Творожный десерт в стакане с ананасом, рецепт быстрого завтрака

Нежный десерт с кисло-сладкими нотками готовится довольно быстро и легко. Полезный и нужный творог – основная составляющая десерта, которая возносит его над остальными сладостями. Вкусовой наполнитель, в данном случае консервированный ананас, может быть любым.

Побалуйте родных таким вкусным творожным десертом с ананасом в стакане. Рецепт такого быстрого завтрака кажется универсальным. Его можно подавать утром выходного дня, а вместо ананаса можно добавить любой свежей ягодки – и ваши дети обязательно попросят добавки.

Ингредиенты для приготовления творожного десерта с ананасом в стакане на завтрак:

Консервированный ананас – 1 банка

Сахар – 4 ст. ложки

Творог свежий – 300-400 гр.

Сироп (из банки с консервированными ананасами) или любой сок – 7 ст. ложек

Шоколад – для украшения

Способ приготовления творожного десерта с ананасом:

Творог нужно измельчить. Если вам попался жёсткий творог, тогда его обязательно нужно протереть через тёрку. Мягкий, сочный творог достаточно хорошо размять вилкой или вбзить миксером.

В измельчённый творог добавьте ананасовый сироп или любой сок на ваше усмотрение. Увеличить полезность этого десерта можно при помощи свежевыжатого сока, например - апельсинового. Если вы решили сделать именно так, то не спешите выбрасывать шкурку от апельсина. Ведь её можно использовать как креманку – ровно обрежьте её и выложите в неё готовый десерт, как в тарелочку. Получится не только полезно, но и очень красиво и необычно.

Хорошо взбейте всё при помощи миксера. Творог удивительно хорошо растворяется в сиропе и получается довольно густая масса.

Консервированные ананасы выньте из банки, дайте сиропу стечь.

Теперь нужно измельчить кусочки консервированного ананаса, вернее, превратить их в пюре. Можно это сделать с помощью блендера.

Добавьте к ананасовому пюре 4 ст. ложки сахара. А лучше не сахара, а сахарной пудры – она практически сразу растворится в пюре. Хорошо перемешайте и дайте массе немного постоять (особенно, если вы используете сахар, а не пудру).

Соедините творожную массу и ананасовое пюре. Хорошо перемешайте. Кстати, в этот десерт можно добавить взбитую с сахаром сметану – она придаст этому блюду ещё большую пышность. Творожно-ананасовый десерт готов, осталось только разложить его по креманкам и украсить.

Для украшения подойдёт тёртый шоколад, ягоды или дольки фруктов.

Этот десерт довольно сытный, поэтому отлично подойдёт в качестве перекуса в течение дня, или в качестве полдника. Не забывайте, что творог – это незаменимый продукт для тех, кто следит за своим здоровьем. Приятного аппетита и хорошего настроения!