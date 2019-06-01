6 мужских знаков Зодиака, которые заставят женщин страдать от любви

Наверное, в жизни каждой девушки был такой парень, из-за которого она проливала слёзы и не спала по ночам, страдая от любви к нему. Как выяснили астрологи, обычно виновниками девичьих грёз бывают мужчины, рождённые под определённым зодиакальным созвездием. Поэтому, если вы хотите избежать любовных страданий, прежде узнайте дату рождения понравившейся особы и, исходя из этого, с некоторыми из них постарайтесь держать свои эмоции под контролем.

Мужчины, которые заставят женщин страдать от любви по знаку Зодиака

Дева. Подходит к отношениям с аналитической позиции. По своей природе представители этого созвездия стараются держать всех людей на расстоянии до тех пор, пока не будут уверены, что могут доверять этому человеку. Поэтому с парнями, рождёнными под этим созвездием, так сложно. Они привлекательны, обаятельны, интересны как собеседники, галантны и готовы на подвиги ради женщины. В них просто невозможно не влюбиться, но они закрытые личности. И пройдёт много времени, прежде чем Дева сможет довериться и признаться в своих чувствах.

Скорпион. Эти парни завораживают своей страстностью. Девушка просто тает в его объятиях. К тому же, они шикарные любовники, которым невозможно отказать. В постели они виртуозы, женское тело для них скрипка, на которой они играют умело и тонко, находя даже самые чувственные струны души. Но, заполучив желаемое, Скорпион теряет свой интерес и становится безразличным, тем самым ещё более раня свою женщину. Дело в том, что мужчины, рождённые под этим созвездием, очень долго созревают эмоционально, чтобы начать серьёзные отношения.

Стрелец. Нет более импульсивных и непостоянных знаков, чем этот. В некотором смысле эти качества делают их привлекательными в глазах прекрасного пола. Ведь с ними никогда не бывает скучно. К тому же, они галантны и интеллигентны, рядом с ними любая женщина чувствует себя королевой. Однако их природный авантюризм требует постоянных приключений, притом таких, от которых кровь стынет, что не самым лучшим образом отражается на отношениях, ведь каждая девушка стремится к стабильности и спокойствию. В итоге разочарование, прекрасные воспоминания и любовные муки!

Водолей. Это независимый знак Зодиака, которому нужна только лёгкая любовь без обязательств, но не все девушки об этом знают, когда видят рядом с собой привлекательного, умного, целеустремлённого мужчину. А как он умеет ухаживать… Шикарные букеты, дорогие рестораны, приятные сюрпризы и подарки по поводу и без. Ко всему прочему, Водолеи всегда поддержат в трудную минуту. Однако комфортнее всего Водолей чувствует себя только сам с собой, поэтому, будучи даже минимально уязвлённым, он тут же прекращает отношения, заставляя страдать влюбившуюся в него девушку.

Козерог. У этих трудоголиков нет времени для любовных отношений. И вообще, любые отношения они воспринимают как коммерческую сделку, поэтому роман для них – это один из шагов к достижению поставленной цели. А ради неё они могут и расстараться – красивые ухаживания, комплименты и подарки – сердце женщины тает, душа поёт, чувствам нет предела. Но Козерог, получив желаемое, спокойно уходит и оставляет после себя разбитое девичье сердце.

Близнецы. Этот знак имеет репутацию чрезмерно эмоционального человека, который ради любви готов на многое – если он любит, то всем сердцем. Он просто растворяется в своей любимой женщине. Она ощущает его центром Вселенной. И вдруг Близнец устал и хочет побыть один. Да, это временный этап в его жизни и большая вероятность, что он будет коротким. Однако такие моменты одиночества будут повторяться часто, заставляя волноваться женщину. В итоге она устаёт от этих качелей – приходят разочарование и страдания от любви и недопонимания.

Любовные страдания – болезненны, но это урок, помогающий найти в следующий раз того мужчину, отношения с которым не разочаруют. Возможно, это даже будет кто-то из вышеперечисленных знаков Зодиака, просто вы уже не будете воспринимать всё так близко к сердцу.

