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Токсичный мужчина: 7 причин, почему вы с ним
Это кажется абсурдным, но так часто бывает, что женщина не может расстаться с мужчиной, заставляющим её страдать, хотя в душе понимает, что с ним она несчастна. Возникает вопрос, почему так происходит? Причин для этого масса, но чаще всего – это банальная привычка и страх одиночества.
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7 причин, почему вы рядом с токсичным мужчиной
- Вы боитесь, что не найдёте другого мужчину. Одно из общих качеств токсичных мужчин – это их умение заставлять свою женщину чувствовать себя настолько неадекватной, что у неё появляется навязчивая мысль – она никогда не найдёт человека, который сможет её терпеть. Вот вы и попадаете в ловушку, что лучше уж такой мужчина, чем остаться одной. Поверьте, на самом деле вокруг вас столько парней, которые видят в вас очень умную и супер привлекательную женщину! Только вы их не замечаете или же не хотите замечать.
- Финансовая зависимость. Если мужчина является добытчиком в семье, а жена - его хранительница, заботящаяся о муже и детях, то в итоге она попадает в зависимость от своего супруга. Как только у вас появятся собственные деньги (желательно, в достаточном для нормальной жизни количестве), вы тут же поймёте, что вас ничего не держит рядом с этим токсичным мужчиной.
- Американские горки. Даже в самых ужасных отношениях с токсичным мужчиной бывают моменты, когда он устраивает дни счастья – дарит подарки, осыпает комплиментами или же ведёт себя, как любящий человек. Именно это вас и подкупает. Но потом снова начинается период прессования и гнобления. Неужели вам не надоели эти американские горки или вам нравится захватывающая игра под названием «Что меня ждёт завтра?» Ведь, возможно, «счастливое завтра» продлится несколько дней, а значит, есть смысл терпеть.
- Чувство вины. Большинство женщин только себя винит в том, что мужчина так ужасно с ними себя ведёт. Поэтому и начинают менять себя в надежде, что тут же изменится и отношение к ней. Но на самом деле так не будет, потому что ваш мужчина токсичен по своей природе. Поверьте, если рядом не будете вы, он тут же найдёт другую жертву, которой будет портить жизнь.
- Привычка. Многим людям тяжело менять свою жизнь, поэтому они и проживают её по привычке, не желая ничего делать, чтобы что-то изменить к лучшему. Так и вы думаете, что лучше уж иметь рядом с собой проверенного человека, пусть и ядовитого, но зато надёжного, чем заниматься поиском нового, который может быть ещё хуже.
- Апатия. Ядовитый мужчина делает свою вторую половинку настолько несчастной, что у неё просто нет энергии, чтобы самостоятельно принимать какие-то решения, вот она и плывёт по течению. Чтобы исправить данную ситуацию, вам нужно найти какое-то хобби – запишитесь в тренажёрный зал или же начните посещать курсы кройки и шитья. Найдите себя и очень скоро у вас появятся силы, чтобы прекратить издевательства над собой.
- Притяжение подобного. Обычно несчастная женщина общается с такими же, живущими в токсичном браке, поэтому она и не видит примера других отношений. Для неё это норма. Но как только вы расширите свой круг знакомых, то наверняка увидите, что есть пары, где партнёры общаются совсем по-другому, они счастливы друг с другом.
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Как можно любить человека, который постоянно делает больно? Никак, ведь у вас же есть инстинкт самосохранения? Поэтому, если вы думаете, что не можете бросить ядовитого партнёра по причине большой любви к нему, то вы сильно ошибаетесь. Просто изучите 7 причин, почему вы с ним, и постепенно меняйте свою жизнь к лучшему. У вас всё получится!
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