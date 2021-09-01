Эти 7 продуктов нельзя давать детям есть и пить!

Вы уверены, что правильно кормите ребёнка? Давайте проверим по чек-листу продуктов, которые нельзя давать детям. Кое у кого сомнения возникнут уже после прочтения первого пункта. Надеемся, что, изучив информацию, вы кардинально пересмотрите систему питания не только малыша, но и всей семьи.

Какие продукты нельзя давать детям?

Магазинные соки и газировка. Этикетки с яркими аппетитными фруктами манят не только малышей, но и взрослых. Персонажи рекламных роликов напоминают: купи. Прежде чем бросить очередной тетрапак в корзину, ознакомьтесь с составом. Поищите в нём полезные ингредиенты. Обратите внимание на концентрацию сахара. Последствия употребления указанных напитков: испорченные зубы, раннее ожирение, поведенческие проблемы. Здоровая альтернатива: компот, морс, травяной чай, кефир. Сухие завтраки. Продукция, попавшая в эту категорию сейчас, сильно отличается от ГОСТовских советских хлопьев. Яркие шарики, звёздочки и разные фигурки – концентрат сахара, рафинированной муки, красителей и вкусовых добавок. Клетчатки и полезных веществ в них нет. Да, удобно: залил тёплым молоком и за пару минут получил вкусную питательную смесь. Сэкономленное время вы потратите потом в очереди под кабинетом гастроэнтеролога. Хот-доги. Сюда же добавим все разновидности бургеров, паннини и им подобные вариации фаст-фуда. Обработанное мясо – это не белок, а консерванты, вредные жиры и тонны соли. Пшеничные булки – смесь рафинированной муки и разрыхлителя. О качественных характеристиках соусов даже говорить страшно. Дети охотно едят сытные вкусняшки, а потом страдают от болезней сердца, проблем с весом и обменом веществ. Если нет сил сдерживаться, готовьте сами из настоящего мяса, с домашними котлетами и цельнозерновым хлебом. Наггетсы. Рыбные палочки и моцареллу в панировке тоже относим в эту группу вредностей. Аппетитные хрустики – серьёзная опасность даже для лужёного взрослого желудка, не говоря уж о несформировавшемся детском пищеварении. Куриные наггетсы – это низкокачественное мясо, приправленное откровенно вредными искусственными ингредиентами. Обжаривают их в гидрогенизированном масле, а подают с соусами, состоящими из сахара и консервантов. В данном случае здоровью грозит не только лишний вес, но и онкозаболевания. Грибы. Педиатры не рекомендуют экспериментировать даже с безобидными шампиньонами и вешенками, выращенными на мешках. Первая причина, по которой нельзя давать грибы детям, - продукт не усваивается должным образом, провоцирует аллергию, дисбактериоз, проблемы с поджелудочной железой. Второй момент – высокий риск тяжёлой пищевой интоксикации. Речь идёт о добыче «тихой охоты». Вываренные шампиньоны и вешенки можно предлагать малышам с пяти лет, с другими видами грибов лучше подождать до достижения 12-14 лет. Упакованные сырные макароны. Мамочки особо не раздумывают и не заморачиваются изучением состава. Зачем тереть сыр отдельно, если можно просто подержать полуфабрикат в микроволновке и получить готовое аппетитное блюдо. Причин несколько. Первая – рафинированная мука, о вреде которой мы уже неоднократно упоминали. Вторая – натрий, консерванты и непищевые добавки, смесь которых обозвали сыром. Третья – фталаты. Хоть производители и не используют запрещённое вещество в чистом виде, оно выделяется в процессе приготовления. Морепродукты. Ищите другие источники белка и мегаполезной омега-3. Особенно внимательно следите за питанием на отдыхе в отелях типа all inclusive. Ранее введение в рацион морепродуктов – первый шаг навстречу аллергии. Кроме того, покупные мидии, кальмары, осьминожки обработаны концентрированным солевым раствором и уймой консервантов, с которыми несформированное пищеварение не справляется.

Пищевые привычки формируются в детстве, а отвечают за них родители. Настоятельно рекомендуем не лениться и не поддаваться рекламным искушениям, а готовить нормальную здоровую еду для всей семьи.