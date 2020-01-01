Токсичный мужчина: 7 причин, почему вы с ним

Это кажется абсурдным, но так часто бывает, что женщина не может расстаться с мужчиной, заставляющим её страдать, хотя в душе понимает, что с ним она несчастна. Возникает вопрос, почему так происходит? Причин для этого масса, но чаще всего – это банальная привычка и страх одиночества.

7 причин, почему вы рядом с токсичным мужчиной

Вы боитесь, что не найдёте другого мужчину. Одно из общих качеств токсичных мужчин – это их умение заставлять свою женщину чувствовать себя настолько неадекватной, что у неё появляется навязчивая мысль – она никогда не найдёт человека, который сможет её терпеть. Вот вы и попадаете в ловушку, что лучше уж такой мужчина, чем остаться одной. Поверьте, на самом деле вокруг вас столько парней, которые видят в вас очень умную и супер привлекательную женщину! Только вы их не замечаете или же не хотите замечать. Финансовая зависимость. Если мужчина является добытчиком в семье, а жена - его хранительница, заботящаяся о муже и детях, то в итоге она попадает в зависимость от своего супруга. Как только у вас появятся собственные деньги (желательно, в достаточном для нормальной жизни количестве), вы тут же поймёте, что вас ничего не держит рядом с этим токсичным мужчиной. Американские горки. Даже в самых ужасных отношениях с токсичным мужчиной бывают моменты, когда он устраивает дни счастья – дарит подарки, осыпает комплиментами или же ведёт себя, как любящий человек. Именно это вас и подкупает. Но потом снова начинается период прессования и гнобления. Неужели вам не надоели эти американские горки или вам нравится захватывающая игра под названием «Что меня ждёт завтра?» Ведь, возможно, «счастливое завтра» продлится несколько дней, а значит, есть смысл терпеть. Чувство вины. Большинство женщин только себя винит в том, что мужчина так ужасно с ними себя ведёт. Поэтому и начинают менять себя в надежде, что тут же изменится и отношение к ней. Но на самом деле так не будет, потому что ваш мужчина токсичен по своей природе. Поверьте, если рядом не будете вы, он тут же найдёт другую жертву, которой будет портить жизнь. Привычка. Многим людям тяжело менять свою жизнь, поэтому они и проживают её по привычке, не желая ничего делать, чтобы что-то изменить к лучшему. Так и вы думаете, что лучше уж иметь рядом с собой проверенного человека, пусть и ядовитого, но зато надёжного, чем заниматься поиском нового, который может быть ещё хуже. Апатия. Ядовитый мужчина делает свою вторую половинку настолько несчастной, что у неё просто нет энергии, чтобы самостоятельно принимать какие-то решения, вот она и плывёт по течению. Чтобы исправить данную ситуацию, вам нужно найти какое-то хобби – запишитесь в тренажёрный зал или же начните посещать курсы кройки и шитья. Найдите себя и очень скоро у вас появятся силы, чтобы прекратить издевательства над собой. Притяжение подобного. Обычно несчастная женщина общается с такими же, живущими в токсичном браке, поэтому она и не видит примера других отношений. Для неё это норма. Но как только вы расширите свой круг знакомых, то наверняка увидите, что есть пары, где партнёры общаются совсем по-другому, они счастливы друг с другом.

Как можно любить человека, который постоянно делает больно? Никак, ведь у вас же есть инстинкт самосохранения? Поэтому, если вы думаете, что не можете бросить ядовитого партнёра по причине большой любви к нему, то вы сильно ошибаетесь. Просто изучите 7 причин, почему вы с ним, и постепенно меняйте свою жизнь к лучшему. У вас всё получится!