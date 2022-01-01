Блины из тыквы на молоке с цедрой апельсина, быстрый рецепт на завтрак с фото

Тыквенные блинчики с апельсиновой цедрой получаются нежные, мягкие и очень ароматные. Блинчики из тыквы очень красивые, благодаря тыкве они становятся оранжевого цвета. Блинчики можно подавать с различными сладкими добавками, например, с вареньем, мёдом или сгущёнкой.

Эти нежные блины из тыквы на молоке, сдобренные цедрой, ароматны и нежны. Готовим их очень быстро, а рецепт настолько прост, что их можно приготовить, глядя лишь на фото. И сытный завтрак вашей семье обеспечен. Приготовьте такие блинчики на Масленицу или просто к вечернему чаепитию.

Для приготовления блинов из тыквы на молоке понадобится:

тыквенное пюре - 1 стакан

куриные яйца - 2 шт.

пшеничная мука - 1 стакан

молоко - 600 мл

сахар - 3 ст.л.

разрыхлитель - 1 ч.л.

цедра апельсина - с 1 апельсина

растительное масло без запаха - 2 ст.л.

Способ приготовления блинов из тыквы на молоке с цедрой апельсина

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления тыквенных блинчиков с апельсиновой цедрой.

Чтобы приготовить тыквенное пюре, запеките тыкву в духовке или отварите. Если у вас есть пароварка, приготовьте тыкву в ней. Затем тыкву измельчите с помощью блендера до состояния пюре.

В миске соедините тёплое молоко, сахар, тыквенное пюре и куриные яйца.

2) Хорошо размешайте венчиком или воспользуйтесь блендером.

3) Добавьте апельсиновую цедру и ещё раз перемешайте.

4) Пшеничную муку смешайте с разрыхлителем и просейте через сито. Соедините муку в миске с остальными ингредиентами.

5) Хорошо размешайте, чтобы в тесте не было комочков. Затем добавьте 2 столовые ложки растительного масла.

6) Дайте тесту для блинов постоять 20 минут.

7) Блинную сковородку смажьте небольшим количеством растительного масла без запаха и хорошо разогрейте. Половником наберите немного блинного теста и вылейте на раскалённую сковородку. Распределите тесто по всей поверхности сковородки, вращая сковродку по часовой стрелке.

Жарьте блинчик на среднем огне в течение 2 минут.

8) Силиконовой или деревянной лопаточкой переверните блинчик на другую сторону и жарьте ещё 1 минуту.

9) Готовые тыквенные блинчики складывайте стопочкой на тарелку.

Тыквенные блинчики подавайте тёплыми с вареньем. Приятного чаепития!