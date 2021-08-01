9 причин, почему любимый мужчина не дарит подарки

Все ваши подруги получают по поводу и без: украшения, цветы, шубы от своей второй половинки, а от вашего партнёра даже брелочка не дождёшься. Вот и напрашивается вопрос, почему мужчина не дарит подарки? Возможно, у вас возникли проблемы в отношениях? Конечно, со счетов не стоит сбрасывать и охлаждение чувств, но всё же чаще причина в другом.

Почему любимый мужчина не дарит подарки

Вы не намекаете ему. Девушки привыкли получать подарки, и не всегда по случаю. Пусть они будут небольшие, недорогие или немодные. Тут важен жест, демонстрирующий мужское внимание и заставляющий женщину чувствовать себя важной особой для второй половинки. Но прежде чем грустить и полагать, что вы просто не имеете для партнёра никакого значения, лучше поговорите с ним. Скорее всего, он даже удивится, что вас это расстраивает. Любимый тут же постарается исправиться, ведь для него важно видеть свою женщину счастливой. Поэтому никаких претензий, а чёткое указание, где и что ему купить, чтобы порадовать вас. Бессмысленное доказательство чувств. Мужчины считают, что показывать свою любовь через подарки – глупо. Букеты цветов, коробки конфет, драгоценности, по их мнению, не сравнить с тем, что он всегда рядом, когда наступает чёрная жизненная полоса или же счастливая, когда тяжело и когда весело, когда грустно и когда смешно. Лучший подарок, который может подарить партнёр, - это время, присутствие в самые трудные моменты. Тихое объятие, правильное слово и острый слух - одни из самых важных доказательств любви, которые может дать мужчина. Женщина должна уметь распознавать эти жесты и уделять им должное внимание. Они важнее любой материальной ценности. Конфетно-букетный период закончен. Это естественно, когда поведение партнёра со временем меняется, поэтому иногда кажется, что он отстранённый и даже холодный. Ведь в начале отношений он осыпал вас комплиментами и подарками. Но сейчас он достиг такого уровня комфорта и безопасности, что даже не старается прикладывать усилия, чтобы быть рядом с вами. Хотите подарков, скажите ему об этом. Присутствие третьего лица. У вашего мужчины есть другая женщина, поэтому у него нет эмоциональных сил одаривать вас подарками, как раньше. Но, опять же, не стоит сразу же подозревать любимого в измене. Лучше убедиться наверняка, а потом уже решать для себя, как строить отношения дальше. Скупой. Это самая частая причина, по которой мужчины не дарят подарки. Жадина будет петь серенады под окном о своей любви, дарить звёздное небо и рассказывать о рае в шалаше, но не более. Он не готов тратить деньги на всякую ерунду, такую как подарки. И если вы ему заикнётесь о том, что хотели бы иногда получать цветы, то вас тут же обвинят в меркантильности. Сама виновата. Многие женщины не умеют получать подарки. Мужчина старается, выбирает подарок на свой вкус или на свой карман, но вы его встречаете с кислым лицом, потому что вместо красных роз он принёс, например, три тюльпана. Или же вы намекали ему на то, что не прочь получить в подарок фен, а он вам – выпрямитель волос, так как он был по скидке. Или же он приобрёл духи не в вашем вкусе, которые вы выбросили в мусорное ведро. Все эти его оплошности можно легко исправить, если научиться радоваться его маленьким сюрпризам и давать точные указания, где приобретать нужный подарок. Лучше дорогой подарок, чем ерунду. Мужчины по своей натуре прагматичные, поэтому они считают, что лучше подарить существенный подарок, чем тратить деньги на всякие бесполезные презенты. Если ваша вторая половинка – практичный человек, то просто подождите, когда вам подарят что-то супер нужное или супер дорогостоящее. Нет фантазии. Он бы с удовольствием сделал бы подарок, но не знает, чем вас порадовать. Возможно, он даже уже не раз ходил по магазинам, консультировался с друзьями, читал статьи в интернете, но так и не нашёл подходящее для вас. Сходите с ним в нужный отдел и повздыхайте около той вещи, которую вы бы хотели получить в подарок. Интимные отношения. Если вас объединяет с мужчиной только интим, и вас это всегда устраивало, а тут вдруг вы поняли, что ждёте подарки, то тут вариант один – искать другого парня, чтобы завести с ним настоящие отношения. Скорее всего, вашего нынешнего любовника в вас устраивало именно то, что вы с ним чисто из-за физиологии.

Чаще всего мужчина не дарит подарки только из-за своей неуверенности в правильности выбора, неумении делать сюрпризы или же по причине того, что чувства – важнее материальных ценностей. Поэтому не стоит сразу же вторую половинку обвинять в измене. Сначала разберитесь.