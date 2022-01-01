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Блины из тыквы на молоке с цедрой апельсина, быстрый рецепт на завтрак с фото

Тыквенные блинчики с апельсиновой цедрой получаются нежные, мягкие и очень ароматные. Блинчики из тыквы очень красивые, благодаря тыкве они становятся оранжевого цвета. Блинчики можно подавать с различными сладкими добавками, например, с вареньем, мёдом или сгущёнкой.

 

Блины из тыквы на молоке с цедрой апельсина, быстрый рецепт на завтрак с фото

 

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Эти нежные блины из тыквы на молоке, сдобренные цедрой, ароматны и нежны. Готовим их очень быстро, а рецепт настолько прост, что их можно приготовить, глядя лишь на фото. И сытный завтрак вашей семье обеспечен. Приготовьте такие блинчики на Масленицу или просто к вечернему чаепитию.

Для приготовления блинов из тыквы на молоке понадобится:

  • тыквенное пюре - 1 стакан
  • куриные яйца - 2 шт.
  • пшеничная мука - 1 стакан
  • молоко - 600 мл
  • сахар - 3 ст.л.
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • цедра апельсина - с 1 апельсина
  • растительное масло без запаха - 2 ст.л.

Ингредиенты для приготовления блинов из тыквы на молоке понадобиться

Способ приготовления блинов из тыквы на молоке с цедрой апельсина

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления тыквенных блинчиков с апельсиновой цедрой. 

Чтобы приготовить тыквенное пюре, запеките тыкву в духовке или отварите. Если у вас есть пароварка, приготовьте тыкву в ней. Затем тыкву измельчите с помощью блендера до состояния пюре.

В миске соедините тёплое молоко, сахар, тыквенное пюре и куриные яйца.

 

В миске соедините молоко, сахар, тыкву и яйца, фото 1

 

2) Хорошо размешайте венчиком или воспользуйтесь блендером.

 

размешайте венчиком, фото 2

 

3) Добавьте апельсиновую цедру и ещё раз перемешайте.

 

Добавьте апельсиновую цедру, фото 3

 

4) Пшеничную муку смешайте с разрыхлителем и просейте через сито. Соедините муку в миске с остальными ингредиентами.

 

Добавить муку и разрыхлитель, фото 4

 

5) Хорошо размешайте, чтобы в тесте не было комочков. Затем добавьте 2 столовые ложки растительного масла.

 

Размешать, влить масло, фото 5

 

6) Дайте тесту для блинов постоять 20 минут.

 

Дайте тесту для блинов постоять, фото 6

 

7) Блинную сковородку смажьте небольшим количеством растительного масла без запаха и хорошо разогрейте. Половником наберите немного блинного теста и вылейте на раскалённую сковородку. Распределите тесто по всей поверхности сковородки, вращая сковродку по часовой стрелке.

Жарьте блинчик на среднем огне в течение 2 минут.

 

Вылить тесто на сковороду, фото 7

 

8) Силиконовой или деревянной лопаточкой переверните блинчик на другую сторону и жарьте ещё 1 минуту.

 

Перевернуть и жарить 1 минуту, фото 8

 

9) Готовые тыквенные блинчики складывайте стопочкой на тарелку.

 

Блины складываем стопкой, фото 9

 

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Тыквенные блинчики подавайте тёплыми с вареньем. Приятного чаепития!

 

Рецепт с фото блинов их тыквы на молоке

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Сегодня, 08:01

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