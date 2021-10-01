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Творожник с яблоками и корицей, рецепт быстрого завтрака

Творожники с яблоками и корицей - отличный рецепт быстрого завтрака. Фото поможет сделать их вкусными, и у вас не возникнет ни тени сомнений. Они полезны и быстро готовятся. Всего за 20-30 минут вы сможете приготовить из небольшого количества ингредиентов полезный завтрак для всей семьи.

 

Творожник с яблоками и корицей, рецепт быстрого завтрака

 

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В состав творожников входит творог, яблоки и манка. Это именно те продукты, которые так нужны детскому организму. Рекомендую приготовить вам вкусные творожники по этому рецепту. Подавать их можно с вареньем или мёдом, а можно обойтись и без сладких добавок, так как они вкусны и без них.

Ингредиенты для приготовления творожника с яблоками и корицей

  • творог - 200 г.
  • яйцо - 1 шт.
  • манная крупа - 3-4 ст.л.
  • сахар - 2-3 ст.л.
  • корица - 1 ч.л.
  • яблоко - 1 шт.
  • растительное масло для жарки - 2-3 ст.л.
  • сахарная пудра для посыпки

Ингредиенты для приготовления творожника с яблоками и корицей

Способ приготовления творожников с яблоками и корицей

Подготавливаем все ингредиенты для приготовления вкусных творожников с яблоками и корицей.

 

В миске соединить творог, сахар и яйцо, фото 1

 

В миске соединить творог, сахар и яйцо.

 

Ингредиенты измельчить, фото 2

 

С помощью блендера все ингредиенты измельчить.

 

Всыпать манку, фото 3

 

Добавить манную крупу.

 

Перемешать тесто, фото 4

 

Перемешать манку с творожным тестом. Тесто для творожников должно получиться не сильно густым, но и не жидким. Мы будем накладывать творожники на сковороду ложкой.

 

Яблоко нарезать, фото 5

 

Яблоко очистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками.

 

Добавить яблоки, фото 6

 

Добавить порезанные яблоки в творожно-манную смесь.

 

Перемешать тесто, фото 7

 

Хорошо перемешать. Тесто для творожников с яблоками и корицей готово. 

 

Выложить тесто, фото 8

 

На сковороду налейте немного растительного масла и разогрейте её. Ложкой аккуратно выкладывайте тесто, немного разравнивая его.

Сделать это не очень просто, так как яблоки немного выступают из теста, но ничего страшного. 

 

Творожники перевернуть, фото 9

 

Переверните лопаточкой творожники на другую сторону и жарьте до золотистой корочки.

 

Обжарить творожники до готовности, фото 10

 

Творожники с яблоками готовы.

 

Как приготовить творожники с ябоками, рецепт с фото

 

 

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На тарелку выложите творожники и посыпьте их сахарной пудрой, украсьте веточкой мяты и подавайте к столу.

 

Творожники с ябоками и корицей с фото

 

Рецепт полезного завтрака из творога и яблок

 

Как приготовить быстрый и полезный завтрак из творога

 

Как приготовить творожники - правильный завтрак

 

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Автор:
Вчера, 08:07

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