Эти мужчины заставят вас страдать от любви! 6 типов мужчин, с которыми нельзя строить отношения

Разочарования, тревоги, конфликты и даже исчезновение второй половинки. Это случается со всеми девушками, которые влюблялись в парней из определённой мужской категории, от которых нужно держаться подальше, иначе любовные отношения перерастут в очень сложные и выматывающие. К ним относятся шесть мужских типов – Лжец, Виртуальный, Бывший, Неуловимый, Оболтус, Искатель приключений. Вот типы мужчин, с которыми нельзя строить отношения.

6 типов мужчин, которые заставляют вас страдать от любви

1. Лжец. Как правило, мужчина, который вам изменяет, очень внимателен, даже сверх меры. Поэтому вам кажется, что вы оказались в сказке – он всегда рядом, чтобы даже не было и мысли о его изменах. Заваливает подарками, комплиментами и разными приятными сюрпризами. Поэтому вы и не можете его ни в чём заподозрить, если вдруг на выходных ему нужно срочно уехать.

Совет. Безусловно, нельзя каждого внимательного мужчину, резко меняющего планы на уикенд, подозревать в изменах. Но всё же лучше докопаться до сути, не боясь узнать правду. Ведь часто ошибка в том, что женщины закрывают глаза на очевидные вещи. Начните с наблюдения за его поведением во время, например, обеда. Если он, садясь за стол, переворачивает телефон экраном вниз, чтобы избежать неприятных звонков и сообщений, задайте ему простой вопрос, почему он так делает. Его ответ может заставить вас задуматься.

2. Виртуальный. Вы можете познакомиться с парнем на просторах Интернета. Он активно пишет, присылает любовные смайлики, картинки с цветами или сердцами. Но обычно такие виртуальные женихи ухаживают за несколькими девушками одновременно. Догадаться об этом несложно – его фразы очевидны, а пожелания с добрым утром и спокойной ночи подойдут всем и, скорее всего, их он отослал многим женщинам в надежде, что кто-то должен попасться в его ловушку. Такой мужчина очень коварен. Ведь многие из нас обычно публикуют фото, указывающие об увлечениях, статусы могут рассказать о мыслях, а картинки – о желаниях, тем самым предоставляя материал для виртуального парня, помогающий покорить вас. Напрашивается вопрос, зачем он это делает? Для того, чтобы поднять свою самооценку.

Совет. Те, кто используют клише – кофе, цветочки, котики, стандартные пожелания, обычно всегда являются виртуальными женихами. Мужчина, который действительно заинтересован в вас, не начинает свои сообщения фразами «Спасибо за дружбу» или «Доброе утро», «Спокойной ночи». Он говорит что-то более интересное. В конце концов, позовите его на свидание, оно поможет снять маску с лица и показать его настоящего. Главное, чтобы он пришёл.

3. Бывший. Вы уже были в отношениях с ним и знаете, кто он и с кем имеете дело. От бывшего (особенно, если это мужчина, за которого вы вышли замуж и у вас были дети) вы никогда не избавитесь. Он каким-то образом продолжит быть частью вашей жизни. После расставания бывший становится эталоном, по которому равняют остальных парней: «он бы этого не сделал», «он бы так сказал» и т.д. В каком-то смысле этот человек оставляет на вас шрамы, за которые чаще всего платят те, кто придёт позже.

Совет. Любовные отношения, которые заканчиваются, - это настоящая «тяжёлая утрата», которую необходимо преодолеть. Но время помогает, и вскоре они отойдут на другой план. Главное, найти себя – возможно, поменять работу, заняться спортом, сменить причёску или гардероб, отыскать хобби.

4. Неуловимый. У него всегда масса проблем – семья, работа, незаконченные отношения и другое, что мешает ему быть вместе с вами. И если вы начинаете выражать недовольство, он тут же предлагает расстаться. У него всё очень сложно, потому что он поглощён только собой, проблемы и просьбы остальных его не интересуют. Можете быть уверены, вы никогда не поймёте этот мужской тип.

Совет. Избегайте тех, кто давит вас эмоционально. Безусловно, любовные истории могут рождаться, а после заканчиваться, но те, кто с самого начала подавляет, ничего общего не имеет с любовью.

5. Оболтус. К этой категории относятся два вида парней – спасатели и ди-джеи. Практически каждый в своей жизни хоть раз влюблялся в спасателя, потому что он, даже не имея привлекательной внешности, всё равно покоряет сердце благодаря своей профессии. Жаль, что он абсолютный коллекционер женщин: сегодня есть одна, на следующий день он переходит к другой. То же самое и с ди-джеем, которого всегда окружает масса красивых женщин. Он тоже один из тех парней, которые знают, как обращаться с женщинами. Правда, его общение заканчивается одной ночью. Если вы думаете, что из этого могут получиться длительные отношения, забудьте об этом: он тот, кто ложится спать в 4 или 5 ночи, а встаёт в обед, и его жизнь настроена на ночные ритмы. Пока вы в отпуске, всё хорошо, но когда вы вернётесь к нормальной жизни, с обязательствами и чёткими графиками, такой стиль отношений становится поистине невозможным!

Совет. Оторвитесь с этим весёлым парнем без обязательств и забудьте о нём, так как будущего у вас точно нет. Если только ваша работа не связана с его – официантка или же аниматор на летнем пляже.

6. Искатель приключений. С ним не соскучишься. Он всегда найдёт способ развлечься - путешествует, знакомится с новыми людьми, в том числе и с противоположным полом. К тому же, азартен и любит яркие эмоции, чем сильно привлекает девушек, которые просто виснут на нём, поэтому у вас всегда будет соперница.

Совет. Не стоит надеяться, что у вас получится его переделать, превратив искателя приключений в домашнего парня. Очень скоро вам надоест такая борьба за место под солнцем и в итоге вашим отношениям придёт конец. Так стоит ли начинать?

Вам нужно понять, что переделать мужчину очень сложно, поэтому постарайтесь избегать этих типов мужчин, с которыми нельзя строить отношения. Найдите того, с кем вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно в завтрашнем дне.