое однородное тесто. Если тесто очень густое, добавьте немного молока или воды.

 

Перемешать тесто, фото 3

 

4) На сковородку налейте 2 столовые ложки растительного масла. Ложкой возьмите немного теста и выкладывайте на раскалённую сковородку. 

Жарьте оладушки из тыквы с двух сторон до золотистого цвета.

 

Обжарить оладьи, фото 4

 

5) Готовые тыквенные оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, а затем переложите их на тарелку. 

 

оладьи выложите на бумажное полотенце, фото 5

 

6) Приготовьте малиновый соус. В небольшой мисочке соедините сахар и замороженную малину. Можно приготовить соус и из свежих ягод малины. 

 

К малине добавить сахар, фото 6

 

7) Измельчите блендером до полного растворения сахара. Выложите малиновый соус в соусник.

 

Измельчить массу блендером, фото 7

 

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8) Тыквенные оладьи выложите на тарелку и полейте малиновым соусом.

 

Приятного аппетита!

 

Рецепт быстрого завтрака -оладий из тыквы


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:09

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