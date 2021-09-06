10 самых невыносимых вещей, которые делают мужчины

Уже в начале отношений можно понять, что представляет из себя мужчина и стоит ли с ним продолжать общение, так как есть такие мужские типажи, которых лучше сразу же гнать от себя. Например, он тщеславен или же никак не может распрощаться с детством и т.п., что в момент превращает симпатичного парня в ужасного и отталкивающего.

Самые невыносимые вещи, которые делают мужчины

«Попрошайка». Парень постоянно заискивает перед вами, терпя любые ваши унижения. Скорее всего, он покорно отреагирует даже на ваш пинок. Он всегда рядом, главное, чтобы вы уделили ему хотя бы немного внимания. Такой душка очень скоро надоест. Друзья только в социальной сети. Он готов часами болтать в социальных сетях, но при виде вас, например, в ночном клубе делает вид, что незнаком. Таких парней с каждым днём становится всё больше и больше. Главное, не отвечайте ему по приходу домой, когда он начнёт снова писать длинные послания. Игнорируйте его «Ты была такая милая вчера», даже если вам очень приятно это слышать. Хулиган. Он со своими друзьями ведёт себя как главный хулиган на районе. Ходит в сопровождении толпы парней, как будто они его телохранители, а сам он – глава империи. Поверьте, ничем хорошим это не закончится. Малыш. Конечно, парни взрослеют позже девушек, но всё же, если ему тридцать и более, а его поведение напоминает подростка или ребёнка, не отвечающего за свои поступки, то зачем записываться к нему в мамочки, подтирая слёзы. Такой «малыш» может делать что угодно, а затем ныть, что не может отвечать за свои слова и действия, так как ничего никому не обещал. Философ. Мужчина, который постоянно думает о последствиях любого своего действия, очень напоминает кисейную барышню. Например, перед тем, как перейти к интиму в ваших отношениях, он часами может читать лекцию, что это влечёт за собой. В такой ситуации дайте ему лист, разделённый на две колонки, чтобы ему было чем заняться, когда вы уйдёте от него как можно дальше. Разговоры о бывшей. Парень только и делает, что говорит о прошлых отношениях. Он может даже среди вашего якобы романтического ужина показывать фотографии со своей бывшей, рассказывая о ней в негативном ключе. А после того, как выпьет пару рюмок, вовсе начнёт плакать, выкрикивая её имя. Только не вздумайте его утешать. Дайте ему выплакаться в одиночестве. И больше никогда с ним не встречайтесь. Мистер чувственность. Нет хуже мужчины, чем тот, который так любит поплакать – во время просмотра душещипательного фильма, слушания любимого компакт-диска, который навеял тёплые воспоминания. Это, конечно, прекрасно, когда парень такой трогательный, но, с другой стороны, всё-таки мужчина – это скала, за которой хочется спрятаться, а не намокнуть от слёз. Преследователь. Некоторые парни думают, что если девушка не отвечает на телефонные звонки, значит, ей хочется, чтобы её добивались, соответственно, необходимо проявить настойчивость. Но в наш век прекрасный пол всё-таки уже не придерживается правил своих бабушек. Если мужчина нравится, то она всегда готова с ним встретиться, если же нет, то бессмысленно тратить на него время. Селфи-мен. Если парень смеётся, то старается, чтобы была заметна его безупречная белозубая улыбка. К тому же, его выражение лица всегда такое, как будто сейчас набегут папарацци и начнут фотографировать со всех сторон. Кстати, фотографироваться он очень любит, ведь его идеальные фото в Инстаграме собирают тысячи подписчиков. Соответственно, и его девушка должна быть само совершенство, поэтому вам придётся посещать спортзалы, делать покупки только в фирменных магазинах, а стрижку и маникюр в трендовых салонах красоты. Как личность вы его точно не будете интересовать. Трус. Конечно, с малых лет мамы учат своих сыновей, что лучше решить любую ссору словами, а не кулаками, поэтому в случае конфликтной ситуации желательно не лезть на рожон, а отойти подальше и вызвать полицию. Но, если так себя ведёт взрослый мужчина, когда в адрес его избранницы проявлена агрессия, то излишняя осторожность отталкивает. С таким парнем лучше пойти разными дорогами.

Однозначно, это не твой мужчина, если он делает эти 10 самых невыносимых вещей. Беги от него как можно дальше, притом сразу же, иначе потом всё станет только хуже.