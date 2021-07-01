Белочка из пластилина. Мастер-класс с пошаговыми фото для детей

Лесной житель белочка – это герой многих сказок и мультфильмов. Хотя в виде игрушек эти зверушки встречаются не так часто. Обычно в продаже мы можем увидеть плюшевых медвежат и зайцев, мягких собак и котят. А ребятам хотелось бы иметь и рыжую юркую красавицу. Но можно исправить ситуацию, слепив свою собственную миниатюру белочки из пластилина. Такая статуэтка будет маленькой и милой, детям она обязательно понравится, они с удовольствием примут участие в увлекательном творческом процессе. В этом мастер-классе вы найдёте пошаговую инструкцию с фото, как слепить белочку из пластилина для детей и взрослых.

Подготовьте для лепки милой белочки следующее:

оранжевый пластилин нескольких разных оттенков;

немного белого, голубого, чёрного пластилина;

спичку и стеку.

Как слепить белочку пошагово

1. Рыжий огонёк, как называют этого зверька, лепится из оранжевого пластилина. Разные оттенки помогут нам задать некоторый объём, сделают фигурку более выразительной. Выбирайте несколько кусочков для работы, возможно, даже из разных пластилиновых наборов.

2. Подготовьте слегка сплюснутый шарик для головы. Налепите сверху две лепёшки светлого оттенка, чтобы обозначить то место, где будут располагаться глаза, а также подклейте ещё одну лепёшку снизу – тем самым выделяя рот.

3. Налепите глаза. Чем крупнее они будут, тем красивее у нас получится готовая белка. Налепите белые лепёшки, затем голубые. Но пока глаза ещё безликие.

4. Далее добавьте чёрные зрачки, внесите блики в виде маленьких белых точек. На кончик носа приклейте коричневую крупинку. Теперь явно прослеживается выразительный взгляд игрушечной копии животного.

5. Когда мордочка белочки будет готова, наклейте сверху на голову треугольные ушки. А также понадобятся маленькие мохнатые кисточки на кончики ушей. Это отличительный признак зверушки. Сделайте их из коричневого или чёрного пластилина, подклейте к ушам очень аккуратно.

6. Чтобы сделать туловище и хвост, подготовьте две самые крупные оранжевые детали. Первая будет похожа на морковку, вторая – на колбаску с неровной поверхностью. Изогните туловище.

7. Склейте хвост и туловище. Сделайте передние и задние лапки. Это простые детали, которые могут быть выполнены в виде тонких колбасок и круглых лепёшек.

8. Далее соедините голову и туловище. Поскольку до того момента, как вы слепите нижнюю часть, пластилин на предыдущей детали уже застынет, вы не сможете его разогреть и размять, вам понадобится крепёж. Эту роль сыграет обычная спичка. Вставьте её в область шеи, сверху насадите голову и протяните. На грудочку можно добавить светлый передничек-огонёк и стекой превратить его в мех. Также меховым обязательно нужно сделать шикарный хвост белочки, в этом тоже поможет традиционный инструмент – стека.

Урок можно заканчивать на этом действии. Всё очень просто и понятно, даже для детей. Белочка из пластилина готова.

Если же творческий эксперимент очень хочется продолжить, то для своей милой лесной зверушки можно слепить грибы, ягоды, орехи и другое угощение. А ещё никто не запрещает слепить друзей для интересной игры или других лесных зверушек.