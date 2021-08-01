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9 причин, почему любимый мужчина не дарит подарки
Все ваши подруги получают по поводу и без: украшения, цветы, шубы от своей второй половинки, а от вашего партнёра даже брелочка не дождёшься. Вот и напрашивается вопрос, почему мужчина не дарит подарки? Возможно, у вас возникли проблемы в отношениях? Конечно, со счетов не стоит сбрасывать и охлаждение чувств, но всё же чаще причина в другом.
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Почему любимый мужчина не дарит подарки
- Вы не намекаете ему. Девушки привыкли получать подарки, и не всегда по случаю. Пусть они будут небольшие, недорогие или немодные. Тут важен жест, демонстрирующий мужское внимание и заставляющий женщину чувствовать себя важной особой для второй половинки. Но прежде чем грустить и полагать, что вы просто не имеете для партнёра никакого значения, лучше поговорите с ним. Скорее всего, он даже удивится, что вас это расстраивает. Любимый тут же постарается исправиться, ведь для него важно видеть свою женщину счастливой. Поэтому никаких претензий, а чёткое указание, где и что ему купить, чтобы порадовать вас.
- Бессмысленное доказательство чувств. Мужчины считают, что показывать свою любовь через подарки – глупо. Букеты цветов, коробки конфет, драгоценности, по их мнению, не сравнить с тем, что он всегда рядом, когда наступает чёрная жизненная полоса или же счастливая, когда тяжело и когда весело, когда грустно и когда смешно. Лучший подарок, который может подарить партнёр, - это время, присутствие в самые трудные моменты. Тихое объятие, правильное слово и острый слух - одни из самых важных доказательств любви, которые может дать мужчина. Женщина должна уметь распознавать эти жесты и уделять им должное внимание. Они важнее любой материальной ценности.
- Конфетно-букетный период закончен. Это естественно, когда поведение партнёра со временем меняется, поэтому иногда кажется, что он отстранённый и даже холодный. Ведь в начале отношений он осыпал вас комплиментами и подарками. Но сейчас он достиг такого уровня комфорта и безопасности, что даже не старается прикладывать усилия, чтобы быть рядом с вами. Хотите подарков, скажите ему об этом.
- Присутствие третьего лица. У вашего мужчины есть другая женщина, поэтому у него нет эмоциональных сил одаривать вас подарками, как раньше. Но, опять же, не стоит сразу же подозревать любимого в измене. Лучше убедиться наверняка, а потом уже решать для себя, как строить отношения дальше.
- Скупой. Это самая частая причина, по которой мужчины не дарят подарки. Жадина будет петь серенады под окном о своей любви, дарить звёздное небо и рассказывать о рае в шалаше, но не более. Он не готов тратить деньги на всякую ерунду, такую как подарки. И если вы ему заикнётесь о том, что хотели бы иногда получать цветы, то вас тут же обвинят в меркантильности.
- Сама виновата. Многие женщины не умеют получать подарки. Мужчина старается, выбирает подарок на свой вкус или на свой карман, но вы его встречаете с кислым лицом, потому что вместо красных роз он принёс, например, три тюльпана. Или же вы намекали ему на то, что не прочь получить в подарок фен, а он вам – выпрямитель волос, так как он был по скидке. Или же он приобрёл духи не в вашем вкусе, которые вы выбросили в мусорное ведро. Все эти его оплошности можно легко исправить, если научиться радоваться его маленьким сюрпризам и давать точные указания, где приобретать нужный подарок.
- Лучше дорогой подарок, чем ерунду. Мужчины по своей натуре прагматичные, поэтому они считают, что лучше подарить существенный подарок, чем тратить деньги на всякие бесполезные презенты. Если ваша вторая половинка – практичный человек, то просто подождите, когда вам подарят что-то супер нужное или супер дорогостоящее.
- Нет фантазии. Он бы с удовольствием сделал бы подарок, но не знает, чем вас порадовать. Возможно, он даже уже не раз ходил по магазинам, консультировался с друзьями, читал статьи в интернете, но так и не нашёл подходящее для вас. Сходите с ним в нужный отдел и повздыхайте около той вещи, которую вы бы хотели получить в подарок.
- Интимные отношения. Если вас объединяет с мужчиной только интим, и вас это всегда устраивало, а тут вдруг вы поняли, что ждёте подарки, то тут вариант один – искать другого парня, чтобы завести с ним настоящие отношения. Скорее всего, вашего нынешнего любовника в вас устраивало именно то, что вы с ним чисто из-за физиологии.
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Чаще всего мужчина не дарит подарки только из-за своей неуверенности в правильности выбора, неумении делать сюрпризы или же по причине того, что чувства – важнее материальных ценностей. Поэтому не стоит сразу же вторую половинку обвинять в измене. Сначала разберитесь.
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