8 верных признаков, что мужчина влюблён, на языке тела

Сколько всего может рассказать язык тела! Так, влюблённого мужчину выдают глаза, руки, ноги и даже брови. Только нужно внимательнее присмотреться, как он ведёт себя с определённой девушкой, чтобы понять, что она его привлекает и он горит от желания к ней. Итак, начинаем наблюдать! Вот 8 верных признаков того, что мужчина влюблён, на языке его тела.

Язык тела: 8 верных признаков того, что мужчина влюблён

Глаза. Глаза влюблённого не могут скрыть его истинные чувства: расширенные зрачки, которые указывают на физический интерес к женщине. К тому же, он не может оторвать взгляд от объекта обожания, смотрит на любимую, ни на что и ни на кого не отвлекаясь. Кстати, если во время разговора глаза мужчины бегают, то это верный знак, что собеседница ему не интересна. Брови. Даже движение бровей может указать на заинтересованность мужчины в женщине. Если он хмурится, то это указывает на то, что он заинтригован и очень внимателен, он пытается как можно лучше понять свою собеседницу. Если же периодически поднимает брови, то он впечатлён женщиной, а значит, его можно брать горяченьким! Лицо. Если мужчин влюблён, то он постоянно прикасается к своему лицу во время общения с объектом обожания. Щёки, подбородок, уши, губы… чем деликатнее и чувствительнее область прикосновения, тем более уязвимее его чувства. Он как будто дразнится, трогая себя и царапая, хотя со стороны может показаться, что он очень нервничает. Стоит обратить внимание на то, как он облизывает и кусает губы – знак, что он очень сильно хочет поцеловать свою любимую. Ноги и ступни. Акцент на то, как мужчина сидит, когда он находится рядом с девушкой. Если его ноги скрещены, это не очень хороший знак, указывающий на то, что он не хочет общаться. Если же они расставлены в разные стороны - девушка его очень привлекает, и он желает с ней близости. Также стоит посмотреть, куда направлены его носки: чётко на женщину – она ему очень нравится. Руки. Если они скрещены или закрыты, то это сигнал о нежелании сближаться. Однако, если мужчина гладит свои предплечья во время встречи с девушкой, можно с точной уверенностью сказать, что она его влечёт. Ещё более значительными являются движения рук. Если мужчина влюблён, он сильно жестикулирует: бессознательный способ привлечь внимание объекта обожания. Также следует обратить внимание на то, что он играет с предметами на столе, например, поглаживает бокал... это может быть признаком страстного желания по отношению к собеседнице. Волосы и борода. После недолгой беседы он начинает прикасаться к своим волосам... Что это значит? Он неосознанно пытается «сделать себя красивым» для девушки, чтобы привлечь её внимание. Кстати, так же ведут себя в природе животные и птицы, распускающие хвост или шерсть ради красивой самки. А если мужчина ещё и начинает накручивать волосы на палец, то можно ждать признания в любви. То же самое относится к бороде, которую парень усиленно теребит в присутствии девушки. Шея. Мужчина, который трогает горло или играет с галстуком, теребит его, несомненно, без ума от девушки. Жесты. Он повторяет жесты объекта обожания, словно пытаясь слиться с девушкой воедино, доказав, что они родственные души. Поэтому стоит обратить внимание на то, что на поднимаемый девушкой бокал парень реагирует тут же поднятием своего бокала, или же в ответ на её почесывание носа он тоже начинает чесать нос. Это всё указывает на его страсть.

Проявив внимательность к поведению парня, девушка без проблем сможет определить, влюблён он в неё или нет. Язык тела работает безукоризненно.