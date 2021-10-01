Творожник с яблоками и корицей, рецепт быстрого завтрака

Творожники с яблоками и корицей - отличный рецепт быстрого завтрака. Фото поможет сделать их вкусными, и у вас не возникнет ни тени сомнений. Они полезны и быстро готовятся. Всего за 20-30 минут вы сможете приготовить из небольшого количества ингредиентов полезный завтрак для всей семьи.

В состав творожников входит творог, яблоки и манка. Это именно те продукты, которые так нужны детскому организму. Рекомендую приготовить вам вкусные творожники по этому рецепту. Подавать их можно с вареньем или мёдом, а можно обойтись и без сладких добавок, так как они вкусны и без них.

Ингредиенты для приготовления творожника с яблоками и корицей

творог - 200 г.

яйцо - 1 шт.

манная крупа - 3-4 ст.л.

сахар - 2-3 ст.л.

корица - 1 ч.л.

яблоко - 1 шт.

растительное масло для жарки - 2-3 ст.л.

сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления творожников с яблоками и корицей

Подготавливаем все ингредиенты для приготовления вкусных творожников с яблоками и корицей.

В миске соединить творог, сахар и яйцо.

С помощью блендера все ингредиенты измельчить.

Добавить манную крупу.

Перемешать манку с творожным тестом. Тесто для творожников должно получиться не сильно густым, но и не жидким. Мы будем накладывать творожники на сковороду ложкой.

Яблоко очистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками.

Добавить порезанные яблоки в творожно-манную смесь.

Хорошо перемешать. Тесто для творожников с яблоками и корицей готово.

На сковороду налейте немного растительного масла и разогрейте её. Ложкой аккуратно выкладывайте тесто, немного разравнивая его.

Сделать это не очень просто, так как яблоки немного выступают из теста, но ничего страшного.

Переверните лопаточкой творожники на другую сторону и жарьте до золотистой корочки.

Творожники с яблоками готовы.

На тарелку выложите творожники и посыпьте их сахарной пудрой, украсьте веточкой мяты и подавайте к столу.