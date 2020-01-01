5 признаков того, что твой мужчина тебя не уважает

Чем отличаются отношения, переживающие трудный период, от отношений, которым приходит конец? А может, твой мужчина просто тебя не уважает? На эти вопросы легко ответить, если проследить за поведением своей второй половинки. Он воспринимает тебя, как само собой разумеющееся, понимая, что ты никогда и никуда не денешься, а значит, и не заслуживаешь внимания и уважения. Если это так, то пора менять ситуацию. Но прежде желательно разобраться в сложившихся обстоятельствах.

Признаки того, что ты вместе с мужчиной, который тебя не уважает

Он не учитывает твои потребности. Компромисс – это фундамент гармоничных отношений между любящими людьми. Поэтому нормально ждать от своего партнёра понимания и почтения. Если же он игнорирует твои просьбы и слова, но при этом ждёт беспрекословного выполнения его пожеланий, то это первый признак неуважения к тебе и как к личности, и как к женщине. Он не сочувствует тебе. Если мужчина ценит свою женщину, то он её во всём поддерживает. Любящий человек выслушает, поймёт и пожалеет, ведь для него так важно дать понять своей второй половинке, что он рядом, как в радостях, так и в неприятностях. И ради своей женщины он готов на всё, лишь бы она не огорчалась. Он не уважает твоих родных и друзей. Если мужчина уважительно относится к твоей семье и приятелям, то это означает, что он уважает и тебя. Ведь близкие люди – это часть тебя, поэтому любящему человеку так важно наладить связь с ними, иначе ваши отношения обречены на провал. Он критичен по отношению к тебе. Чтобы ты ни сделала, ему всё не нравится. Он постоянно придирается ко всем твои промахам. Ты начинаешь понимать, что любое твоё действие всегда подвергается оцениванию им, притом не в твою пользу. Он не слушает тебя. Ты внимательно слушаешь то, о чём он говорит, стараясь поддерживать разговор, он же тебя постоянно перебивает или же вовсе не выслушивает. Скорее всего, он считает, что именно его проблемы важнее, чем твои, а мнение твоё его и вовсе не интересует. Так о каком можно говорить уважении?

Проблема неуважения партнёра встречается практически в каждой пятой паре, так как большинство женщин привыкло строить отношения по принципу «стерпится-слюбится», лишь бы рядом был мужчина. И, если ты одна из них, то, скорее всего, никогда и не будешь счастлива. Поэтому просто запомни эти 5 признаков того, что ты с человеком, который тебя не уважает, и уже сегодня начни что-то менять. Возможно, даже своего партнёра на другого – любящего и уважающего.