Блины из тыквы на молоке с цедрой апельсина, быстрый рецепт на завтрак с фото
Тыквенные блинчики с апельсиновой цедрой получаются нежные, мягкие и очень ароматные. Блинчики из тыквы очень красивые, благодаря тыкве они становятся оранжевого цвета. Блинчики можно подавать с различными сладкими добавками, например, с вареньем, мёдом или сгущёнкой.
Эти нежные блины из тыквы на молоке, сдобренные цедрой, ароматны и нежны. Готовим их очень быстро, а рецепт настолько прост, что их можно приготовить, глядя лишь на фото. И сытный завтрак вашей семье обеспечен. Приготовьте такие блинчики на Масленицу или просто к вечернему чаепитию.
Для приготовления блинов из тыквы на молоке понадобится:
- тыквенное пюре - 1 стакан
- куриные яйца - 2 шт.
- пшеничная мука - 1 стакан
- молоко - 600 мл
- сахар - 3 ст.л.
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- цедра апельсина - с 1 апельсина
- растительное масло без запаха - 2 ст.л.
Способ приготовления блинов из тыквы на молоке с цедрой апельсина
1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления тыквенных блинчиков с апельсиновой цедрой.
Чтобы приготовить тыквенное пюре, запеките тыкву в духовке или отварите. Если у вас есть пароварка, приготовьте тыкву в ней. Затем тыкву измельчите с помощью блендера до состояния пюре.
В миске соедините тёплое молоко, сахар, тыквенное пюре и куриные яйца.
2) Хорошо размешайте венчиком или воспользуйтесь блендером.
3) Добавьте апельсиновую цедру и ещё раз перемешайте.
4) Пшеничную муку смешайте с разрыхлителем и просейте через сито. Соедините муку в миске с остальными ингредиентами.
5) Хорошо размешайте, чтобы в тесте не было комочков. Затем добавьте 2 столовые ложки растительного масла.
6) Дайте тесту для блинов постоять 20 минут.
7) Блинную сковородку смажьте небольшим количеством растительного масла без запаха и хорошо разогрейте. Половником наберите немного блинного теста и вылейте на раскалённую сковородку. Распределите тесто по всей поверхности сковородки, вращая сковродку по часовой стрелке.
Жарьте блинчик на среднем огне в течение 2 минут.
8) Силиконовой или деревянной лопаточкой переверните блинчик на другую сторону и жарьте ещё 1 минуту.
9) Готовые тыквенные блинчики складывайте стопочкой на тарелку.
Тыквенные блинчики подавайте тёплыми с вареньем. Приятного чаепития!
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