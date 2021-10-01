Рецепты блюд » Вторые блюда » Тушёная капуста с сардельками, ужин на скорую руку недорого – рецепт с изюминкой

Тушёная капуста с сардельками, ужин на скорую руку недорого – рецепт с изюминкой

Самый привычный гарнир моего детства – именно тушёная капуста. Она обязательно входила в обеденный рацион во всех учебных заведениях. Добавки к капусте могли быть различные, но самым популярным всё же стала докторская колбаса или качественные сардельки. Сейчас тяжело встретить по-настоящему вкусные сардельки в современных магазинах, разве что за ними стоит ехать в специализированные торговые точки от мясокомбинатов. В таком случае у вас появиться шанс приобрести хотя бы свежий продукт. Самое главное – не стоит экономить на своём здоровом питании, иначе впоследствии придётся больше денег потратить на лечение болезней желудочно-кишечного тракта. 

 

Тушёная капуста с сардельками, ужин на скорую руку недорого – рецепт с изюминкой

 

Смотрите также: Тушёная капуста с мясным фаршем: рецепт с фото 

 

Такой гарнир — отличный рецепт ужина на скорую руку. Недорого, без лишних хлопот, и тушёная капуста с сардельками поможет прокормить уставших с работы детей, и убережет хозяйку от сложного приготовления.

 

Для того чтобы приготовить вкуснейшую тушёную капусту, нужно применить одну небольшую хитрость – добавить к свежей капусте немного квашеной. Вкус изменится кардинально, станет гораздо более насыщенным и интересным. Допускается также добавление томатной пасты или томатного соуса в капусту, так тоже очень вкусно, но мне в этот раз захотелось разнообразия, и я томатную пасту не использовала. Если вы всё же настаиваете на слегка «помидорном» вкусе капусты – разведите ложку томатной пасты в половинке стакана тёплой воды и добавьте в сковороду за 10 минут до конца готовки капусты.

 

Для приготовления на 4 порции нужно 40 мин времени. 

Ингредиенты для приготовления тушёной капусты с сардельками:

  • Капуста белокочанная свежая – 500 г
  • Капуста квашеная – 150 г
  • Морковь крупная – 1 шт.
  • Лук репчатый белый – 1 шт.
  • Сардельки – 200 г
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль, специи – по вкусу

Ингредиенты для приготовления тушёной капусты с сардельками

Приготовление тушёной капусты с сардельками на ужин 

1) Тушить нужно в толстостенной кастрюле, желательно казанке. За неимением такой посуды – подойдёт прочная керамическая сковорода или утятница. Подготовьте всё необходимое и приступайте.

 

2) Овощи нужно хорошенько промыть, очистить от кожуры и шелухи. Капусту свежую мелко нашинковать острым ножом, морковь натереть на тёрке, лук измельчить кубиком, сардельки нарезать полосками.

 

Измельчить овощи, фото 1

 

3) Разогрейте сковородку с растительным маслом. На сильном огне обжарьте сардельки с луком до готовности лука.

 

Обжарьте сардельки и лук, фото 2

 

4) Добавьте в сковороду к сарделькам и луку капусту свежую и измельчённую морковь.

 

Добавьте капусту и морковь, фото 3

 

5) Жарьте 10 минут капусту с остальными ингредиентами, помешивая лопаткой.

Затем добавьте квашеную капусту в сковороду.

 

Добавьте квашенную капусту, фото 4

 

5) Перемешайте всё вместе и доведите до готовности на среднем огне в течение 30 минут времени. Если кажется, что овощи начинают подгорать – можно добавить растительного масла или влить разведённую водой томатную пасту.

 

Тушить 30 минут, фото 5

 

Готовую тушёную капусту с сардельками подавайте в горячем виде в качестве гарнира или основного блюда на завтрак, обед или ужин.

 

Посыпать зеленью тушенную капусту с сарделькой при подаче

 

рецепт тушенной капусты с скардельками

 

Приятного!

 

как приготовить вкусную тушенную капусту с сарделькой

 

тушеная капуста рецепт с фото

 

Пощаговый рецепт с фото тушенной капусты с сарделькой

 

Смотрите также: Быстрый томатный суп с сосисками, рецепт ужина на скорую руку недорого 

 


 (голосов: 0)
Автор:
Сегодня, 08:01

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Гороскопы и прогнозы на 2022 год Гороскопы 2022
Новый год 2022 Новый год 2022

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху

Канал Синьорины в Дзене
Поиск