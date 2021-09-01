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Рецепт быстрого завтрака в духовке из тарталеток, с фото

Тарталетки в нашу кухню входят давно и прочно, занимают своё место в меню. Довольно часто их подают на праздничные столы, начиняют разными салатами. Также используют их и для десертов, начиняя кремами.

 

Рецепт быстрого завтрака в духовке из тарталеток с фото

 

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Один из простых вариантов с использованием тарталеток, начинить их ингредиентами, которые есть у вас в холодильнике, запечь в духовке или микроволновке и насладиться вкусным сытным завтраком. Этот рецепт быстрого завтрака в духовке из тарталеток, с фото, поможет сделать это быстро и просто. Тарталетки можно купить или сделать самим. Хранятся тарталетки приготовленными дома до 7 дней.

 

Время приготовления - 45 минут.

Ингредиенты для приготовления быстрого завтрака в духовке из тарталеток на 2 порции:

  • тарталетки - 4 штуки,
  • яйца - 2 штуки,
  • помидор - 1 штука,
  • сыр твёрдый - 50 грамм,
  • лук зелёный - 2 пёрышка,
  • соль.

Ингредиенты для приготовления быстрого завтрака в духовке из тарталеток на 2 порции

Быстрый рецепт для завтрака из тарталеток в духовке

Помидоры нарезать фото 1

 

Помидор нарезать мелко острым ножом, стараясь не выдавить сок. Используйте плотные томаты, у них меньше сока. Излишки влаги — слейте.

 

Яйца взбить фото 2

 

Яйца перемешать венчиком или вилкой, посолить. Можно добавить смесь специй для омлета или других, на ваш вкус.

 

Сыр натереть фото 3

 

Сыр натереть на крупной тёрке.

 

Выложить помидор фото 4

 

Теперь заполнить тарталетки ингредиентами. На дно положить порезанный помидор.

 

Залить яичной смесью тарталетки фото 5

 

Залить яичной смесью тарталетки.

 

Посыпать сыром и зеленом луком фото 6

 

Положить натёртый сыр, и присыпать мелко нарезанным зелёным луком.

 

Запекать тарталетки 20 минут фото 7

 

Готовые тарталетки поставить в горячую духовку, выпекать до запекания яйца. Приблизительно 20-25 минут. 

Достать запечённые тарталетки из духовки, немного охладить и подавать к столу.

 

Быстрый рецепт для завтрака из тарталеток в духовке фото

 

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На дно тарталетки можно добавить ветчину, отварное мясо или рыбу. Такой вариант более сытный. Можно подавать к горячему чаю или молоку, идеальный быстрый вариант завтрака. Если для вас такой вариант покажется суховатым, используйте соус или кетчуп.


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 07:46

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