Тарталетки в нашу кухню входят давно и прочно, занимают своё место в меню. Довольно часто их подают на праздничные столы, начиняют разными салатами. Также используют их и для десертов, начиняя кремами.

Один из простых вариантов с использованием тарталеток, начинить их ингредиентами, которые есть у вас в холодильнике, запечь в духовке или микроволновке и насладиться вкусным сытным завтраком. Этот рецепт быстрого завтрака в духовке из тарталеток, с фото, поможет сделать это быстро и просто. Тарталетки можно купить или сделать самим. Хранятся тарталетки приготовленными дома до 7 дней.

Время приготовления - 45 минут.

Ингредиенты для приготовления быстрого завтрака в духовке из тарталеток на 2 порции:

тарталетки - 4 штуки,

яйца - 2 штуки,

помидор - 1 штука,

сыр твёрдый - 50 грамм,

лук зелёный - 2 пёрышка,

соль.

Быстрый рецепт для завтрака из тарталеток в духовке

Помидор нарезать мелко острым ножом, стараясь не выдавить сок. Используйте плотные томаты, у них меньше сока. Излишки влаги — слейте.

Яйца перемешать венчиком или вилкой, посолить. Можно добавить смесь специй для омлета или других, на ваш вкус.

Сыр натереть на крупной тёрке.

Теперь заполнить тарталетки ингредиентами. На дно положить порезанный помидор.

Залить яичной смесью тарталетки.

Положить натёртый сыр, и присыпать мелко нарезанным зелёным луком.

Готовые тарталетки поставить в горячую духовку, выпекать до запекания яйца. Приблизительно 20-25 минут.

Достать запечённые тарталетки из духовки, немного охладить и подавать к столу.

На дно тарталетки можно добавить ветчину, отварное мясо или рыбу. Такой вариант более сытный. Можно подавать к горячему чаю или молоку, идеальный быстрый вариант завтрака. Если для вас такой вариант покажется суховатым, используйте соус или кетчуп.