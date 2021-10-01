Тушёная капуста с сардельками, ужин на скорую руку недорого – рецепт с изюминкой

Самый привычный гарнир моего детства – именно тушёная капуста. Она обязательно входила в обеденный рацион во всех учебных заведениях. Добавки к капусте могли быть различные, но самым популярным всё же стала докторская колбаса или качественные сардельки. Сейчас тяжело встретить по-настоящему вкусные сардельки в современных магазинах, разве что за ними стоит ехать в специализированные торговые точки от мясокомбинатов. В таком случае у вас появиться шанс приобрести хотя бы свежий продукт. Самое главное – не стоит экономить на своём здоровом питании, иначе впоследствии придётся больше денег потратить на лечение болезней желудочно-кишечного тракта.

Такой гарнир — отличный рецепт ужина на скорую руку. Недорого, без лишних хлопот, и тушёная капуста с сардельками поможет прокормить уставших с работы детей, и убережет хозяйку от сложного приготовления.

Для того чтобы приготовить вкуснейшую тушёную капусту, нужно применить одну небольшую хитрость – добавить к свежей капусте немного квашеной. Вкус изменится кардинально, станет гораздо более насыщенным и интересным. Допускается также добавление томатной пасты или томатного соуса в капусту, так тоже очень вкусно, но мне в этот раз захотелось разнообразия, и я томатную пасту не использовала. Если вы всё же настаиваете на слегка «помидорном» вкусе капусты – разведите ложку томатной пасты в половинке стакана тёплой воды и добавьте в сковороду за 10 минут до конца готовки капусты.

Для приготовления на 4 порции нужно 40 мин времени.

Ингредиенты для приготовления тушёной капусты с сардельками:

Капуста белокочанная свежая – 500 г

Капуста квашеная – 150 г

Морковь крупная – 1 шт.

Лук репчатый белый – 1 шт.

Сардельки – 200 г

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль, специи – по вкусу

Приготовление тушёной капусты с сардельками на ужин

1) Тушить нужно в толстостенной кастрюле, желательно казанке. За неимением такой посуды – подойдёт прочная керамическая сковорода или утятница. Подготовьте всё необходимое и приступайте.

2) Овощи нужно хорошенько промыть, очистить от кожуры и шелухи. Капусту свежую мелко нашинковать острым ножом, морковь натереть на тёрке, лук измельчить кубиком, сардельки нарезать полосками.

3) Разогрейте сковородку с растительным маслом. На сильном огне обжарьте сардельки с луком до готовности лука.

4) Добавьте в сковороду к сарделькам и луку капусту свежую и измельчённую морковь.

5) Жарьте 10 минут капусту с остальными ингредиентами, помешивая лопаткой.

Затем добавьте квашеную капусту в сковороду.

5) Перемешайте всё вместе и доведите до готовности на среднем огне в течение 30 минут времени. Если кажется, что овощи начинают подгорать – можно добавить растительного масла или влить разведённую водой томатную пасту.

Готовую тушёную капусту с сардельками подавайте в горячем виде в качестве гарнира или основного блюда на завтрак, обед или ужин.

Приятного!