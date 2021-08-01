13 стратегий, которые мужчина использует, чтобы показать свою заинтересованность женщиной

Вы недавно познакомились с парнем, и все подруги говорят о том, что он просто ест вас глазами и тает, находясь рядом с вами, но вы не уверены в его чувствах? Как же мужчина показывает свою заинтересованность женщиной? Понаблюдайте за его поведением. Оно очень напоминает женское, когда есть цель соблазнить мужчину.

Как мужчина показывает свою заинтересованность женщиной

Держит свои обещания. Вы договорились встретиться в пятницу вечером, и он в четверг прислал сообщение, чтобы убедиться в том, что всё в силе. Ведь если вы ему реально нравитесь, то он не упустит момент увидеть вас. Также обратите внимания на его поведение в конце вечера. Интересуется, когда вы встретитесь в следующий раз? Значит, вы ему интересны. Но если промолчал, то всё как-то туманно. Парень-мечта. Он всегда мил, обходителен, готов на всё, чтобы угодить вам. О таком ваши родители могли бы сказать, что он прекрасный парень для создания семьи. Ищет повод поговорить с вами. Если у вас общая компания, то он обязательно найдёт повод с вами поговорить, даже если тема будет высосана из пальца. Делает он это с целью найти точки соприкосновения с вами. Интересуется вашими знакомыми. Через ваших друзей он пытается как можно лучше узнать вас. Например, он может зайти на их страницы в социальных сетях или же найти общих приятелей, чтобы расспросить о вас. Особенно интересно, состоите ли вы в отношениях. Использует смайлики. Парни не склонны использовать в своих сообщениях смайлы. Но если в посланиях вам есть хотя бы парочка смешных эмодзи, то будьте уверены, с вами флиртуют. Делает комплименты. Он может похвалить вашу причёску, одежду, подчеркнуть ваше шикарное чувство юмора. Не важно, что именно он хвалит, важнее, что он привлекает к себе внимание. Отправляет сообщения просто так. Если нет причины написать вам сообщение, но это происходит, то, вероятно, вы ему очень нравитесь. Парни обычно не пишут, даже своим друзьям, за исключением случаев крайней необходимости. Но, если вы получаете от него сообщения, то это способ дать вам понять, что вы ему очень нравитесь. Подтрунивает. Заботливо и кокетливо. Например, он знает, что вы болеете за определённого участника в интеллектуальной игре, который начал проигрывать, тут же начинает дразнить вас. Ведь подразнить – это самый лёгкий способ с вами пофлиртовать. Игривость и намёки на близость. Парень таким образом пытается прощупать почву, есть ли у него шанс на интимные отношения с вами. Хвастается. Парень как павлин, распускающий перья, начинает хвалиться своими достижениями и лучшими качествами, чтобы показать себя сугубо с положительной стороны. У него просто нет недостатков. Слежка в социальных сетях. Как только вы опубликуете фото, тут же видите лайк от него или же сердечко. Ну, а если он не из трусливого десятка, то может даже прокомментировать. Использование общих интересов. Чего бы у вас ни было общего, он обязательно это станет использовать, чтобы как можно больше сблизиться. Так, если вы - фанатка «Игры престолов», то он обязательно тоже начнёт смотреть этот сериал и обсуждать с вами. Тратит на вас деньги. Это может быть напиток в баре или небольшой сюрприз при встрече – брелок, цветок, игрушка и т.п. Или же вовсе он зовёт вас на ужин. Это 100% попадание, что вы покорили его сердце.

Эти 13 стратегий, которые мужчина использует, чтобы показать свой интерес к вам, помогут разобраться в его чувствах и сделать вывод, стоит ли отвечать ему взаимностью или же лучше сразу прервать отношения, чтобы не давать ему надежду.